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Ученые подтвердили, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее

Ученые подтвердили, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее (2 фото)

Автор:
07 января 2021 12:52
Сообщество : Животные
Метки: вороны   животные   эксперимент   
306
2
Чтобы доказать это, был поставлен эксперимент.

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Метки: вороны   животные   эксперимент   
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4  комментария
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11k
Денис Час назад
если бы ко мне подошёл чел в ТАКОЙ маске, да ещё и с дохлой вороной в руках, я бы тоже по ходу каркать начал. Тут уж не до еды :)
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33k
parallax Полчаса назад
Британские учёные?
Давно известный в народе метод отпугивания воронов от своего участка. Убивают и подвешивают на столбе труп ворона. Всё, они больше вас не потревожат.
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30k
Лесли 🥰 parallax 6 минут назад
Я думаю, что если вы своего соседа подвесите у себя на окне, то к вам тоже никто не придет больше и никогда вообще)))))
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9k
ss Час назад
- Привет, Петруха. Что это ты тут делаешь?
- Диссертацию пишу.
- Что за дисертация?
-По биологии. На тему "Как слышит таракан".
- Ну, и как же он слышит?
- Ногами.
- ?!!!... Как это "ногами"
- А вот смотри: Кладём таракана на стол и хлопаем ладонью по столу - таракан бежит. А теперь отрываем таракану ноги. Кладём на стол и опять хлопаем по столу ладошкой. Таракан никуда не бежит. Вывод: таракан слышит ногами.
(С)Старый анекдот
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