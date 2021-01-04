Внук по переписке: доброе хобби, способное сделать жизнь одиноких пожилых людей немного ярче

Есть люди, которым никто не пишет. Но им очень нужны хотя бы пару тёплых строк. В домах престарелых живут сотни одиноких бабушек и дедушек. У всех разные судьбы: кого-то бросили дети и внуки, а кто-то сам принял решение уйти жить в интернат и поддерживает хорошие отношения с семьёй. Но каждому из них будет приятно получить обычное бумажное письмо.

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