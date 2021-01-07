16.

Видимо, 14 октября 1906 года фотомастера с аппаратурой вызвали на место выдающегося преступления — ограбления кареты, доставлявшей в казначейство золото и кредитные и ценные бумаги на общую сумму 600 тысяч рублей.



План грабителей — ими оказались эсеры — был одновременно вызывающе простым и бесконечно наглым. Вычислив обычный маршрут казначейской кареты, которую, кстати, по всему пути следования сопровождали жандармы, грабители решили напасть средь бела дня и положиться на эффект неожиданности.



Отчасти план удался. Когда карета подъехала к углу Екатерининского канала и Фонарного переулка, к ней стремительным шагом приблизились несколько прилично одетых молодых людей. Они метнули в карету бомбы. Испуганная охрана разбежалась кто куда.

Дальнейшие события прекрасно описаны в заметке «Экс на Фонарном» в 23-м номере журнала «Квартальный надзиратель»: «Сила взрывов была настолько велика, что в ближайших домах разбилась посуда, а в часовом магазине остановилось несколько стенных часов. Грабители овладели мешками с ценностями и бросились врассыпную, а один из них, схвативший самый большой мешок, успел передать его даме, которая тут же на поджидавшем ее извозчике скрылась в неизвестном направлении. Только после этого охрана опомнилась и подняла стрельбу. По словам очевидцев, «началась страшная перестрелка, град пуль ружейных и револьверных сыпался как дождь».



Четверо нападавших были убиты на месте, а один застрелился, как только понял, что бежать бесполезно. В перестрелке также были ранены несколько дворников и прохожих. Из 600 тысяч было украдено 366 тысяч. Позже организация эсеров назвала грабеж «конфискацией правительственных сумм на революционные цели». И да, лошадь на фотографии тоже пала жертвой «конфискации».



Последовавшие аресты привели на скамью подсудимых 11 человек. Восемь из них были казнены в Шлиссельбургской крепости уже через две недели после происшествия