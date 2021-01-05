Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года

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2 января страна вступает в абсолютно новую реальность - происходит отказ от государственных цен и начало рыночных и экономических реформ. В результате этого инфляция в январе достигает рекордного значения - 250%!

Страна и население получает невиданную доселе свободу - разрешено практически всё: любая торговля, митинги, свобода слова и любые религиозные взгляды. На руинах страны поднимается прослойка людей, которые старательно делят то, что осталось - образуются первые ОПГ в новейшей истории России.

Давайте отправимся в Санкт-Петербург 1992 года и посмотрим, что творилось там в это время!



Торговля полностью легализована, на каждом углу торгуют кто во что горазд. Сенная площадь тогда выглядела так.