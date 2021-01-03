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Латвийская компания будет производить военные самокаты

Латвийская компания будет производить военные самокаты (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 17:23
Метки: вооружение   лптвия   факты   
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В январе 2021 года латвийское предприятие Wolftrike планирует начать производство внедорожных электросамокатов Mosphera, которые предназначены для военных нужд.

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Метки: вооружение   лптвия   факты   
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14k
Юрий Час назад
Модификация предыдущей модели?
Модификация предыдущей модели?
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1k
Ян Баян 6 минут назад
Военные ролики бы! С шариком надувным.
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4k
RomaXz 9 минут назад
Интересная идея
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10k
r.a.t. 15 минут назад
Хорошая статья. Скрепная. И комменты радуют. Правильные, идеологически выверенные и ольгинско-одобренные.
особенно на фоне мультиков про ракеты, заявлений про "мы в рай попадём" и "мочить в сортирах".
А так-то да, прибалты на своих самокатах смешнее, чем попы брызгающие на ракеты святой водичкой.
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8k
Kostick Полчаса назад
и вместо танка тоже есть идея.
и вместо танка тоже есть идея.
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6k
Dima Час назад
У нас есть компании, которые делают крутые технологические штуки - подводные дроны для водолазных работ, БПЛА который может находится в воздухе несколько суток и т.д. Но вот эта штука вообще в армии не нужна, и никому она не интересна - солдат может некисло травмироваться. Это просто решили похайпить, собрав самокат из деталей с Алика
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9k
ss Час назад
Это ещё что! Латвийская изобретательская мысль не стоИт на месте. На подходе рогатки из экологической древесины и резиновые сабли.
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Дельфин Красивый Час назад
ну классно. и армии РФ есть смысл обратить на это внимание. каждая мелочь облегчающая службу, может оказаться решающей
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Клоуны, [мат]
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
запасной акк не увеличит вдвое дистанцию, а позволит вернуться после удаления на 100 км. И вообще все мы помним летчиков из Латвии...
запасной акк не увеличит вдвое дистанцию, а позволит вернуться после удаления на 100 км. И вообще все мы помним летчиков из Латвии...
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144k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Какая страна-такие и средства передвижения, на ролики еще своих вояк поставьте.)
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8k
Агент Безопасной Национальности ☭Cheкаво☭ 47 минут назад
Хватит подкидывать им идеи!
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