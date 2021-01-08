Уличная торговля в советской Москве

Хрущёвская оттепель стала тем благодатным периодом, когда в СССР начали приезжать туристы и фотожурналисты из западных стран, чтобы посмотреть, как живёт советский народ. Одним из таких фотографов был Харрисон Форман.
В одной из серий фотоснимков он запечатлел уличную торговлю в советской столице. В цветных фотографиях Формана лавки и киоски, предлагающие покупателям цветы, фрукты, мороженое, воздушные шарики, носки, мыло и книги
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