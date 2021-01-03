Бразилец еле унёс ноги от разрывов петард

Пожилой любитель острых ощущений, не сдерживая переполнявших его эмоций, вынужден был спасаться бегством от разрывов пиротехники, которая изменила траекторию полёта.



Судя по кадрам драматичной записи, из-за тёплых климатических условий бразильские гуляки рискуют своим здоровьем, устанавливая взрывоопасные изделия на мостовых и не фиксируют петарды, которые из-за этого разлетаются в разные стороны.