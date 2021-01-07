Подборка интересных исторических ретро фотографий
×
3.
Французский актер театра и кино Филипп Нуаре
"Только не говорите мне, что любить жизнь - это значит бегать по утрам или работать до седьмого пота. Любить жизнь - это все делать со вкусом, относительно медленно, вдумчиво и неторопливо...".
4.
24-летняя клубная певица Луиза
Девушка живет в небольшой съемной квартире, встречается с диджеем местного клуба и еле сводит концы с концами, подрабатывая танцовщицей в клубах и официанткой в кафе. Но через месяц ее жизнь резко изменится!
6.
Хэрриет Коул в витрине. Архив Университета Drexel
Никто точно не знает по каким причинам уборщица в госпитале по имени, Хэрриет Коул (Harriet Cole) решила завещать своё тело науке, но имя ее, благодаря этому осталось в веках.
Сразу после смерти Коул в 1888 году, доктор Руфус Уивер (Dr. Rufus B. Weaver)
приступил к работе над трупом. Впервые в истории нервная система человека целиком была полностью отделена от мяса и костей.
Весь этот процесс занял 6 месяцев, в результате чего нервная система Хэрриет Коул стала бесценным учебным пособием для целых поколений врачей и ученых. С тех пор подобная процедура во всем мире была повторена лишь три раза
Сразу после смерти Коул в 1888 году, доктор Руфус Уивер (Dr. Rufus B. Weaver)
приступил к работе над трупом. Впервые в истории нервная система человека целиком была полностью отделена от мяса и костей.
Весь этот процесс занял 6 месяцев, в результате чего нервная система Хэрриет Коул стала бесценным учебным пособием для целых поколений врачей и ученых. С тех пор подобная процедура во всем мире была повторена лишь три раза
8.
Единственный в мире монах - Герой Советского Союза: в миру полковник в отставке Валерий Борков, в иночестве - отец Киприан
В 1984-м старший лейтенант Борков добровольно отправился в Афганистан, где незадолго до этого погиб его отец. С января 1984 года участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар. В апреле 1984 года в ходе боевой операции Валерий Бурков был тяжело ранен, потерял обе ноги.
В 1988 году В.А. Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, продолжил службу в Главном штабе ВВС. 17 октября 1991 года указом президента СССР Валерию Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза. Многим знатокам и любителям бардовской песни В. Бурков известен как автор-исполнитель песен, посвященных событиям афганской войны и воинам-интернационалистам. В 2016 году принял монашеский постриг с именем Киприан
В 1988 году В.А. Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, продолжил службу в Главном штабе ВВС. 17 октября 1991 года указом президента СССР Валерию Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза. Многим знатокам и любителям бардовской песни В. Бурков известен как автор-исполнитель песен, посвященных событиям афганской войны и воинам-интернационалистам. В 2016 году принял монашеский постриг с именем Киприан
10.
Мадам Клико
Когда овдовела мадам Клико, то она унаследовала богатые винные погреба. B погреба эти было опасно спускаться из-за взрывающихся бутылок шампанского. Поэтому, в подвалы ходили в специальных защитных костюмах от осколков, отсюда фраза «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»
12.
Нобелевскую премию по литературе в 1921 году получил французский писатель Анатоль Франс
Все деньги он пожертвовал в пользу голодающих России
14.
Софи Лорен
"В жизни обязательно надо попробовать все, а потом благополучно забыть о некоторых вещах навсегда."
16.
Автором этого снимка принято считать «отца российского фоторепортажа» Карла Буллу, успевшего к началу XX века открыть фотоателье в здании Пассажа на Невском
Видимо, 14 октября 1906 года фотомастера с аппаратурой вызвали на место выдающегося преступления — ограбления кареты, доставлявшей в казначейство золото и кредитные и ценные бумаги на общую сумму 600 тысяч рублей.
План грабителей — ими оказались эсеры — был одновременно вызывающе простым и бесконечно наглым. Вычислив обычный маршрут казначейской кареты, которую, кстати, по всему пути следования сопровождали жандармы, грабители решили напасть средь бела дня и положиться на эффект неожиданности.
Отчасти план удался. Когда карета подъехала к углу Екатерининского канала и Фонарного переулка, к ней стремительным шагом приблизились несколько прилично одетых молодых людей. Они метнули в карету бомбы. Испуганная охрана разбежалась кто куда.
Дальнейшие события прекрасно описаны в заметке «Экс на Фонарном» в 23-м номере журнала «Квартальный надзиратель»: «Сила взрывов была настолько велика, что в ближайших домах разбилась посуда, а в часовом магазине остановилось несколько стенных часов. Грабители овладели мешками с ценностями и бросились врассыпную, а один из них, схвативший самый большой мешок, успел передать его даме, которая тут же на поджидавшем ее извозчике скрылась в неизвестном направлении. Только после этого охрана опомнилась и подняла стрельбу. По словам очевидцев, «началась страшная перестрелка, град пуль ружейных и револьверных сыпался как дождь».
Четверо нападавших были убиты на месте, а один застрелился, как только понял, что бежать бесполезно. В перестрелке также были ранены несколько дворников и прохожих. Из 600 тысяч было украдено 366 тысяч. Позже организация эсеров назвала грабеж «конфискацией правительственных сумм на революционные цели». И да, лошадь на фотографии тоже пала жертвой «конфискации».
Последовавшие аресты привели на скамью подсудимых 11 человек. Восемь из них были казнены в Шлиссельбургской крепости уже через две недели после происшествия
План грабителей — ими оказались эсеры — был одновременно вызывающе простым и бесконечно наглым. Вычислив обычный маршрут казначейской кареты, которую, кстати, по всему пути следования сопровождали жандармы, грабители решили напасть средь бела дня и положиться на эффект неожиданности.
Отчасти план удался. Когда карета подъехала к углу Екатерининского канала и Фонарного переулка, к ней стремительным шагом приблизились несколько прилично одетых молодых людей. Они метнули в карету бомбы. Испуганная охрана разбежалась кто куда.
Дальнейшие события прекрасно описаны в заметке «Экс на Фонарном» в 23-м номере журнала «Квартальный надзиратель»: «Сила взрывов была настолько велика, что в ближайших домах разбилась посуда, а в часовом магазине остановилось несколько стенных часов. Грабители овладели мешками с ценностями и бросились врассыпную, а один из них, схвативший самый большой мешок, успел передать его даме, которая тут же на поджидавшем ее извозчике скрылась в неизвестном направлении. Только после этого охрана опомнилась и подняла стрельбу. По словам очевидцев, «началась страшная перестрелка, град пуль ружейных и револьверных сыпался как дождь».
Четверо нападавших были убиты на месте, а один застрелился, как только понял, что бежать бесполезно. В перестрелке также были ранены несколько дворников и прохожих. Из 600 тысяч было украдено 366 тысяч. Позже организация эсеров назвала грабеж «конфискацией правительственных сумм на революционные цели». И да, лошадь на фотографии тоже пала жертвой «конфискации».
Последовавшие аресты привели на скамью подсудимых 11 человек. Восемь из них были казнены в Шлиссельбургской крепости уже через две недели после происшествия
17.
Трактор «Фордзон-путиловец» у магазина Татавтопромторга, город Казань. Фотография 1926 года, автор не установлен
20.
Людмила Сенчина выступает на фестивале искусств «Белые ночи» в Ленинграде. СССР. 1970-е. Автор фото: Стельмах, РИА
22.
Рабочий Карл Рассел приветствует друзей с балки на высоте 88 этажа во время строительства 102-этажного небоскреба Empire State Building, 13 сентября 1930 года
30.
Присяга Линдона Джонсона на борту Air Force One в день убийства Кеннеди
Президента окружают три женщины: справа — только что овдовевшая Жаклин Кеннеди, перед ним с Библией в руке — судья Сара Хьюз, единственная женщина в истории, принявшая присягу у президента США
33.
США 1955 г.Полицейский выписывает штраф.
Обратите внимание на помятое левое заднее крыло. Так что дама расстроена не от штрафа, а от того, что от мужа получит
34.
Советский гоночный "Москвич". Был построен на базе автомобиля Москвич-401, и оснащался двигателем модели 404
Рабочий объем мотора составлял 1100 см3, но главной особенностью являлась система питания. Впервые в отечественном автоспорте применили 4 горизонтальных карбюратора, позаимствованных от мотоцикла ИЖ-49. Мощность составляла 58 л.с.
37.
Срочный заказ
Интересная фотография. Рабочие куют крюк. Старший с сигаретой, такого в современном цеху не увидишь. Автор - Владимир Соколаев
40.
Начало традиции поздравлять народ с Новым годом положил Леонид Брежнев.
Первое телевизионное поздравление он сделал 31 декабря 1970 года. Данная традиция существует до сих пор, и каждый год руководители государства выступают с обращением к народу в Новогоднюю ночь
42.
Встреча Джины Лоллобриджиды с Юрием Гагариным на Втором Московском международном кинофестивале в 1961 году
Это было в июле 1961 года. Второй Московский международный кинофестиваль. Юрий Гагарин, три месяца назад слетавший в космос, стал самым популярным человеком не только в СССР. Для мировых звезд первой величины было за честь познакомиться с советским героем, обладающим голливудской улыбкой.
Леонид Великжанин, Валентин Мастюков/ТАСС
Леонид Великжанин, Валентин Мастюков/ТАСС
43.
На этом фото, созданном в 1981 году на БАМе, навряд ли кто-либо сможет узнать этого 20-летнего студента из Свердловска
Ну а для многих поклонников творчества известного рок-певца Вячеслава Бутусова возможно будет открытием то, что он принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали.
44.
Дом счастья. Отсюда жених и невеста выходят уже супругами. Случаются и курьезы: забыл дома паспорт. Донецк. 1960-е
47.
Ширли Слейд - одна из летчиц WASP (Women Airforce Service Pilots),экспериментальной программы замены мужчин-пилотов. 1943 год
49.
Специалисты рекламного агентства во время демонстрации большого вместительного багажного отсека нового автомобиля «Нива», 1975 год
Источник:
Еще крутые истории!
- Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе"
- Ретро фотографии
- Истории и высказывания известных людей
- Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии
- Новый год удался! Парня занесло в Химки
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...
Классный пост! Спасибо!!!!!!!!!