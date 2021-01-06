Крохотное насекомое, похожее на оживший попкорн

Фототограф-натуралист Андреас Кэй несколько лет назад опубликовал в сети короткое видео с насекомым, напоминающим раскрывшееся зёрнышко попкорна с крошечными лапками.
В мире, окружающем нас, так много красоты! И так много того, что мы не можем заметить, пока не взглянем на это через прицел макрообъектива. Физик, биолог и талантливый фотограф дикой природы Андреас Кей заснял очаровательную маленькую букашку, которая очень похожа на ходячий кусочек попкорна.
К сожалению, Андреас Кей скончался в октябре 2019 года. Но его работа, его прекрасные фотографии и видео продолжают жить.
К сожалению, Андреас Кей скончался в октябре 2019 года. Но его работа, его прекрасные фотографии и видео продолжают жить.
Андреас использовал макросъёмку, чтобы заснять, как забавное, миниатюрное насекомое бродит взад и вперёд по его пальцу. Научное название этого крошечного "попкорна" - Flatid Planthopper Nympha. Это насекомое можно встретить в тропических лесах Амазонки, раскинувшихся по территории Эквадора.
Белые волокна, придающие насекомому схожесть с попкорном на лапках, - это слои восковых нитей, которые служат насекомому надёжной защитой.
Ещё одному фотографу дикой природы Дэвиду Вейлеру также посчастливилось заснять на видео "попкорн на лапках" в его естественной среде обитания в эквадорских лесах.
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