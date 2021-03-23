Знаменитости поют шлягеры: 13 забавных дипфейков

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В последнее время о дипфейках вспоминают в основном в негативном ключе. Но ведь их можно использовать не только со злым умыслом! Вот, например, приложение Wombo AI, которое создает дипфейки по фотографиям с синхронизацией губ, - оно дает не совсем идеальный, но довольно смешной результат, который вряд ли можно использовать кому-то во вред. Итак, встречайте: звезды исполняют нелепые поп-песни.
Приложение "размораживает" изображение, меняет его обычный ракурс и добавляет освежающую, реалистичную динамику. Получается неожиданно и смешно! Вечно мрачный Джордж Вашингтон становится кокетливым, а Фрида Кало, которую мы привыкли видеть немой, превращается в меланхоличную и выразительную исполнительницу караоке из видеоигры Yakuza.
Гарри Поттер поет песню “Witch Doctor” группы Cartoons
Мэрилин Монро поет “Everytime We Touch” группы Cascada
Джордж Вашингтон исполняет “Ding Dong Song” группы Günther and the Sunshine Girls
Фрида Кало поет “Baka Mitai” из саундтрека к Yakuza
Мона Лиза исполняет песню “All Star” группы Smashmouth
Элвис поет песню “I Feel Good” Джеймса Брауна
Королева Елизавета II исполняет “Witch Doctor” группы Cartoons
Мистер Бин поет “Dragostea Din Tei” группы O-Zone
Терминатор исполняет песню “Never Gonna Give You Up” Рика Эстли
Беатрикс Киддо (Ума Турман) поет “We’re Not Gonna Take It” группы Twisted Sister
Кукла Барби поет “Ding Dong Song” группы Günther and the Sunshine Girls
Голлум исполняет песню “Tunak Tunak Tun” Далера Мехнди
Эллен Рипли (Сигурни Уивер) поет песню “Don’t Cha” группы Pussycat Dolls
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дипфейк Искусственный интеллект Юмор звезды поржать приложение развлечение цифровое искусство
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