Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года

Сегодня продолжим серию прогулок по историческому Ленинграду и Санкт - Петербургу и отправимся в 1992 год, когда город вновь обрёл историческое название.
1.
2 января страна вступает в абсолютно новую реальность - происходит отказ от государственных цен и начало рыночных и экономических реформ. В результате этого инфляция в январе достигает рекордного значения - 250%!
Страна и население получает невиданную доселе свободу - разрешено практически всё: любая торговля, митинги, свобода слова и любые религиозные взгляды. На руинах страны поднимается прослойка людей, которые старательно делят то, что осталось - образуются первые ОПГ в новейшей истории России.
Давайте отправимся в Санкт-Петербург 1992 года и посмотрим, что творилось там в это время!
Торговля полностью легализована, на каждом углу торгуют кто во что горазд. Сенная площадь тогда выглядела так.
Страна и население получает невиданную доселе свободу - разрешено практически всё: любая торговля, митинги, свобода слова и любые религиозные взгляды. На руинах страны поднимается прослойка людей, которые старательно делят то, что осталось - образуются первые ОПГ в новейшей истории России.
Давайте отправимся в Санкт-Петербург 1992 года и посмотрим, что творилось там в это время!
Торговля полностью легализована, на каждом углу торгуют кто во что горазд. Сенная площадь тогда выглядела так.
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3.
Ещё одно фото "про торговлю". Ларьки на площади около станции метро "Проспект Просвещения". Через 10 лет на этом самом месте вырастет громадина ТК "Норд"
4.
Буквально за несколько лет очень резко изменилось отношение к членам царской семьи. Если раньше их считали фактически "врагами народа", то теперь они реабилитированы и достаточно большая часть населения считает их мучениками советского режима. Фото сделано у Казанского собора.
5.
Около музея Достоевского на Кузнечном переулке. Одна из деталей, большое количество иномарок, появившихся на улицах Петербурга.
В то непростое время было достаточно людей, которые чувствовали себя в новых реалиях как рыба в воде.
В то непростое время было достаточно людей, которые чувствовали себя в новых реалиях как рыба в воде.
8.
Помимо разрешенной торговли, в городе быстро развивается ещё один "двигатель" капитализма - реклама. Появляются представительства зарубежных фирм, продукцию которых раньше достать было практически невозможно. Одни из первых рекламных щитов были установлены на Пулковском шоссе.
9.
Набережная Обводного Канала под Царскосельским железнодорожным мостом. Кадр из фильма "Белые Ночи"
10.
Малый проспект Петроградской Стороны. Видите следы на стене и асфальте? Они остались от старых пивных ларьков, демонтированных при Горбачёве.
автор фото - Сергей Подгорков
автор фото - Сергей Подгорков
11.
В Санкт-Петербурге в эти годы появляется много очень непривычного общественного транспорта.
Например, вот этот Renault SC10. Партия этих автобусов поступила в 1991 году из Франции в качестве гуманитарной помощи.
На фото автобус следует по улице Пограничника Гарькавого.
Например, вот этот Renault SC10. Партия этих автобусов поступила в 1991 году из Франции в качестве гуманитарной помощи.
На фото автобус следует по улице Пограничника Гарькавого.
12.
Трамваи же оставались наши - старые добрые ЛМ (Ленинградский Моторный). Правда, путевое хозяйство в те годы переживало очень тяжелые времена. Именно тогда начали потихоньку говорить о том, что трамвайные линии пора сокращать. Пока закрытия носят локальный характер (убирают разворотное кольцо на Стремянной и у Варшавского вокзала), но совсем скоро погромы линий приобретут массовый характер.
На фото - Большая Зеленина улица. Справа сейчас находится станция метро Чкаловская, а трамвайных путей здесь больше нет совсем.
автор фото - Сергей Подгорков
На фото - Большая Зеленина улица. Справа сейчас находится станция метро Чкаловская, а трамвайных путей здесь больше нет совсем.
автор фото - Сергей Подгорков
18.
Ещё один символ времени - забастовки. Постоянные задержки зарплаты приводят к тому, что люди перестают выходить на работу. На фото - троллейбусы в совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, водители которых отказались выходить на маршруты после нескольких месяцев работы "за бесплатно"
автор фото - Николай Роговиков
автор фото - Николай Роговиков
19.
Ну и напоследок - ещё один портрет эпохи. На фото - площадь Белинского, на которой установили первую в Петербурге специальную конструкцию для уличной рекламы. Как видим, заняла её шведская "Вольво", которая в 1992 году открыла cвой первый в Санкт-Петербурге салон по адресу проспект Большевиков, 33.
Прогулка по Ленинграду 1991 года здесь:
Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда)
Прогулка по Ленинграду 1991 года здесь:
Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда)
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Метки: Россия Фотографии. город люди прошлое санкт-петербург
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===Нужно нынешней молодежи почаще показывать эти фото. Может тогда у них отпадет охота митинговать?
О`Генри