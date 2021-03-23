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Знаменитости поют шлягеры: 13 забавных дипфейков

Знаменитости поют шлягеры: 13 забавных дипфейков (1 фото + 13 видео)

Автор:
23 марта 2021 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: Дипфейк   Искусственный интеллект   Юмор   звезды   поржать   приложение   развлечение   цифровое искусство   
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В последнее время о дипфейках вспоминают в основном в негативном ключе. Но ведь их можно использовать не только со злым умыслом! Вот, например, приложение Wombo AI, которое создает дипфейки по фотографиям с синхронизацией губ, - оно дает не совсем идеальный, но довольно смешной результат, который вряд ли можно использовать кому-то во вред. Итак, встречайте: звезды исполняют нелепые поп-песни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дипфейк   Искусственный интеллект   Юмор   звезды   поржать   приложение   развлечение   цифровое искусство   
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1  комментарий
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Пумба 16 минут назад
Установил. Проверил как работает. Говно. Такого качества картинки как в посте нет и в помине. Всё косое-кривое. Еще и песни только предустановленные.
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