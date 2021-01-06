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Крохотное насекомое, похожее на оживший попкорн

Крохотное насекомое, похожее на оживший попкорн (4 фото + 2 видео)

Автор:
06 января 2021 11:51
Метки: Flatid Planthopper Nympha   в мире   живность   насекомые   познавательно   эквадор   
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Фототограф-натуралист Андреас Кэй несколько лет назад опубликовал в сети короткое видео с насекомым, напоминающим раскрывшееся зёрнышко попкорна с крошечными лапками.

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Метки: Flatid Planthopper Nympha   в мире   живность   насекомые   познавательно   эквадор   
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donembro 24 минуты назад
Ща сыну покажу. А то, задолбал уже попкорн жрать.
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