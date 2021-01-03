Кумир мальчишек СССР, самый массовый фотоаппарат планеты -"Смена 8М"

Практически через два года освоили выпуск новой модификации "Смена-2". Далее были модификации М, 2М, 3,4,5,6,7,8 и начиная с 1970 года перешли на выпуск модели "Смена 8М". Параллельно выпускались модели "Смена-символ", а так же экспортные "Смена-Рапид", "Смена SL" (более полумиллиона).

В СССР было достаточно много фотолюбителей, увлеченных стереофотографией. Для них мелкой серией выпускались уникальные фотоаппараты, в том числе и на базе разных моделей "СМЕНА". Для меня многие из них были настоящим открытием, листайте альбом :