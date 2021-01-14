Жена показала, как странно ест пиццу её муж

В комментариях девушка пояснила, что сам парень ничего предосудительного в своих действиях не видит, и говорит, что так ему вкуснее. Что ж, о вкусах конечно не спорят, но юзеры нарушили это правило!

Мне кажется, пора вызвать полицию!

Что он делает? Зачем? Я не могу на это смотреть!