Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе

Легенда of Jeanneke Pis.



"Этот фонтан был построен в честь верности.



Очень древний обычай гласит, что ваше желание исполнится, если вы бросите монету в чашу фонтана.



Монеты, брошенные прохожими в фонтан Jeanneke Pis, свидетельствуют о нежности, добродетели и восхищении любимым человеком с желанием сохранить верность друг другу"



Лепота, словом.



Ну а бронзовая собачка в натуральную величину появилась в Брюсселе в 1999 году.

По замыслу скульптора собака смешанной породы символизирует объединение разных культур в Брюсселе. То есть, получается, символизирует мультикультурность.



Ну, если так, то, на мой взгляд, довольно своеобразный символ объединения разных культур – бродячая собака, справляющая нужду на тротуарный столб посреди улицы...