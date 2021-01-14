Жена показала, как странно ест пиццу её муж

Вкусовые предпочтения у всех разные, но похоже этот мужчина единственный в мире, кто любит мокрую пиццу!
На сайте Reddit девушка под ником u/DaddyRavioli опубликовала видео, на котором показала, как её муж ест пиццу. Никого бы этот ролик не поразил, если бы мужчина не мочил пиццу под краном!
"Ещё с университета мой муж мочит пиццу под водой. Когда-то я приготовила пиццу в духовке, и он совал свои кусочки под холодную воду, чтобы они быстрее остыли. Прошло много лет, но его вкусы так и не изменились!", - написала девушка.
В комментариях девушка пояснила, что сам парень ничего предосудительного в своих действиях не видит, и говорит, что так ему вкуснее. Что ж, о вкусах конечно не спорят, но юзеры нарушили это правило!
Мне кажется, пора вызвать полицию!
Что он делает? Зачем? Я не могу на это смотреть!
Это просто незаконно!
Источник:
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