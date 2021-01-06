Мужчина НЕ должен обеспечивать. И никогда не был должен

Но так НИКОГДА не было, и то, что мужчина добытчик - не более чем миф, который раскручивают для своей выгоды ленивые содержанки.

Что вообще означает слово "добытчик"? И что вообще добывал мужчина для женщины? Деньги? Нет. Деньги в те времена, на которые опираются хитрые ленивые бабы, не имели значения - 90% населения страны проживало в сельской местности натуральным хозяйством. Не было также и "Ашанов", "Пятерочек" и прочих супермаркетов с готовыми продуктами. Не было стиральных машинок и пылесосов. Не было центрального отопления и водопровода. Был только ручной труд. И пока мужчина что-то там добывал, баба таскала вручную ведрами воду с реки или колодца, топила печь, вручную стирала вещи, кормила животных и делала еще множество такой работы, которая была РАВНОЦЕННА работе мужчины за пределами его дома. Работали всегда ОБА.



Так что же добывал именно мужчина? Мужчина работал в поле, охотился в лесу, рубил дрова. Получается, что и женщина тоже была добытчица, ведь она в это время выращивала овощи, доила корову, чтобы получить молоко, делала из молока сыр, масло и сметану, а также добывала воду ведрами из недр земли. Получается, мужчина всегда был добытчиком лишь наполовину - добывал лишь определенную категорию продуктов. Женщина добывала другую категорию продуктов, просто ей ради этого не нужно было идти далеко от дома куда-то в поле, а можно было добывать все это прямо в огороде. Но, все-таки, тоже добывать. Более того - еще и сделать готовый к употреблению продукт из добытых мужчиной зерна или туши животного - из первого надо было испечь хлеб, из второго - разделать и приготовить ужин.