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Русские художники. Шишкин Иван Иванович (1832-1898)

Русские художники. Шишкин Иван Иванович (1832-1898)

Автор:
08 января 2021 20:12
Сообщество : Искусство
Метки: Картины.   живопись   красиво   пейзажи   природа   художник   
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Иван Иванович Шишкин — не только один из крупнейших, но и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов.
Шишкин знал русскую природу “ученым образом” (И. Н. Крамской) и любил ее со всей силой своей могучей натуры. Из этого знания и этой любви родились образы, которые давно стали своеобразными символами России.
Знаю, было, видели и было это давно но красиво!
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Метки: Картины.   живопись   красиво   пейзажи   природа   художник   
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8  комментариев
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10k
[email protected] 4 часа назад
Кто минусует????
Был в его доме-музее в Елабуге, там всё хорошо)))
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
[мат], красота то какая!
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7k
Денис 59 минут назад
Хороший пост однозначно!
И биография, картины не 3 штуки, достаточно широко представлены.
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RIZ deadening Час назад
Это певец русской природы !
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Завораживающие пейзажи...
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24k
MatveiVainrub 3 часа назад
Шишкин у Крамского получился более настоящим чем в жизни !!!
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