Непознанный Объект по имени «Москва»

40 лет назад была образована рок-группа Москва
Группа Москва была организована в одноимённом городе в начале января 1981 года известным композитором Давидом Фёдоровичем Тухмановым из музыкантов ВИА Надежда. В конце 1980 года продюсер Надежды Михаил Плоткин неосмотрительно показал Тухманову, искавшему исполнителей для нового альбома «НЛО», участника своего ансамбля Алексея Белова, с предложением «послушать гитариста, который ничуть не хуже, а может даже лучше» Бориса Пивоварова, считавшегося тогда одним из лучших электрогитаристов СССР и сыгравшего все гитарные партии на предыдущем концептуальном альбоме Тухманова «По волне моей памяти» (1976). Это решение Плоткина привело к необратимым потерям Надежды: Давид Фёдорович «посмотрел» не только Алексея, но и других участников ансамбля, после чего 3 из них — Белов (вокал, лидер-гитара, клавишные), Николай Носков (вокал, ритм-гитара) и Дмитрий Серебряков (ударные) — перешли в созданную Тухмановым под запись своего альбома группу Москва.
Выпускавшая только миньоны Надежда, словно готовила участников для других коллективов — так, её солистка Людмила Барыкина перешла в Весёлые Ребята, после ухода оттуда Аллы Пугачёвой, Владимир Кузьмин (подробнее – здесь: Влюблённый в музыку) так же начинал свою профессиональную музыкальную карьеру в ансамбле, но перешёл тогда в Самоцветы, а заменивший его Белов оказался в составе Москвы. Кстати, не нужно путать Алексея с его тёзкой и однофамильцем Алексеем/Алексом «White/Вайтом» Беловым, лидером и гитаристом группы Удачное Приобретение, но который также сотрудничал с Тухмановым при записи его песен (исполняли Яак Йоала и Валерий Леонтьев).
Музыканты возникшей группы обосновались на несколько месяцев на даче у Тухманова, который, благодаря большим гонорарам за популярные песни, часто исполнявшиеся по радио и на ТВ, организовал там собственную довольно приличную студию звукозаписи, и стали готовить свой, как впоследствии выяснилось, единственный альбом.
Литературный материал подобрала жена Тухманова Татьяна Сашко — он состоял из стихотворений известных советских поэтов, как уже умерших (Семён Кирсанов, Дмитрий Кедрин, Вероника Тушнова), так и живых в тот момент (Роберт Рождественский, Василий Фёдоров). С Рождественским Тухманов несколько раз сотрудничал как с поэтом-песенником, а тогда написал песню на его стихотворение, и открывшую альбом «НЛО», и давшую ему название. Только одна песня (хард-роковая «Ну и дела!») была сочинена совместно с не издававшим тогда свои стихи поэтом-песенником Леонидом Дербёневым.
Но основой альбома стало именно стихотворение Дербенёва:
«Бывают дни, когда с утра
Злишься ты на всё,
И день как день, и мир как мир,
А тебя трясёт.
Ни к чему разбудил опять рассвет, и солнце зря
В мире встаёт.
Всё не так, и похоже, что вращается Земля
Наоборот».
Литературный материал подобрала жена Тухманова Татьяна Сашко — он состоял из стихотворений известных советских поэтов, как уже умерших (Семён Кирсанов, Дмитрий Кедрин, Вероника Тушнова), так и живых в тот момент (Роберт Рождественский, Василий Фёдоров). С Рождественским Тухманов несколько раз сотрудничал как с поэтом-песенником, а тогда написал песню на его стихотворение, и открывшую альбом «НЛО», и давшую ему название. Только одна песня (хард-роковая «Ну и дела!») была сочинена совместно с не издававшим тогда свои стихи поэтом-песенником Леонидом Дербёневым.
Но основой альбома стало именно стихотворение Дербенёва:
«Бывают дни, когда с утра
Злишься ты на всё,
И день как день, и мир как мир,
А тебя трясёт.
Ни к чему разбудил опять рассвет, и солнце зря
В мире встаёт.
Всё не так, и похоже, что вращается Земля
Наоборот».
Сашко работала в своём стиле — «Волшебная комната» Кирсанова и особенно «Поединок» Кедрина были сокращены, из стихотворения Тушновой была убрана концовка, песня «Игра в любовь» на стихи Фёдорова состояла из 2-х его стихотворений. Как ни странно, своими сокращениями Татьяна сделала тексты даже глубже.
Так и не удалось установить, у кого из звукорежиссёров, — у записывавших на студии Тухманова Р. Алеева и И. Вагина, или у готовившего окончательный материал на ВФГЗ «Мелодия» С. Теплова, — возникла идея поставить громкость вокала чуть ниже уровня громкости инструментов. (Теплов, кстати, повторил подобный приём в 1989 году, когда записывал 2-ой авторский альбом Владимира Преснякова-старшего). В результате совершенно не прослушивались вокальные данные Носкова, спевшего 5 песен из 7 (1 спел Белов, а «НЛО» была исполнена совместно) и плохо разбирались слова.
Так и не удалось установить, у кого из звукорежиссёров, — у записывавших на студии Тухманова Р. Алеева и И. Вагина, или у готовившего окончательный материал на ВФГЗ «Мелодия» С. Теплова, — возникла идея поставить громкость вокала чуть ниже уровня громкости инструментов. (Теплов, кстати, повторил подобный приём в 1989 году, когда записывал 2-ой авторский альбом Владимира Преснякова-старшего). В результате совершенно не прослушивались вокальные данные Носкова, спевшего 5 песен из 7 (1 спел Белов, а «НЛО» была исполнена совместно) и плохо разбирались слова.
Тем не менее, Тухманов и музыканты сделали рок-альбом с яркой и непохожей на другие авторской мелодикой, со своим стилем и высокой техникой игры. Очень хорошо звучали гитарные соло Белова, даже после Pink Floyd и Queen удивляли звуковые эффекты «Волшебной комнаты». Но странные изыскания звукорежиссуры сыграли свою роль. Вокал казался средним, такие красоты Кирсанова, как «Рядом с кошкой в чёрном кителе…», разобрать вообще было невозможно.
Вышедший в том же году миньон, состоявший из «Игры в любовь» и «Миллион лет до нашей эры» на стихи Тушновой, где на обратной стороне обложки были приведены тексты, имел успех, и обе песни заняли достаточно высокие места в хит-параде «Звуковой дорожки» газеты «Московский комсомолец».
Запись LP была закончена в середине 1982 года, а в конце года пластинка уже вышла в продажу. Поскольку в группе не было басиста, для записи песен «НЛО», «Грибной дождь» и «Ну и дела!» был приглашён Олег Солодухин (Надежда), а для «Миллиона лет до нашей эры» и «Волшебной комнаты» — Евгений Черкасов. В песнях «Игра в любовь» и «Поединок» басовая партия была сыграна на синтезаторе.
Уже в январе 1983 года альбом «НЛО» продавался в Доме книги, где тогда был обширный отдел грампластинок. Но всеобщий ажиотаж быстро схлынул. В марте в «Олимпийском» на сборном концерте, хедлайнером которого стал достигший пика своей славы Юрий Антонов, Москва, согласно афише, была заявлена, но на сцене её не было.
Давид Фёдорович, безусловно, был продюсером и группы, и вышедшего альбома (хотя в СССР термин этот и не использовался). Но он не объявлял себя художественным руководителем (как не сделал этого и через 4 года, начав продюсировать группу Электроклуб), руководителем же был Белов. В нижнем правом углу на передней стороне обложки (как и на легендарной пластинке «По волне моей памяти») стоит факсимиле фамилии «Тухманов», написанной рукой композитора. Также он сыграл на альбоме на синтезаторах и фортепиано.
Уже в январе 1983 года альбом «НЛО» продавался в Доме книги, где тогда был обширный отдел грампластинок. Но всеобщий ажиотаж быстро схлынул. В марте в «Олимпийском» на сборном концерте, хедлайнером которого стал достигший пика своей славы Юрий Антонов, Москва, согласно афише, была заявлена, но на сцене её не было.
Давид Фёдорович, безусловно, был продюсером и группы, и вышедшего альбома (хотя в СССР термин этот и не использовался). Но он не объявлял себя художественным руководителем (как не сделал этого и через 4 года, начав продюсировать группу Электроклуб), руководителем же был Белов. В нижнем правом углу на передней стороне обложки (как и на легендарной пластинке «По волне моей памяти») стоит факсимиле фамилии «Тухманов», написанной рукой композитора. Также он сыграл на альбоме на синтезаторах и фортепиано.
«НЛО» называли некоммерческим альбомом, недооценённым шедевром. Тухманов не предлагал группе новых песен, да и речь о записи второго альбома даже не шла. Своё решение композитор объяснял довольно странно — тем, что он должен сам играть в группе, но этого ему не позволяют ни творческие планы, ни сложившийся образ жизни.
Многостилевой композитор, успешно писавший рок (в том числе cимфо- и джаз-рок), сочинивший во время работы с Москвой и 2 рок-песни для такого эстрадного певца, как Йоала, создатель, возможно, лучшего русского арт-рок-альбома «По волне моей памяти», начинает отходить от рока, что и завершается через 2 года песнями на альбоме группы Карнавал «Ступени».
Многостилевой композитор, успешно писавший рок (в том числе cимфо- и джаз-рок), сочинивший во время работы с Москвой и 2 рок-песни для такого эстрадного певца, как Йоала, создатель, возможно, лучшего русского арт-рок-альбома «По волне моей памяти», начинает отходить от рока, что и завершается через 2 года песнями на альбоме группы Карнавал «Ступени».
Затем Серебряков покинул Москву, став барабанщиком аккомпанирующего ансамбля Антонова Аэробус. Белов и Носков приглашают в группу бас-гитариста Льва Лемберского, клавишника Игоря Бушока и барабанщика Андрея Шатуновского. Группа гастролирует, но из-за небольшого количества песен в репертуаре, часто исполняет англоязычные кавер-версии.
Тухманов в этот период писал мало. Не смотря на то, что участники группы были хорошими музыкантами, сами песен они не писали, тем более тухмановского уровня. Нет автора – нет и новых композиций. Музыканты начинают зарабатывать деньги более прозаическим способом: уезжают на побережье Черного моря и «лабают» по ресторанам. Носкова амплуа «ресторанного лабуха», естественно, не устраивает, и весной 1984 года он уходит в ВИА Поющие Сердца.
Тогда же Тухманов предлагает ему записать свою арт-роковую «Ночь» на стихи Владимира Маяковского. Николай исполняет её на ТВ, однако выходят 2 критические статьи, в которых, не осмеливаясь критиковать маститого автора, осуждают сам факт сочинения песни на предсмертное стихотворение (в действительности же, это было 2-ое вступление к ненаписанной ВВ поэме «Во весь голос», которое поэт и цитировал в предсмертной записке, заменив «С тобой мы в расчёте» на «Мы с жизнью в расчёте»).
Затем Носков едва не становится солистом созданной на основе Поющих Сердец группы Ария. Он много сделает для формирования группы, но потом уйдёт.
Тухманов в этот период писал мало. Не смотря на то, что участники группы были хорошими музыкантами, сами песен они не писали, тем более тухмановского уровня. Нет автора – нет и новых композиций. Музыканты начинают зарабатывать деньги более прозаическим способом: уезжают на побережье Черного моря и «лабают» по ресторанам. Носкова амплуа «ресторанного лабуха», естественно, не устраивает, и весной 1984 года он уходит в ВИА Поющие Сердца.
Тогда же Тухманов предлагает ему записать свою арт-роковую «Ночь» на стихи Владимира Маяковского. Николай исполняет её на ТВ, однако выходят 2 критические статьи, в которых, не осмеливаясь критиковать маститого автора, осуждают сам факт сочинения песни на предсмертное стихотворение (в действительности же, это было 2-ое вступление к ненаписанной ВВ поэме «Во весь голос», которое поэт и цитировал в предсмертной записке, заменив «С тобой мы в расчёте» на «Мы с жизнью в расчёте»).
Затем Носков едва не становится солистом созданной на основе Поющих Сердец группы Ария. Он много сделает для формирования группы, но потом уйдёт.
В 1984 году Москву покидает и уходит в группу Зигзаг и Шатуновский. Белов ещё 2 года продолжает выступать под прежним названием, постоянно меняя состав.
Группа просуществовала еще какое-то время и была распущена Тухмановым, когда тот устал от нападок и обвинений в покровительстве официальным композитором полузапрещённой рок-музыке.
Группа просуществовала еще какое-то время и была распущена Тухмановым, когда тот устал от нападок и обвинений в покровительстве официальным композитором полузапрещённой рок-музыке.
А в 1987 году, по инициативе Стаса Намина, возникает группа Парк Горького/Gorky Park (кстати, «толчком» к её созданию многие считают именно выход альбома «НЛО»), где снова встречаются Белов и Носков, которые пишут песни на английском, ориентируясь на западную аудиторию. Их дебютный альбом 1989 года, изданный в Калифорнии, попадает в Top-15 MTV и на 81-е место Top-100 журнала Billboard, а тираж его в первые же недели превышает 300 000 дисков. Но это было, скорее всего, вызвано увлечением перестройкой, а также советской символикой (серп, молот), да и Белов играет на гитаре, сделанной в форме балалайки. Такой успех не мог продержаться долго, начинают возникать финансовые трудности. И в 1994 году Носков уезжает на родину, где организует группу Николай, выпускает англоязычный альбом, но затем возвращается к русскому, и, начав сольную карьеру, добивается большой популярности.
Gorky Park без него и многих других ушедших музыкантов то распадается, то возрождается. Белов принимает участие в записи блюзового альбома «Три Алексея Белова» — вместе с Алексом Вайтом и его сыном, тоже Алексеем, клавишником Удачного Приобретения.
В 2006 году альбом «НЛО» вышел на CD, ремастированный и наконец-то нормально звучащий. В качестве бонус-трэков в диск вошли композиции «Ночь» и «XXIII век».
Группа Москва просуществовала недолго, дав всего несколько концертов в российских городах. Но именно сегодня можно оценить всю мощь хард-рокового альбома «НЛО», гениальность музыки Тухманова и потрясающий вокал Носкова. И пусть альбом не принёс успеха музыкантам в далекие 1980-е гг., он всё-таки стал культовым, таким же, как и «На волне моей памяти».
Группа Москва просуществовала недолго, дав всего несколько концертов в российских городах. Но именно сегодня можно оценить всю мощь хард-рокового альбома «НЛО», гениальность музыки Тухманова и потрясающий вокал Носкова. И пусть альбом не принёс успеха музыкантам в далекие 1980-е гг., он всё-таки стал культовым, таким же, как и «На волне моей памяти».
Дискография:
"Москва" (миньон, 1981): «XXIII век», «Ночь».
"Москва" (миньон, 1981): «XXIII век», «Ночь».
«НЛО» (1982): 1-«НЛО», 2-«Игра в любовь», 3-«Миллион лет до нашей эры», 4-«Дождь», 5-«Ну и дела!», 6-«Волшебная комната», 7-«Поединок».
Д. Тухманов – худ. руководитель, клавишные, Н. Носков – лидер-вокал, гитара, А. Белов – муз. руководитель, лидер-гитара, вокал, Д. Серебряков – ударные. Запись альбома Д. Тухманов. В записи принимали участие: О. Солодухин – гитара-бас (1,4,5), Е. Черкасов – гитара-бас.
Д. Тухманов – худ. руководитель, клавишные, Н. Носков – лидер-вокал, гитара, А. Белов – муз. руководитель, лидер-гитара, вокал, Д. Серебряков – ударные. Запись альбома Д. Тухманов. В записи принимали участие: О. Солодухин – гитара-бас (1,4,5), Е. Черкасов – гитара-бас.
Источники:
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров «Кто есть кто в советском роке» (М., 1991);
В. Николаев «Заметки о русском роке»;
http://gruppasssr.ru/M/moskva.html
https://zen.yandex.kg/media/id/5c5d44e556acc900ad3435c4/nikolai-noskov-na-menshee-ne-soglasen-5d5faadf7cccba00ae9d7960;
https://abrgen.ru/muzika/luchshie_otechest/moskva/;
http://cyclowiki.org/wiki/Москва_(рок-группа).
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров «Кто есть кто в советском роке» (М., 1991);
В. Николаев «Заметки о русском роке»;
http://gruppasssr.ru/M/moskva.html
https://zen.yandex.kg/media/id/5c5d44e556acc900ad3435c4/nikolai-noskov-na-menshee-ne-soglasen-5d5faadf7cccba00ae9d7960;
https://abrgen.ru/muzika/luchshie_otechest/moskva/;
http://cyclowiki.org/wiki/Москва_(рок-группа).
Авторский пост
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