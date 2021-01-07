Ученые подтвердили, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее

Воронов напугало зрелище мертвого сородича; но если бы кроме зоологов эту сцену наблюдали другие люди, они бы испугались еще сильнее, потому что человек с мертвой черной птицей в руках носил на лице маску. Маска была призвана не дать воронам запомнить настоящее лицо этого человека. По словам ученых, маска была призвана сообщать лицу «нейтральное выражение», однако для человека, видевшего хоть один фильм ужасов, она явно выражает смертельную угрозу.



Вороны воздержались от угощения и на следующий день, когда человек в маске вернулся без мертвой птицы. Это означает, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее и всего, что с ней связано. Дальнейшие эксперименты показали, что воронов пугает только труп ворона; других мертвых птиц, даже сопоставимых размеров, они игнорировали.