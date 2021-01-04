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Почему дырявый камень называют куриным богом

Почему дырявый камень называют куриным богом (21 фото)

Автор:
04 января 2021 12:17
Сообщество : Факты
Метки: амулет   камень   отверстие   приметы   талисман   факты   эзотерика   
1202
21

Находили ли вы на берегах водоемов или в горах камень с отверстием? Поднимали ли, пряча в карман, как некий талисман чего-то хорошего? Конечно же да. И интересно, что эта традиция известна всему миру. Так почему он так называется?

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Метки: амулет   камень   отверстие   приметы   талисман   факты   эзотерика   
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3  комментария
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381
Alexander 45 минут назад
)))чего только человек не придумает лишь бы свои дырки обезопасить.
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392
Утренний вечер 36 секунд назад
Живу на берегу моря, за прогулку могу найти таких камней не один десяток. В детсве найдя такой камень, надо было загадать желание и выкинуть камень в море.
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19k
Mike Miller 15 минут назад
Идиотизм
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Millefeuille

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