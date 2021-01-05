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Непознанный Объект по имени «Москва»

Непознанный Объект по имени «Москва» (18 фото + 8 видео)

Автор:
05 января 2021 01:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: даты   имена   музыка   
533
18
8
40 лет назад была образована рок-группа Москва

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Метки: даты   имена   музыка   
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4  комментария
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21k
Ваня 2 часа назад
уж простите, но меня и тогда и сейчас не впечатлил... добротный средней руки такой себе рок...
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2k
Master Bo 2 часа назад
Повторить успех "По волне моей памяти" Тухманову не удалось. Новаторский -да! Но, качеству текстов, и аранжировок - трудноусвояемое. Да, исполнение, вокал - отличное, но в целом картина - не очень. Дальнейшие события показали что Тухманову поднадоели эксперименты, и он скатился на попсу ("Ступени", "Электроклуб").
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10k
[email protected] 2 часа назад
Тухманов лучший советский композитор... а ранние от Эти глаза... до Ступеней)))) а Жил был я? а Как прекрасен этот мир!...
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4k
Fishki_surfer 6 часов назад
Да, пластинка очень понравилась (ну, может пара-тройка композиций не зашли).
До сих пор иногда что-то оттуда слушаю.
Жаль, что продолжения не было.
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