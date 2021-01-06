Алкоголизм знаков зодиака

Рыбы пить-то хотят, но вот только не умеют. Дело в том, что даже с мизерной дозы алкоголя их уносит в такие бездны, что утром стыдно смотреть в глаза коллегам, маме и даже самому себе через зеркало. Но самое интересное в том, что на деле Рыбы из этих бездн вприципе и не выплывали никогда, но просто под влиянием сивушных паров их посещает откровение: «Идея! И де я нахожуся?!» ©. Осознав, где именно, Рыбы начинают хлопать плавниками, метать икру и с криком «Долбани меня о скалы, море!» бросаются в последний путь. Там их ловит кто-то любящий и серьёзно советует больше так не напиваться. И Рыбы к совету даже прислушиваются. Жаль, что ненадолго.