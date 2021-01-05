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Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года (19 фото)

Автор:
05 января 2021 20:26
Метки: Россия   Фотографии.   город   люди   прошлое   санкт-петербург   
948
19
Сегодня продолжим серию прогулок по историческому Ленинграду и Санкт - Петербургу и отправимся в 1992 год, когда город вновь обрёл историческое название.
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Метки: Россия   Фотографии.   город   люди   прошлое   санкт-петербург   
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22  комментария
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3k
Чиуауа Час назад
В то непростое время было достаточно людей, которые чувствовали себя в новых реалиях как рыба в воде.

В то непростое время было достаточно людей, которые чувствовали себя в новых реалиях как рыба в воде.
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2k
Tano 54 минуты назад
Зато я был молод! Весело было.
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7k
HUBLOT Час назад
Кузнечный переулок не украина, и писать надо в Кузнечном переулке.
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9k
portmen77 2 часа назад
А Путин тогда ещё не родился. Родится только через 10 лет. И настанет благословенная стабильность.
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9k
portmen77 2 часа назад
8 лет. Простите.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
Юнона тогда была на ЖД переезде на Краснопутиловской. а Иномарки появились и были не дороги, потому что не было таможни, вообще, за 1,5 -2 т долларов покупались 4-5 летние машины без пробега по РФ
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13k
Ligov Дельфин Красивый 2 часа назад
Кто то даже менял жилье на эти "недорогие" машины и жил теперь уже в них. Так что все относительно...
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5k
Дельфин Красивый Ligov 2 часа назад
ну не знаю, наверное и были придурки, я в 92 купил Гольфа 8 летнего за 800 долларов и Форд Транзит 10 летнего за 1100. Гольфа покупал у перегонщиков с Германии, Транзита знакомые с Финл привезли. в месяц я зарабатывал 1000-1200 долларов, не особо переламываясь на работе и не имея каких то особых знаний
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13k
Ligov Дельфин Красивый 2 часа назад
Я к тому, что стоимость авто не должна быть одинаковой с жильем. А тогда именно так и было...
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3k
Чиуауа Дельфин Красивый Час назад
1000-1200 долларов в то время были орошими деньгами...
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5k
Дельфин Красивый Чиуауа 49 минут назад
нормальными, но не более, мои коллеги зарабатывали намного больше, я тогда "заболел" виндсерфингом и сноубордом ( шил паруса, гнул из лёгкоатлетических копий гики, разбирал Младости, дабы получить кант, который вклеивал в доски), и всё свободное время тратил на них, а лет через 5 и вообще на работу забил
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Вот она, та самая "прекрасная Россия", о которой так любят рыдать либурасьены.
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3k
Чиуауа Дмитрий К. Час назад
Э нет.... это остатки "Великого, Могучего СССР!!" которым так любят гордиться путирасты!
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329k
NAZARETH 2 часа назад
Зато весь мир был с нами и все нас любили. Аж вспомнить страшно...
===Нужно нынешней молодежи почаще показывать эти фото. Может тогда у них отпадет охота митинговать?
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32k
kalinser NAZARETH 2 часа назад
"Чужой опыт никогда никого ничему не учит"
О`Генри
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9k
Олегbl4 NAZARETH Час назад
Причём здесь "митинговать"? Путин экономический строй изменил? Приватизацию отменил и все вернул в страну? Всё развивается по этапно. Вы же не будете утверждать, что уже в 2000-м году наступили рай и благодать?
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16k
Алексей 3 часа назад
Прогулка по Санкт-Петербургу 1992 года
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ezgik Алексей 13 минут назад
К чему мы пришли сегодня - не благодаря- а ВОПРЕКИ всему
К чему мы пришли сегодня - не благодаря- а ВОПРЕКИ всему
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