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Мужчина НЕ должен обеспечивать. И никогда не был должен

Мужчина НЕ должен обеспечивать. И никогда не был должен (4 фото)

Автор:
06 января 2021 14:38
Метки: женщины   мнение   мужчины   
461
4

От многих современных баб можно услышать такое видение семьи: мужчина ходит на работу и зарабатывает деньги, а я сижу дома и занимаюсь с детьми, готовлю, прибираюсь. Более того, женщины не просто видят и хотят именно так, они еще и УБЕЖДЕНЫ, что именно так и должно быть, и что так было РАНЬШЕ, до изобретения феминизма. Что мужчина всегда был добытчиком, а женщина всегда сидела дома и варила борщи.

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Метки: женщины   мнение   мужчины   
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4k
Пепелац 53 минуты назад
Все бабы козлы?
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252
Алиса Полчаса назад
Mужчина должен любить ...
И, в случае чего, меня защитить, так я от природы слабее...
Если я зарабатываю больше, то это дело даже не десятое
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8k
Атеист Алиса 7 минут назад
Умница)
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11k
робт Алиса 7 минут назад
стоп, что значит "любить"?
в основном это как раз "дарить шубы и брульянты"
что значит "защитить"?
обычно это выражается в "я вые*бываюсь, а ты огребаешь за меня"
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1k
Kariya 39 минут назад
А, вот откуда у них такая страсть разводить в квартирах тонны растений и мини-огород на балконе, а особо упоротые вообще держат козочку или курку))
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Атеист Kariya 7 минут назад
Может гены.. )) если предки были фермерами то вполне. хотя хз
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362
Виталий Касандров 43 минуты назад
Ну тут все проще если мужчина добывал мамонта то все жили сытно и счастливо а вот если не добывал то на корешках собранных первыми феменистками в лучшем случае с голоду не мерли -как то так .
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151
dimly 56 минут назад
Дружище, что за крик души? Встретишь свою женщину и все наладится. Главное не расчесывай всех под одну гребенку)
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14k
Юрий 57 минут назад
Мизандрия понятие, обозначающее ненависть, неприязнь, презрение, либо укоренившиеся предубеждения и предвзятое отношение по отношению к мужчинам.

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