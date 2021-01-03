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Кумир мальчишек СССР, самый массовый фотоаппарат планеты -"Смена 8М"

Кумир мальчишек СССР, самый массовый фотоаппарат планеты -"Смена 8М" (31 фото)

Автор:
03 января 2021 08:12
Метки: СССР   интересно   фото   
520
31

Надежный как автомат Калашникова, доступный любой семье, очень простой в эксплуатации-не хватит всех эпитетов, чтобы описать этот поистине народный фотоаппарат "Смена-8М". Конструкторам удалось создать аппарат с приличными характеристиками при минимальной цене. Не даром его выпустили самым массовым тиражом в мире - 21 041 191 штук.

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Метки: СССР   интересно   фото   
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33k
parallax Час назад
"Надежный как автомат Калашникова"

А чему там было ломаться? Автоматики ноль. Единственный составной механизм - спусковой затвор.
Стерео вариант видел только на картинке. В продаже у нас его никогда не было.
Сам мастерил стереоприсадку дла штатива. Сам потом певодил (печатал) ч/б негативы на позитивную плёнку.
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6k
AIRON_FIRST 10 минут назад
Не знаю как у других, но моейц мечтой было заполучить "Зенит-ЕТ" или ЛОМО "Любитель 166"
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13k
Ligov 39 минут назад
Был такой, классе в восьмом. До сих пор помню тот страх, который присутствовал во время съемки. Как бы рука не дрогнула, правильно ли все параметры выставил. Какой чувствительности пленку покупать, не зная заранее условия съемки. Да и снять было еще полдела. МоСк вскипал, короче говоря...)
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8k
Иван Акимов 57 минут назад
В СССР этот фотик считался для лохов и школоты. Лучшими были ФЭД и Зенит. И кстати. Зенит иностранные туристы скупали влёт!
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16k
Андрей Иванов Час назад
У меня до сих пор и 8М лежит и Символ. В 8М перемотка неудобней, а в Символ одна кассета, приходится перематывать после съёмки
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Я начинал с «ФЭД-50». В армию уходил, на работе мужики подарили. И тот стырили дембеля ещё в учебке.
Последний советский в семье был «Зенит TTL”. Зеркалка. Это тот, что я помню. Эта серия к олимпиаде - 80 выпускалась. У братьев и «Смена» была и «Зенит-М»
Братья выгоняли из комнаты, когда фотки печатали. Иногда давали фотобачок покрутить. Счастью не было предела. Уже и брата старшего нет, а помню, как он просовывал руки в рукава полушубка и плёнку в фотоаппарате перезаряжал. Катушки тогда были ещё. Только позже появились кассеты и можно было лишь начало плёнки засветить. И то, был «хвост» для намотки. Так что все 36 кадров получались.
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4k
hairov 2 часа назад
Смена-2 мой первый фотоаппарат.
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