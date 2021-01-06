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Алкоголизм знаков зодиака

Алкоголизм знаков зодиака (1 фото)

Автор:
06 января 2021 22:48
Метки: Юмор   алкоголь   знаки зодиака   прикол   
903
1
Кто-то склонен к алкоголизму, а кто-то - нет..

Источник:

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Метки: Юмор   алкоголь   знаки зодиака   прикол   
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12  комментариев
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44k
noName 2 часа назад
"Водолей алкоголя боится больше..."-точно!Вот сейчас сижу и с 0.7 страха борюсь!
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7k
Cornho 6 минут назад
Дикая ересь.
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Из статьи - все знаки алкаши, тока козероги гурманы. Почему-то у меня в приятелях 2 законченных алкаша, и оба эти... гурманы.
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528
zeros68 43 минуты назад
Алкоголизм знаков зодиака
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3
LoginNaFishkah Час назад
И рядом не стояло. Совсем
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6
Владимир 2 часа назад
за что я люблю гороскопы они и соврут... но так приятно

что это не ты п0и0з0д0а безрукая и ленивая
а блин ну звезды так легли
и что я перед лицом ВСЕЛЕННЛЙ???
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38k
doker 2 часа назад
Алкоголизм знаков зодиака
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77k
ЮрГен 2 часа назад
Полнейшая хрень....
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8k
БарНалей ЮрГен Час назад
1. стадия - отрицание
;)
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