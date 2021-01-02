Мощь и ярость в деле

Кабан достаточно распространенное животное, его можно встретить в Сибири на кавказе, в Европе, в Северной Африке, в Азии. Еще это животное называют вепрем.
Кабаны имеют плотное телосложение, крепкие ноги, на груди толстая жировая прослойка, выступающая дополнительной защитой, так же немаловажно наличие клыков.
Кабаны имеют плотное телосложение, крепкие ноги, на груди толстая жировая прослойка, выступающая дополнительной защитой, так же немаловажно наличие клыков.
Разъяренный кабан представляет собой очень опасного зверя, способного нанести большой вред нападающему на него хищнику. Многие охотники считают этих животных намного опаснее медведей.
Эти животные живут небольшими стадами, в которых самцы несут функцию охранника. Старые самцы покидают стадо, начиная жизнь одиночки. В целом в стаде царит матриархат, в нем много самок с выводком поросят. В помете рождается от пяти до пятнадцати поросят. Первое время они питаются только молоком матери. Маленькие поросята рождаются полосатыми и только с возрастом эти полоски полностью исчезают.
Эти животные живут небольшими стадами, в которых самцы несут функцию охранника. Старые самцы покидают стадо, начиная жизнь одиночки. В целом в стаде царит матриархат, в нем много самок с выводком поросят. В помете рождается от пяти до пятнадцати поросят. Первое время они питаются только молоком матери. Маленькие поросята рождаются полосатыми и только с возрастом эти полоски полностью исчезают.
Клыки животного это серьезное оружие. Они могут достигать 25 см. Вепрь с помощью клыков вырывает коренья, а так же обороняется от медведей и волков.
Питаются кабаны по большей частью растительной пищей, орехами, желудями, кореньями, но иногда могут съесть и мелких животных или падаль. В рацион так же входят ящерицы, змеи, лягушки, птицы и их яйца. Яд некоторых змей не действует на вепря. У него не очень хорошее зрение, но вот обоняние отменное. Запах пищи он способен уловить на расстоянии нескольких сотен метров.
Эти не поворотливые и грузные с виду звери достаточно проворные и отлично умеют плавать. Это животное может развить скорость до 50 км/ч.
Кабанов считают прародителем домашней свиньи. Существует легенда, что вепрь был вторым по счету животным которое сумел приручить человек.
Вепря считали символом силы, мощи, а так же отожествляли с плодородием.
В давние времена юношу начинали считать воином и мужчиной, только после того как он побеждал кабана.
Питаются кабаны по большей частью растительной пищей, орехами, желудями, кореньями, но иногда могут съесть и мелких животных или падаль. В рацион так же входят ящерицы, змеи, лягушки, птицы и их яйца. Яд некоторых змей не действует на вепря. У него не очень хорошее зрение, но вот обоняние отменное. Запах пищи он способен уловить на расстоянии нескольких сотен метров.
Эти не поворотливые и грузные с виду звери достаточно проворные и отлично умеют плавать. Это животное может развить скорость до 50 км/ч.
Кабанов считают прародителем домашней свиньи. Существует легенда, что вепрь был вторым по счету животным которое сумел приручить человек.
Вепря считали символом силы, мощи, а так же отожествляли с плодородием.
В давние времена юношу начинали считать воином и мужчиной, только после того как он побеждал кабана.
Кабаны селятся недалеко от источника воды. Днем предпочитают отдыхать, а вот ночью отправляются на поиски пищи. Кабаны любят вываливаться в грязи тем самым защищая себя от перегрева и укусов надоедливых насекомых.
Эти животные живут в разных климатических условиях. В лесах, тайге, тропиках и пустынях.
На этого зверя с издревле любили устраивать охоту князья и цари. К этому мероприятию готовились заранее.
Эти животные живут в разных климатических условиях. В лесах, тайге, тропиках и пустынях.
На этого зверя с издревле любили устраивать охоту князья и цари. К этому мероприятию готовились заранее.
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