Подборка интересных исторических ретро фотографий
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7.
Пьер Карден в скафандре астронавта "Appollo 11", 1969 год, США
Начав у Диора, он в 1950 году основал свой дом, который один из первых начал продвигать стиль "унисекс" и джинсы как универсальную одежду для всех. Он разрабатывал дизайн для астронавтов НАСА, советской балерины Майи Плисецкой и "Битлз", первым снизил цены на свою одежду и парфюмерию, став продавать их в обычных универмагах. Он был первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств.
13.
Шон Пенн оставил сообщение для прессы возле дома в Малибу, где он венчался с Мадонной. 16 августа 1985 г.
18.
Анна Курникова вместе с китайскими моделями выходит на подиум во время показа мод Omega Watch в Гонконге, 2 января 2001 г.
21.
Вечернее платье, предлагаемое Ленинградским домом моделей к новогоднему балу. 1977 год, Ленинград.
26.
Кабина палубного истребителя DH.110 «Си Виксен» летящая в зрителей на авиашоу Фарнборо. Англия, 6 сентября 1952 года
Экипаж истребителя пытался развлечь зрителей тем, что разгонял самолёт до сверхзвуковой скорости и пикировал на трибуну, пытаясь направить ударную волну в сторону зрителей.
При заходе на второй круг самолёт развалился в воздухе и врезался в землю. Обломки самолёта изрешетили толпу. По итогам погибли оба пилота, 29 зрителей и 69 человек получили тяжёлые ранения.
При заходе на второй круг самолёт развалился в воздухе и врезался в землю. Обломки самолёта изрешетили толпу. По итогам погибли оба пилота, 29 зрителей и 69 человек получили тяжёлые ранения.
27.
«Не порвали бы». Наймушина Елена на тренировке. 1970-е
Чемпионка ХХII Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве по спортивной гимнастике в составе сборной команды СССР. Победительница Кубка мира (1980), чемпионка РСФСР (1978), СССР в упражнении на бревне (1979), серебряный призер чемпионата мира (1979). В течение двух последующих лет завоевала две золотые медали на Кубке мира в Канаде — на бревне и в вольных упражнениях.
30.
Группа АББА всем составом позирует рядом с новеньким Maserati Merak, купленным Бенни Андерссоном
34.
Хоккеист Игорь Ларионов выиграл практически все титулы в мировом хоккее — в том числе три медали Олимпийских игр, и две из них золотые
36.
Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". 1965 год. Фото Георгия Тер-Ованесова /РИА Новости
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