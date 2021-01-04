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Сообщество Без кота и жизнь не та 756 постов • 347 подписчиков подписаться
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И послал Бог на Землю Кошку

И послал Бог на Землю Кошку (2 фото)

Автор:
04 января 2021 15:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Социум   животные   жизнь   коты   мотивация   
318
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Создал Бог Землю, заселил... Умаялся и лег спать. Проснулся, потянулся, глянул на плоды трудов своих, выронил бутерброд и перекрестился!
- Господи! Люди то расплодились, как тараканы!!! И все что-то просют и просют... Не маленькие уже, пора бы и самим что-то делать.
Через некоторое время Бог понял, что что-то идет не так, не справляется он. И позвал Бог Кошку...

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Метки: Социум   животные   жизнь   коты   мотивация   
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5  комментариев
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8k
Васильевна 3 часа назад
Всё хорошо, кроме бесплодия по вине предков. Несправедлив ваш бог.
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15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
И понял Он, что это хорошо...
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725
Денис Ануфриев Час назад
а вот интересно,упоминается ли кошка в Библии,и почему.
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