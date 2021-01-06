Крохотное насекомое, похожее на оживший попкорн

В мире, окружающем нас, так много красоты! И так много того, что мы не можем заметить, пока не взглянем на это через прицел макрообъектива. Физик, биолог и талантливый фотограф дикой природы Андреас Кей заснял очаровательную маленькую букашку, которая очень похожа на ходячий кусочек попкорна.



К сожалению, Андреас Кей скончался в октябре 2019 года. Но его работа, его прекрасные фотографии и видео продолжают жить.