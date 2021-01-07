Ученые подтвердили, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее

Чтобы доказать это, был поставлен эксперимент.
Давно известно, что вороны запоминают лица людей, которые их обижали, и узнают их спустя годы. Этим свойством вороньей памяти ученые решили воспользоваться, чтобы выяснить, боятся ли вороны своих мертвых.
Сначала один из участников эксперимента «втерся в доверие» к вороньей стае. Зоолог Кейли Свифт (Kaeli Swift) из Вашингтонского приносил воронам лакомство и старался не пугать птиц.
А во второй части эксперимента на облюбованное воронами место он вышел с мертвым вороном в руках. Он простоял так полчаса, и все это время вороны, вместо того, чтобы угощаться едой, собирались вместе и громко каркали. Есть несколько версий, объясняющих такое поведение, но основная заключается в том, что птицы предупреждают друг друга об опасности.
Сначала один из участников эксперимента «втерся в доверие» к вороньей стае. Зоолог Кейли Свифт (Kaeli Swift) из Вашингтонского приносил воронам лакомство и старался не пугать птиц.
А во второй части эксперимента на облюбованное воронами место он вышел с мертвым вороном в руках. Он простоял так полчаса, и все это время вороны, вместо того, чтобы угощаться едой, собирались вместе и громко каркали. Есть несколько версий, объясняющих такое поведение, но основная заключается в том, что птицы предупреждают друг друга об опасности.
Воронов напугало зрелище мертвого сородича; но если бы кроме зоологов эту сцену наблюдали другие люди, они бы испугались еще сильнее, потому что человек с мертвой черной птицей в руках носил на лице маску. Маска была призвана не дать воронам запомнить настоящее лицо этого человека. По словам ученых, маска была призвана сообщать лицу «нейтральное выражение», однако для человека, видевшего хоть один фильм ужасов, она явно выражает смертельную угрозу.
Вороны воздержались от угощения и на следующий день, когда человек в маске вернулся без мертвой птицы. Это означает, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее и всего, что с ней связано. Дальнейшие эксперименты показали, что воронов пугает только труп ворона; других мертвых птиц, даже сопоставимых размеров, они игнорировали.
Вороны воздержались от угощения и на следующий день, когда человек в маске вернулся без мертвой птицы. Это означает, что вороны понимают, что такое смерть, и боятся ее и всего, что с ней связано. Дальнейшие эксперименты показали, что воронов пугает только труп ворона; других мертвых птиц, даже сопоставимых размеров, они игнорировали.
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Метки: вороны животные эксперимент
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Давно известный в народе метод отпугивания воронов от своего участка. Убивают и подвешивают на столбе труп ворона. Всё, они больше вас не потревожат.
- Диссертацию пишу.
- Что за дисертация?
-По биологии. На тему "Как слышит таракан".
- Ну, и как же он слышит?
- Ногами.
- ?!!!... Как это "ногами"
- А вот смотри: Кладём таракана на стол и хлопаем ладонью по столу - таракан бежит. А теперь отрываем таракану ноги. Кладём на стол и опять хлопаем по столу ладошкой. Таракан никуда не бежит. Вывод: таракан слышит ногами.
(С)Старый анекдот