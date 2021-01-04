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Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе

Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе (6 фото)

Автор:
04 января 2021 07:20
Метки: Брюссель   Писают   Скульптуры   
441
6
Про писающего мальчика - туристическую визитную карточку города известно давно.
В конце 1980-х решили, что если есть писающий мальчик, то непременно должна быть и писающая девочка.
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Метки: Брюссель   Писают   Скульптуры   
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16k
Anna 2 часа назад
в корее пооригинальнее будут

в корее пооригинальнее будут
в корее пооригинальнее будут
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3k
Чиуауа 47 минут назад
Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе
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3k
Durian 50 минут назад
Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе
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8k
Иван Акимов Час назад
Скоро значит и срущий мужик появится.
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887
Шурман Иван Акимов 47 минут назад
Слушай эти скульптуры стоят веками . Собаку недавно поставили , если память не изменяет это у Луизы . Я когда 21 год назад приехал в Бельгию на второй день пошёл искать этого мальчика :)) 5 раз прошёл видел толпы людей но его так и не нашёл :)) наследующий день опять поиски и когда мне показали его я офигел , размер его не больше вазы для цветов :)) если к нам прилетают друзья то все просят его показать и всех такая же реакция :)) типа было бы на что смотреть . В Брюсселе много памятников и Петру и Пушкину и площадь Сталинград . А так лучше съездить в королевские оранжерее или атомиум посмотреть или грандплатц . Рядом с Брюсселем есть старинное аббатство или съездить в ватерло . В Бельгии много интересных мест , тот же Брюгге , Намюр , Динант , бастонь .
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887
Шурман Час назад
Через день их вижу , и так на протяжении 21 года , у писающей девочки есть хороший бар , 1000 сортов бельгийского пива :)) а на углу рыбный ресторан , даже для центра города относительно дешевый . Ещё ниже есть самый старинный ресторан опера , в его подвалах подают отличный гриль .
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Писают все, или необычные скульптуры в Брюсселе
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