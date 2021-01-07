Непостижимая кошачья логика

Кажется, что мы так хорошо знаем своего домашнего питомца, что можем наперед сказать, какую вкусняшку он выберет на обед, на чьих коленях или в чьих домашних тапочках он захочет поспать или даже от кого будет прятаться целый день. Но это только нам кажется…

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Вы можете отдавать тысячи рублей на красивые игровые конструкции для кошек, а они все равно предпочтут им… коробку от ксерокса! 0 Источник:

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Э… мы промолчим! 0 Источник:

И поверьте — ему все равно, в чем вы теперь пойдете на работу! 0 Источник:

А вы так заморачивались с подарком! 0 Источник:

Улучшенная версия игры «Отыщи кота на картинке»! 0 Источник:

А вдруг у собак вкуснее? 0 Источник:

Ты не ты, когда хочется пить! 0 Источник:

Как мало порою надо для счастья и спокойствия… 0 Источник:

Скажите спасибо, что они лежат на своих домиках, а не рядом с ними! 0 Источник:

Да вы просто завидуете этому пушистику! 0 Источник:

А что? Бывает и так! 0 Источник:

Ну, мы же предупреждали, что пост будет о непостижимой кошачьей логике! 0 Источник:

У кого-то утро сегодня начнется не с кофе… 0 Источник:

Одним словом — обидно! 0 Источник:

И где она — эта справедливость? 0 Источник:

Потому что не надо было оставлять пиццу в коробке! 0 Источник:

Просто классика жанра! 0 Источник:

Согласитесь, этому котейке удалось вас удивить! 0 Источник:

Только не говорите, что сейчас вы не улыбнулись! 0 Источник:

Упс… опять что-то пошло не так! 0 Источник:

Ни одному коту нельзя доказать, что он уже «вырос» из коробки! 0 Источник:

Главное, что победила дружба и хороший аппетит! 0 Источник:

Да что вы вообще знаете о комфорте? 0 Источник:

Логика? Нет! Мы не слышали! 0 Источник:

Кошачье счастье! 0 Источник:

Хозяева так старались и… угодили! 0 Источник:

Да хоть десять домиков купите, они выберут коробку! 0 Источник:

Поделились по-братски! 0 Источник:

И только таблички «не входить без стука» не хватает! 0 Источник: