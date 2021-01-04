Внук по переписке: доброе хобби, способное сделать жизнь одиноких пожилых людей немного ярче

Есть люди, которым никто не пишет. Но им очень нужны хотя бы пару тёплых строк. В домах престарелых живут сотни одиноких бабушек и дедушек. У всех разные судьбы: кого-то бросили дети и внуки, а кто-то сам принял решение уйти жить в интернат и поддерживает хорошие отношения с семьёй. Но каждому из них будет приятно получить обычное бумажное письмо.
Фонд «Старость в радость» придумал программу «Внук по переписке», в рамках которой каждый может порадовать пожилого человека письмом или открыткой.
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но как правило, если со стариком никто не общается, то это результаты его собственного скотского поведения, сейчас или в прошлом. сейчас он может мило улыбаться, говорить спасибо, пожалуйста, до свиданья, а ещё вчера он бил и унижал своих детей.
лично у меня такой опыт.