Мужчина НЕ должен обеспечивать. И никогда не был должен

От многих современных баб можно услышать такое видение семьи: мужчина ходит на работу и зарабатывает деньги, а я сижу дома и занимаюсь с детьми, готовлю, прибираюсь. Более того, женщины не просто видят и хотят именно так, они еще и УБЕЖДЕНЫ, что именно так и должно быть, и что так было РАНЬШЕ, до изобретения феминизма. Что мужчина всегда был добытчиком, а женщина всегда сидела дома и варила борщи.
Но так НИКОГДА не было, и то, что мужчина добытчик - не более чем миф, который раскручивают для своей выгоды ленивые содержанки.
Что вообще означает слово "добытчик"? И что вообще добывал мужчина для женщины? Деньги? Нет. Деньги в те времена, на которые опираются хитрые ленивые бабы, не имели значения - 90% населения страны проживало в сельской местности натуральным хозяйством. Не было также и "Ашанов", "Пятерочек" и прочих супермаркетов с готовыми продуктами. Не было стиральных машинок и пылесосов. Не было центрального отопления и водопровода. Был только ручной труд. И пока мужчина что-то там добывал, баба таскала вручную ведрами воду с реки или колодца, топила печь, вручную стирала вещи, кормила животных и делала еще множество такой работы, которая была РАВНОЦЕННА работе мужчины за пределами его дома. Работали всегда ОБА.
Так что же добывал именно мужчина? Мужчина работал в поле, охотился в лесу, рубил дрова. Получается, что и женщина тоже была добытчица, ведь она в это время выращивала овощи, доила корову, чтобы получить молоко, делала из молока сыр, масло и сметану, а также добывала воду ведрами из недр земли. Получается, мужчина всегда был добытчиком лишь наполовину - добывал лишь определенную категорию продуктов. Женщина добывала другую категорию продуктов, просто ей ради этого не нужно было идти далеко от дома куда-то в поле, а можно было добывать все это прямо в огороде. Но, все-таки, тоже добывать. Более того - еще и сделать готовый к употреблению продукт из добытых мужчиной зерна или туши животного - из первого надо было испечь хлеб, из второго - разделать и приготовить ужин.
В чем, получается, состоит хитрость современных россиянок? Не имея никакого хозяйства или хотя бы дачи, они ПОЛНОСТЬЮ перекладывают добычу всех видов продуктов на мужчину, причем в уже готовом виде. То есть мужчина, по их мнению, должен теперь добывать не только мясо или зерно, но и все остальное, причем в уже ГОТОВОМ виде - будь то уже надоенное молоко от коровы, за которой ухаживает и кормит ее кто-то другой, уже сделанный сыр из этого молока, уже готовый испеченный кем-то хлеб и так далее. Плюс оплатить из своего кармана ЖКХ, включая не только отопление и свет, но также и воду. Плюс купить за свой счет автоматическую стиральную машинку и другие бытовые приборы, снимающие с женщины ее исходные обязанности почти до нуля. И что теперь должна женщина взамен на это? Да, по сути, ничего - просто нажимать кнопки на бытовых приборах и ныть о том, что мужчина мало зарабатывает.
Кстати о заработке. Средняя зарплата в России 20-30 тысяч. Хватит ли этой суммы одному только мужчине? Вполне. А хватит ли ее на всю семью? Конечно нет! Если бы работали оба - то 60 тысяч вполне хватило бы на всех. Но паразитка почему-то думает, что она не обязана ходить на работу. И если мужчина ей поверил, то чтобы прокормить семью, ему нужно работать на ДВУХ работах, то есть фактически за двоих, что и служит основной причиной сверхсмертности мужчин в 50 лет от инфаркта, недосыпа и переутомления. А все почему? Потому что за все то, что раньше делала женщина своим трудом, в современном мире приходится платить добавочную стоимость. Например, если раньше женщина могла вырастить овощи или собрать травы для чая, то сегодня все это должен купить в магазине мужчина.
В этом свете верхом женского паразитизма является ресторан. Точнее, ужин в ресторане за счет мужчины. Ресторан это такое место, где за женщину уже и вырастили еду, и приготовили, и подали на стол, и убрали со стола объедки. То есть сделали все то, что раньше женщина делала ДЛЯ мужчины, а теперь мужчина оплачивает это для женщины. Для тех кто работал в ресторанной сфере, давно не секрет что даже обычный ресторан ставит на блюда наценку порядка 500% за все вышеперечисленные услуги. И оплачивать это почему-то должен мужчина. Хотя с точки зрения традиционных ролей, оплачивать ужин нужно как минимум пополам.
Итак, мы без труда можем понять, мужчина НИКОГДА не был добытчиком в полном смысла этого слова. Да, что-то он безусловно добывал, но и женщина добывала НЕ МЕНЬШЕ. Просто мужчина уходил на добычу во внешний мир, а женщина добывала многие ресурсы в шаговой доступности от дома. Сегодня чтобы поддерживать былое равноправие, женщине тоже нужно ходить на работу и зарабатывать деньги, если конечно она не живет в глухой деревне, где с пяти утра и до поздней ночи занимается натуральным хозяйством, производя буквально из ничего, своим трудом то, что в городских супермаркетах стоит ощутимых денег.
А если какая-то городская паразитка, живущая за счет батареи центрального отопления и в окружении множества супермаретов с готовой едой начинает рассуждать, что только мужчина в одностороннем порядке обязан оплачивать и ЖКХ, и продукты, и еще шубу с айфоном ей подарить, то это просто бытовая проститутка и паразитка, которую надо гнать от себя подальше.
Пускай подобные паразитки обеспечивают себя сами. Не верьте в их мифы и не давайте им садиться себе не шею - мужчина не должен, и никогда не был должен.
Источник:
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И, в случае чего, меня защитить, так я от природы слабее...
Если я зарабатываю больше, то это дело даже не десятое
в основном это как раз "дарить шубы и брульянты"
что значит "защитить"?
обычно это выражается в "я вые*бываюсь, а ты огребаешь за меня"