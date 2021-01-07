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Ретро фотографии

Ретро фотографии (50 фото)

Автор:
07 января 2021 23:37
Метки: истории   ретро   фото   
512
50
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Источник:

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Метки: истории   ретро   фото   
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47k
Похабыч 2 часа назад
Ретро фотографии
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1k
Никита 2 часа назад
Благодарен за фото№8 и информацию о Герое Советского Союза БУркове Валерии Анатольевиче,много читал и слышал о нём от Владимира Снегирёва,не знал,что он принял постриг.
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1k
Domax3000 2 часа назад
Годнота!!!
Классный пост! Спасибо!!!!!!!!!
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Комментарий к фото
Что за транспорт?
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44k
noName Едондер пуп 2 часа назад
Комментарий к фото
Нашел эту фотку с надписью "...челноки возвращаются домой с товарами,закупленными в Турции.Рейс Трабзон-Сочи 1 апреля 1995 г"Как понимаю самолет...
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