Непостижимая кошачья логика

Кажется, что мы так хорошо знаем своего домашнего питомца, что можем наперед сказать, какую вкусняшку он выберет на обед, на чьих коленях или в чьих домашних тапочках он захочет поспать или даже от кого будет прятаться целый день. Но это только нам кажется…
Вы можете отдавать тысячи рублей на красивые игровые конструкции для кошек, а они все равно предпочтут им… коробку от ксерокса!
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Метки: интересное кошки логика фотографии
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