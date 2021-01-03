Кумир мальчишек СССР, самый массовый фотоаппарат планеты -"Смена 8М"

Надежный как автомат Калашникова, доступный любой семье, очень простой в эксплуатации-не хватит всех эпитетов, чтобы описать этот поистине народный фотоаппарат "Смена-8М". Конструкторам удалось создать аппарат с приличными характеристиками при минимальной цене. Не даром его выпустили самым массовым тиражом в мире - 21 041 191 штук.
Хотя фотоаппарат считался специально разработанным для начинающих, но и профессионалы очень часто брали его в качестве резервного фотоаппарата. Общеизвестный факт, что на морозе надежней "Смены" фотоаппарата не было. По воспоминаниям альпинистов дерматиновый чехол от мороза рассыпался как стекло, а фотоаппарат продолжал исправно работать.
Естественно знаменитый фотоаппарат возник не на пустом месте. Первую модель фотоаппарата "Смена" начали выпускать на Ленинградском заводе ГОМЗ в 1939 году и он имел складной корпус интересной конструкции.
После ВОВ выпуск фотоаппаратов возобновили только в 1953 году. Хоть выпускался аппарат под той же маркой "Смена", но конструкция уже сильно изменилась
Практически через два года освоили выпуск новой модификации "Смена-2". Далее были модификации М, 2М, 3,4,5,6,7,8 и начиная с 1970 года перешли на выпуск модели "Смена 8М". Параллельно выпускались модели "Смена-символ", а так же экспортные "Смена-Рапид", "Смена SL" (более полумиллиона).
В СССР было достаточно много фотолюбителей, увлеченных стереофотографией. Для них мелкой серией выпускались уникальные фотоаппараты, в том числе и на базе разных моделей "СМЕНА". Для меня многие из них были настоящим открытием, листайте альбом :
Подозреваю, что часть моделей стерео фотоаппаратов полукустарного изготовления, но тем не менее очень интересные конструкции получились. Думаю, такое обилие разнообразных моделей объясняется доступностью фотоаппаратов "Смена", они были самыми дешевыми среди собратьев. Цена модели "Смена-8М" была 15 рублей.
Большинству моих сверстников фотоаппарат "Смена-8М" досталась в подарок. Практически за несколько месяцев среди знакомых стало на десяток "фотографов" больше. Фотокружка у нас не было, кто ни будь из старших рассказал-показал вкратце и "в добрый путь". Кроме цифр на шкале все продублировано символами-понятно даже неграмотному.
Конечно ошибались поначалу: то фотографировали напротив солнца, то пленку забывали перемотать на один кадр, то рука вздрогнет при нажатии клавиши пуск и кадр получается размытый. Даже как Никулин забывали крышку снять
Фотопленка 35 копеек и фотобумага 70 копеек пачка. При таких мизерных расходах ошибки и потерянные кадры нисколько не огорчали. Методом проб и ошибок научились хитростям фотодела.
Проявить-распечатать поначалу ходили к старшим товарищам, но в каждом из нас сидит собственник и хочется иметь все дома. Так потихонечку покупались экспонометр, вспышка, бачок, ванночки, фотоувеличитель, красный фонарь, фоторезак и т.д.
Сейчас даже трудно вспомнить, сколько бессонных ночей проведено при свете красного фонаря, колдуя над временем экспозиции и проявки для получения лучшего качества. Магия появления на абсолютно белой бумаге застывшего мгновения жизни затягивает своим азартом. Чувствуешь себя как минимум волшебником-алхимиком.
Увлечение фотоделом было достаточно прибыльным: каждый праздничный сбор родственников обязательно запечатлевался общим снимком и множеством отдельных фотографий. При этом каждый взрослый вручал юному фотографу бумажную денежку "на расходные материалы".
Вот на днях ко мне попала эта "капсула времени". В полностью рабочем состоянии. Даже серийный номер и надпись "Made in USSR" на месте. Прежний хозяин даже забыл пленку внутри.
Источник:
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А чему там было ломаться? Автоматики ноль. Единственный составной механизм - спусковой затвор.
Стерео вариант видел только на картинке. В продаже у нас его никогда не было.
Сам мастерил стереоприсадку дла штатива. Сам потом певодил (печатал) ч/б негативы на позитивную плёнку.
Последний советский в семье был «Зенит TTL”. Зеркалка. Это тот, что я помню. Эта серия к олимпиаде - 80 выпускалась. У братьев и «Смена» была и «Зенит-М»
Братья выгоняли из комнаты, когда фотки печатали. Иногда давали фотобачок покрутить. Счастью не было предела. Уже и брата старшего нет, а помню, как он просовывал руки в рукава полушубка и плёнку в фотоаппарате перезаряжал. Катушки тогда были ещё. Только позже появились кассеты и можно было лишь начало плёнки засветить. И то, был «хвост» для намотки. Так что все 36 кадров получались.