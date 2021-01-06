Алкоголизм знаков зодиака

Кто-то склонен к алкоголизму, а кто-то - нет..
ОВЕН
Серебряная медаль достается Овну. Они потомственные алкоголики в сотом звездном поколении. Если человек напился до зеленых чертей в честь окончания 8 класса, а к выпускному из института заработал себе вторую стадию алкоголизма — это точно Овен. И этой стадией он будет страдать ( а вернее наслаждаться) до конца дней своих!
ТЕЛЕЦ
Тельцы вообще не парятся: нежные отношения с зеленым змием они начинают ещё в ранней юности и мгновенно влюбляются на всю жизнь. При этом живут с ним в любви и согласии, пока абстинентный синдром не разлучит их. И тут уже, увы, навсегда. Потому что стоит Тельцу пару раз пережить эпическое похмелье — с тазиками у кровати, вызовом скорой помощи и мыслями в духе «Лучше бы я вчера умер!» — как все! Больше Телец пить вообще не будет. Потому что ограничиваться парой пива — это то же самое, что секс с резиновой женщиной. Движение есть — прогресса нет!
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов, как известно, куча субличностей. И они постоянно сменяют друг друга. Вот только бухать они ходят вместе. Коллективно. И пьют близнецы сразу за двоих. Зато мудрость «Нельзя пить в одиночестве — сопьешься!» — это не про них. Близнецы спиваются поэтому у них всегда с собой собутыльник! Да ещё такой же, как и он сам — умный и мудрый! Приятно выпить с умными людьми, знаете ли! А в такой компании грех не спиться!
РАК
Раки очень любят выпить. Ну ооочень. И чтобы весело, вкусно, под закусочку из 50 блюд, да чтобы в кругу близких друзей и семьи. Но чуть-чуть! Те Раки, что хоть раз в жизни выпили поболее, чем чуть-чуть, помнят об этом до конца дней своих. Поэтому Раки впадают в одну из двух крайностей: или спиваются до конца, потому что терять уже нечего; или после вчерашнего больше не пьют. Совсем. Никогда. И вторых, как ни странно, значительно больше.
ЛЕВ
Лев очень боится перепить, потом случайно проговориться про что-то важное и испортить таким образом все, что нажито непосильным трудом. В том числе и репутацию, которая, как известно, почти полностью основана на мифах и легендах, которые Лев о себе сочинил. А так, как у спиртного есть эффект сыворотки правды, то вся истина может вылезти наружу. Потому Лев много и не пьет. Но про свои алкоголические подвиги врет вдохновенно!
ДЕВА
Серединку в рейтинге «Алкоголизм знаков зодиака» занимают Девы. Это и есть те самые тихие алкаши, про которых «никогда бы не подумал!». А, собственно, потому и не подумали, что Девы до последнего сохраняют контроль над собой, при этом очень успешно делая вид, что ничего такого, просто чуточку хорошего вина. А ведь на самом то деле пьют они только с одной целью: хоть ненадолго утратить, наконец, этот самоконтроль!
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ВЕСЫ
Самое интересное отношение к алкоголю у Весов. Они пьют не удовольствия ради, а пользы для. Пользы для их хрупкого душевного здоровья, ведь оно ежедневно страдает от несовершенства этого мира. Для многих весов ежевечерняя покупка соблазнительно булькающего билета во Внутреннюю Единорогию стала обязательным ритуалом. А если лишить их этой возможности — все будет Очень Плохо. Очень! Но недолго! Весы всегда найдут выход из ситуации.
СКОРПИОН
Вообще, так-то Скорпиону надо бы дать почетное первое место. И за выслугу лет, и за рекордный литраж. Но на самом деле, это не имеет никакого смысла: Скорпион-алкоголик — явление крайне редкое. Вся хитрость в том, что напившись в зюзю, Скорпион превращается в лапочку и друга всех детей. Влияние спиртовых градусов на странный организм Скорпиона заключается в полном отключении функции мизантропии, которая является фундаментальной основой личности Скорпиона! А допиться до полной потери личности — это конкретный перебор. Самолюбие не позволит!
СТРЕЛЕЦ
В нашем гороскопе Стрельцы — это самые счастливые алкаши! Они любят алкоголь искренней, преданной любовью. И он отвечает им тем же. Повод выпить Стрельцам не нужен! Другое дело, что могучее физическое здоровье попросту не позволяет Стрельцам качественно спиться. А поэтому и пить они могут прекратить это в любой момент. «А вот мой дедушка бросил пить в девяносто восемь, и ничего!» — дедушка Стрелец был, зуб даю!
КОЗЕРОГ
Козероги пьют осознанно: разбираются в годах, в букетах. Они способны отличить шотландский виски от ирландского по запаху и цвету, а брют от полусухого вина по хлопку пробки. Козероги — это алкоголические гурманы никогда, а потому вообще никогда не напиваются.
ВОДОЛЕЙ
Водолей алкоголя боится больше, чем кары небесной, пауков и террористов вместе взятых, но виду не показывает. Он может без страха и упрека залиться до пробки и задорно подбивает на это окружающих. Потому что алкоголь — враг, а бояться врагов — не в характере Водолея. Потому Водолеи с глупой отвагой ныряют на дно бутылки, и окружающим кажется, что зеленый змий вот-вот погубит этого сумасшедшего. Но не тут-то было! Во-первых, Водолей почти никогда не напивается, а во-вторых — не спиваются! Никогда! Водолей и зависимость — суть вещи несовместные.
РЫБЫ
Рыбы пить-то хотят, но вот только не умеют. Дело в том, что даже с мизерной дозы алкоголя их уносит в такие бездны, что утром стыдно смотреть в глаза коллегам, маме и даже самому себе через зеркало. Но самое интересное в том, что на деле Рыбы из этих бездн вприципе и не выплывали никогда, но просто под влиянием сивушных паров их посещает откровение: «Идея! И де я нахожуся?!» ©. Осознав, где именно, Рыбы начинают хлопать плавниками, метать икру и с криком «Долбани меня о скалы, море!» бросаются в последний путь. Там их ловит кто-то любящий и серьёзно советует больше так не напиваться. И Рыбы к совету даже прислушиваются. Жаль, что ненадолго.
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Метки: Юмор алкоголь знаки зодиака прикол
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что это не ты п0и0з0д0а безрукая и ленивая
а блин ну звезды так легли
и что я перед лицом ВСЕЛЕННЛЙ???
;)