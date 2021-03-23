Знаменитости поют шлягеры: 13 забавных дипфейков

В последнее время о дипфейках вспоминают в основном в негативном ключе. Но ведь их можно использовать не только со злым умыслом! Вот, например, приложение Wombo AI, которое создает дипфейки по фотографиям с синхронизацией губ, - оно дает не совсем идеальный, но довольно смешной результат, который вряд ли можно использовать кому-то во вред. Итак, встречайте: звезды исполняют нелепые поп-песни.

0 Приложение "размораживает" изображение, меняет его обычный ракурс и добавляет освежающую, реалистичную динамику. Получается неожиданно и смешно! Вечно мрачный Джордж Вашингтон становится кокетливым, а Фрида Кало, которую мы привыкли видеть немой, превращается в меланхоличную и выразительную исполнительницу караоке из видеоигры Yakuza.

Гарри Поттер поет песню “Witch Doctor” группы Cartoons

Мэрилин Монро поет “Everytime We Touch” группы Cascada

Джордж Вашингтон исполняет “Ding Dong Song” группы Günther and the Sunshine Girls

Фрида Кало поет “Baka Mitai” из саундтрека к Yakuza

Мона Лиза исполняет песню “All Star” группы Smashmouth

Элвис поет песню “I Feel Good” Джеймса Брауна

Королева Елизавета II исполняет “Witch Doctor” группы Cartoons

Мистер Бин поет “Dragostea Din Tei” группы O-Zone

Терминатор исполняет песню “Never Gonna Give You Up” Рика Эстли

Беатрикс Киддо (Ума Турман) поет “We’re Not Gonna Take It” группы Twisted Sister

Кукла Барби поет “Ding Dong Song” группы Günther and the Sunshine Girls

Голлум исполняет песню “Tunak Tunak Tun” Далера Мехнди