Латвийская компания будет производить военные самокаты

Согласно заявлениям авторов проекта, технические характеристики самоката позволят комфортно ехать как по асфальту, так и бездорожью. Mosphera также будет доступен с выбором резины самых различных профилей, включая шипованную для перемещения по обледеневшим поверхностям.

Полный заряд аккумулятора позволит проехать 100 километров. Также предусмотрено крепление для дополнительного аккумулятора, что вдвое увеличит радиус действия армейского самоката.

К качестве потенциальных рынков сбыта Ашманис назвал страны ЕС и НАТО. По его словам, также большой интерес к Mosphera уже высказали как латвийские, так и европейские сельхозработники.