Русские художники. Шишкин Иван Иванович (1832-1898)

2.

Происхождение

Художник происходил из довольно древнего и богатого купеческого рода Шишкиных. Родился в Елабуге в 1832 году 13 (25) января.

Его отец был довольно известным в городе зажиточным купцом. Он постарался дать сыну хорошее образование.



С 12 лет Шишкин обучался в Первой казанской гимназии, а в 20 лет поступил в Московское училище живописи.

После его окончания (в 1857 году) продолжил обучение в Императорской Академии художеств в качестве ученика профессора С. М. Воробьёва.

Уже в это время Шишкину нравилось рисовать пейзажи.

Он много путешествовал по окрестностям Северной столицы, бывал на Валааме. Красота суровой северной природы будет вдохновлять его всю жизнь.

В 1861 году за счет Академии он отправился в поездку за границу и некоторое время обучался в Мюнхене, Цюрихе, Женеве, Дюссельдорфе. Там он познакомился с работами Бенно, Ф. Адамова, Ф. Диде, А. Калама.

Поездка продолжалась до 1866 года. К этому времени на родине Шишкин за свое творчество уже получил звание академика.



Вернувшись на родину, Шишкин продолжал совершенствовать пейзажную технику. Он много путешествовал по России, выставлялся в Академии, принимал участие в работе Товарищества передвижных выставок, много рисуя пером (эту технику художник освоил будучи за границей).

Он также продолжил работать с гравировкой «царской водкой», примкнув в 1870 году к кружку санкт-петербургских аквафортистов.

Его репутация была безупречной. Он считался лучшим пейзажистом и гравером своего времени. В 1873 году он стал профессором Академии Художеств.



В биографии Шишкина сказано, что художник был дважды женат, причем первым браком на сестре художника Ф. А. Васильева, а вторым браком – на своей ученице, О. А. Лагоде. От двух браков у него было 4 детей, из которых до зрелого возраста дожили лишь две дочери: Лидия и Ксения.



Умер художник в 1898 году (внезапно). Сначала его похоронили на Смоленском кладбище, но потом прах и надгробие перенесли на кладбище Александро-Невской Лавры.