FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 441 пост • 200 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Бразилец еле унёс ноги от разрывов петард

Бразилец еле унёс ноги от разрывов петард (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 09:34
Сообщество : Жизнь
Метки: Бразилец   бразилия   видео   петарды   разрыв   фото   
355
1
1
Зрелищный запуск пиротехнических изделий в ознаменование прихода Нового года, был снят одним из местных жителей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Бразилец   бразилия   видео   петарды   разрыв   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−51
Sorento Sorento 39 минут назад
чёт он медленно бежит для негра)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото) Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото) Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир телепрограммы Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир телепрограммы В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

805600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
143
Скажи спасибо 2020 году
Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей
1
150
Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей
﻿
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#картинки#девушки#новый год#забавно#всякие#в мире#мемы
#Юмор#интересно#прикольные#природа#люди#кот#комментарии#позитивные#истории#настроение
#подборка#животные#история#Интересные#приколы#Разные#позитив#Юморные и не очень#китай#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться