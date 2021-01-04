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Внук по переписке: доброе хобби, способное сделать жизнь одиноких пожилых людей немного ярче

Внук по переписке: доброе хобби, способное сделать жизнь одиноких пожилых людей немного ярче (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 13:41
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   внук по переписке   добро   дом престарелых   люди   
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Есть люди, которым никто не пишет. Но им очень нужны хотя бы пару тёплых строк. В домах престарелых живут сотни одиноких бабушек и дедушек. У всех разные судьбы: кого-то бросили дети и внуки, а кто-то сам принял решение уйти жить в интернат и поддерживает хорошие отношения с семьёй. Но каждому из них будет приятно получить обычное бумажное письмо.

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Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   внук по переписке   добро   дом престарелых   люди   
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Василий Кортнев 42 минуты назад
бывают конечно случаи, когда не осталось родственников - аварии или что-то подобное..
но как правило, если со стариком никто не общается, то это результаты его собственного скотского поведения, сейчас или в прошлом. сейчас он может мило улыбаться, говорить спасибо, пожалуйста, до свиданья, а ещё вчера он бил и унижал своих детей.
лично у меня такой опыт.
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