Непознанный Объект по имени «Москва»

Запись LP была закончена в середине 1982 года, а в конце года пластинка уже вышла в продажу. Поскольку в группе не было басиста, для записи песен «НЛО», «Грибной дождь» и «Ну и дела!» был приглашён Олег Солодухин (Надежда), а для «Миллиона лет до нашей эры» и «Волшебной комнаты» — Евгений Черкасов. В песнях «Игра в любовь» и «Поединок» басовая партия была сыграна на синтезаторе.

Уже в январе 1983 года альбом «НЛО» продавался в Доме книги, где тогда был обширный отдел грампластинок. Но всеобщий ажиотаж быстро схлынул. В марте в «Олимпийском» на сборном концерте, хедлайнером которого стал достигший пика своей славы Юрий Антонов, Москва, согласно афише, была заявлена, но на сцене её не было.

Давид Фёдорович, безусловно, был продюсером и группы, и вышедшего альбома (хотя в СССР термин этот и не использовался). Но он не объявлял себя художественным руководителем (как не сделал этого и через 4 года, начав продюсировать группу Электроклуб), руководителем же был Белов. В нижнем правом углу на передней стороне обложки (как и на легендарной пластинке «По волне моей памяти») стоит факсимиле фамилии «Тухманов», написанной рукой композитора. Также он сыграл на альбоме на синтезаторах и фортепиано.