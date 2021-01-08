Русские художники. Шишкин Иван Иванович (1832-1898)

Иван Иванович Шишкин — не только один из крупнейших, но и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов.
Шишкин знал русскую природу “ученым образом” (И. Н. Крамской) и любил ее со всей силой своей могучей натуры. Из этого знания и этой любви родились образы, которые давно стали своеобразными символами России.
Знаю, было, видели и было это давно но красиво!
Шишкин знал русскую природу “ученым образом” (И. Н. Крамской) и любил ее со всей силой своей могучей натуры. Из этого знания и этой любви родились образы, которые давно стали своеобразными символами России.
Знаю, было, видели и было это давно но красиво!
1.
Уже сама фигура Шишкина олицетворяла для современников русскую природу.
Его называли “лесной богатырь-художник”, “царь леса”, “старик-лесовик”, его могли сравнивать со “старой крепкой сосной, мохом поросшей”, но, скорее, он подобен одинокому дубу со своей знаменитой картины, несмотря на множество поклонников, учеников и подражателей.
Его называли “лесной богатырь-художник”, “царь леса”, “старик-лесовик”, его могли сравнивать со “старой крепкой сосной, мохом поросшей”, но, скорее, он подобен одинокому дубу со своей знаменитой картины, несмотря на множество поклонников, учеников и подражателей.
2.
Происхождение
Художник происходил из довольно древнего и богатого купеческого рода Шишкиных. Родился в Елабуге в 1832 году 13 (25) января.
Его отец был довольно известным в городе зажиточным купцом. Он постарался дать сыну хорошее образование.
С 12 лет Шишкин обучался в Первой казанской гимназии, а в 20 лет поступил в Московское училище живописи.
После его окончания (в 1857 году) продолжил обучение в Императорской Академии художеств в качестве ученика профессора С. М. Воробьёва.
Уже в это время Шишкину нравилось рисовать пейзажи.
Он много путешествовал по окрестностям Северной столицы, бывал на Валааме. Красота суровой северной природы будет вдохновлять его всю жизнь.
В 1861 году за счет Академии он отправился в поездку за границу и некоторое время обучался в Мюнхене, Цюрихе, Женеве, Дюссельдорфе. Там он познакомился с работами Бенно, Ф. Адамова, Ф. Диде, А. Калама.
Поездка продолжалась до 1866 года. К этому времени на родине Шишкин за свое творчество уже получил звание академика.
Вернувшись на родину, Шишкин продолжал совершенствовать пейзажную технику. Он много путешествовал по России, выставлялся в Академии, принимал участие в работе Товарищества передвижных выставок, много рисуя пером (эту технику художник освоил будучи за границей).
Он также продолжил работать с гравировкой «царской водкой», примкнув в 1870 году к кружку санкт-петербургских аквафортистов.
Его репутация была безупречной. Он считался лучшим пейзажистом и гравером своего времени. В 1873 году он стал профессором Академии Художеств.
В биографии Шишкина сказано, что художник был дважды женат, причем первым браком на сестре художника Ф. А. Васильева, а вторым браком – на своей ученице, О. А. Лагоде. От двух браков у него было 4 детей, из которых до зрелого возраста дожили лишь две дочери: Лидия и Ксения.
Умер художник в 1898 году (внезапно). Сначала его похоронили на Смоленском кладбище, но потом прах и надгробие перенесли на кладбище Александро-Невской Лавры.
Художник происходил из довольно древнего и богатого купеческого рода Шишкиных. Родился в Елабуге в 1832 году 13 (25) января.
Его отец был довольно известным в городе зажиточным купцом. Он постарался дать сыну хорошее образование.
С 12 лет Шишкин обучался в Первой казанской гимназии, а в 20 лет поступил в Московское училище живописи.
После его окончания (в 1857 году) продолжил обучение в Императорской Академии художеств в качестве ученика профессора С. М. Воробьёва.
Уже в это время Шишкину нравилось рисовать пейзажи.
Он много путешествовал по окрестностям Северной столицы, бывал на Валааме. Красота суровой северной природы будет вдохновлять его всю жизнь.
В 1861 году за счет Академии он отправился в поездку за границу и некоторое время обучался в Мюнхене, Цюрихе, Женеве, Дюссельдорфе. Там он познакомился с работами Бенно, Ф. Адамова, Ф. Диде, А. Калама.
Поездка продолжалась до 1866 года. К этому времени на родине Шишкин за свое творчество уже получил звание академика.
Вернувшись на родину, Шишкин продолжал совершенствовать пейзажную технику. Он много путешествовал по России, выставлялся в Академии, принимал участие в работе Товарищества передвижных выставок, много рисуя пером (эту технику художник освоил будучи за границей).
Он также продолжил работать с гравировкой «царской водкой», примкнув в 1870 году к кружку санкт-петербургских аквафортистов.
Его репутация была безупречной. Он считался лучшим пейзажистом и гравером своего времени. В 1873 году он стал профессором Академии Художеств.
В биографии Шишкина сказано, что художник был дважды женат, причем первым браком на сестре художника Ф. А. Васильева, а вторым браком – на своей ученице, О. А. Лагоде. От двух браков у него было 4 детей, из которых до зрелого возраста дожили лишь две дочери: Лидия и Ксения.
Умер художник в 1898 году (внезапно). Сначала его похоронили на Смоленском кладбище, но потом прах и надгробие перенесли на кладбище Александро-Невской Лавры.
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Был в его доме-музее в Елабуге, там всё хорошо)))