Почему дырявый камень называют куриным богом

Находили ли вы на берегах водоемов или в горах камень с отверстием? Поднимали ли, пряча в карман, как некий талисман чего-то хорошего? Конечно же да. И интересно, что эта традиция известна всему миру. Так почему он так называется?
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Куриному богу (собачий бог, собачье счастье, боглаз, глаз Бога) — приписывали свойства оберегать животных и жилища от злых сил
Куриный скорее всего потому что, например, в Костромской губернии такой куриный камень вешали как талисман в курятнике, чтобы кикиморы не давили кур
Помимо камешка со сквозным отверстием роль куриного бога могли выполнять - горшок, кринка или глиняный рукомойник без дна, горлышко от разбитого кувшина, изношенный лапоть и др
Европейцы называли такие камушки змеиными яйцами, ведьминым камнем, белорусы – стрелой Перуна, русичи - глазом Бога
Друиды, арабы, англичане, шотландцы и итальянцы связывали их с культами богов Одина, Велеса, Гекаты, Артемиды, двуликого Януса
Множество легенд было придумано про эти отверстия - якобы это сросшиеся и окаменевшие змеи; молния, посланная богами, или мощный клюв сказочной птицы
На самом деле появление отверстий чисто природное - их проточила вода. Эзотерики делают на это особый акцент, говоря, что вода отдала камню свою силу, а сильнее воды нет ничего на земле. Вода (морская, проточная или речная) дарит камню энергетику, очищающую от любого негатива.
Причем желательно чтобы отверстие находилось именно посередине камня, тогда сделанный из него талисман будет обладать самой большей силой
В давние времена люди были уверены в том, что выточенное водой отверстие – это проход в иной мир, где жили боги.
Стоит отметить, что такой камень приносит удачу лишь нашедшему его человеку — в чужих руках амулет теряет свою силу
Однако существует мнение, что если подарить его от чистого сердца, излучая положительную энергетику, то оберег останется при своих силах и у нового хозяина
Такие амулеты, подвешенные на пеньковый жгут носили с древних времен, как талисман на удачу и амулет от сглаза
А для исполнения заветного желания, надо сильно-сильно о нем подумать и посмотреть сквозь отверстие камня
Самым сильным оберегом считается камень, найденный в жерле вулкана. Таких счастливчиков очень мало, так что ищите в горах или на берегу
Кстати оттенок и природа камней играют большую роль в "работе" амулета
Белый – вкладывает добро в сердце своего обладателя, делая его терпеливее к близким. Красный – отвечает за благополучие в любви, а если на нём есть вкрапления белого, то семейное счастье под надёжной защитой. Синий – благоволит творческому началу человека и дарует неисчерпаемое вдохновение. Чёрный – сделает своего хозяина популярным среди людей противоположного пола. Зелёный – позволит забыть человеку о финансовых трудностях. Оранжевый – подарит нашедшему твёрдость духа и непоколебимость характера. Контрастный чёрно-белый – освободит душу от прошлых грехов и ошибок.
Авторский пост
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