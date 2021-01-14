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Жена показала, как странно ест пиццу её муж

Жена показала, как странно ест пиццу её муж (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 13:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   еда   незаконно   пицца   странности   ужасы   
2940
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1

Вкусовые предпочтения у всех разные, но похоже этот мужчина единственный в мире, кто любит мокрую пиццу!

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Метки: Юмор   видео   еда   незаконно   пицца   странности   ужасы   
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23  комментария
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Ради лайков готовы слить в сеть всё, что угодно. И что тут постить то?
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2
Дима Новосельский 52 минуты назад
Некоторые иудеи на Песах так мацу едят...
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5k
Дмитрий Час назад
Моет от вирусов))
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950
DHC Час назад
Друган есть пиццу от бортиков. Объясняя это так "В конце ж самое вкусное". Что, впрочем, логично звучит)
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19k
Ратибор Час назад
Просто он в детстве макал печеньки в чай.
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7k
Колорад Час назад
пища богов. Хлеб тоже мокрый :D
пища богов. Хлеб тоже мокрый :D
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3k
aleksei Колорад 58 минут назад
Пища богов это вот
Пища богов это вот
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5k
Игорь Час назад
боюсь представить как он трахается.......
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6k
gena Игорь 48 минут назад
а мне бы и в голову не пришла идея представлять как трахается какой-то мужик
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5k
Игорь gena 43 минуты назад
мне то же, до тех пор как я увидел что он моет пиццу
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5k
SR 2 часа назад
Каждый дзюбит как он хочет...
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1k
имя пользователя SR Час назад
Как он любит)))
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
по крайней мере не обожжется..
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
След видео она выложит,как ее муж в постеле ноже сначала смачивает?
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Раз так, то пусть лучше уже пивом поливает
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11k
Serg2001 2 часа назад
"В каждой избушке свои погремушки" (с) .. )
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25k
Антон 2 часа назад
Это фигня. А вот людей, разбавляющих горячий чай водой из под крана надо расстреливать, чёртовы извращенцы.
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25k
Антон Антон Семёныч 2 часа назад
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1k
Xarrisaf Антон 2 часа назад
Я так про "кофе" Американо думаю...
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2k
евгений Антон 2 часа назад
Сам делаю так иногда. И ничего извращенского ( поймут лишь те, кто могут
) Из-под крана самая холодная вода это первое. И второе, она «тяжелая» и у неё есть вкус)) у кипяченой, воды из кулера, бутылки и тд он отсутсвует p.s. Никакого запора и поноса у меня нету)
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25k
Антон евгений Час назад
полный отморозок
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50k
pynh евгений Час назад
Жена показала, как странно ест пиццу её муж
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