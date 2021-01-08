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Уличная торговля в советской Москве

Уличная торговля в советской Москве (17 фото)

Автор:
08 января 2021 12:10
Метки: Москва   СССР   торговля   
1221
17

Хрущёвская оттепель стала тем благодатным периодом, когда в СССР начали приезжать туристы и фотожурналисты из западных стран, чтобы посмотреть, как живёт советский народ. Одним из таких фотографов был Харрисон Форман.

В одной из серий фотоснимков он запечатлел уличную торговлю в советской столице. В цветных фотографиях Формана лавки и киоски, предлагающие покупателям цветы, фрукты, мороженое, воздушные шарики, носки, мыло и книги

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Метки: Москва   СССР   торговля   
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albedo 7 часов назад
Что характерно - самая большая толпа у лотка с КНИГАМИ.
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Слепой Пью albedo 5 часов назад
Отец году в 63-65-м купил 14! томов Джека Лондона в киоске на вокзале Свердловска - там поезд долго стоял. Мама была в шоке - ехали из отпуска, чуть не все остатки денег, а до получки еще месяц... Зато какое удовольствие получил я, когда чуть подрос и провалился в эти книги...
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9k
Сергей Полчаса назад
И без Роспотребнадзора обходились.
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2k
Voldometr Noname Час назад
А что такого? Торговля шла, как правило, возле магазина и обычно летом. В магазине душно и жарко, кондиционеров тогда было очень мало. А на улице хорошо. По времени работали по графику магазина, потом товар на ночь заносили обратно в магазин
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59k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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