Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе

Про писающего мальчика - туристическую визитную карточку города известно давно.
В конце 1980-х решили, что если есть писающий мальчик, то непременно должна быть и писающая девочка.
В конце 1980-х решили, что если есть писающий мальчик, то непременно должна быть и писающая девочка.
Писающий мальчик (Manneken Pis), конечно, гораздо известнее, чем Jeanneke Pis (Женька, по-нашему).
Сами брюссельцы точно не знают, когда появился Manneken Pis, то ли в 15 веке, а то и раньше.
Свой нынешний вид статуя приобрела в 1619 году.
Мальчика не раз похищали, последний раз – в конце 1960-х, так что теперь это копия.
Сами брюссельцы точно не знают, когда появился Manneken Pis, то ли в 15 веке, а то и раньше.
Свой нынешний вид статуя приобрела в 1619 году.
Мальчика не раз похищали, последний раз – в конце 1960-х, так что теперь это копия.
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А поскольку её посадили в конце узкой тупиковой улочки под названием "аллея Верности", то и придумали к ней соответствующую легенду. Об этом – рядом на стенде:
Легенда of Jeanneke Pis.
"Этот фонтан был построен в честь верности.
Очень древний обычай гласит, что ваше желание исполнится, если вы бросите монету в чашу фонтана.
Монеты, брошенные прохожими в фонтан Jeanneke Pis, свидетельствуют о нежности, добродетели и восхищении любимым человеком с желанием сохранить верность друг другу"
Лепота, словом.
Ну а бронзовая собачка в натуральную величину появилась в Брюсселе в 1999 году.
По замыслу скульптора собака смешанной породы символизирует объединение разных культур в Брюсселе. То есть, получается, символизирует мультикультурность.
Ну, если так, то, на мой взгляд, довольно своеобразный символ объединения разных культур – бродячая собака, справляющая нужду на тротуарный столб посреди улицы...
"Этот фонтан был построен в честь верности.
Очень древний обычай гласит, что ваше желание исполнится, если вы бросите монету в чашу фонтана.
Монеты, брошенные прохожими в фонтан Jeanneke Pis, свидетельствуют о нежности, добродетели и восхищении любимым человеком с желанием сохранить верность друг другу"
Лепота, словом.
Ну а бронзовая собачка в натуральную величину появилась в Брюсселе в 1999 году.
По замыслу скульптора собака смешанной породы символизирует объединение разных культур в Брюсселе. То есть, получается, символизирует мультикультурность.
Ну, если так, то, на мой взгляд, довольно своеобразный символ объединения разных культур – бродячая собака, справляющая нужду на тротуарный столб посреди улицы...
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Метки: Брюссель Писают Скульптуры
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