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Мощь и ярость в деле

Мощь и ярость в деле (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2021 17:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   кабаны   природа   
1186
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Кабан достаточно распространенное животное, его можно встретить в Сибири на кавказе, в Европе, в Северной Африке, в Азии. Еще это животное называют вепрем.
Кабаны имеют плотное телосложение, крепкие ноги, на груди толстая жировая прослойка, выступающая дополнительной защитой, так же немаловажно наличие клыков.

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Метки: животные   звери   кабаны   природа   
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zlopisec 6 часов назад
Серьёзный свинтус... Мой знакомый часов 7 на дереве просидел. Пальнул сдуру мелкой дробью.... Ну секач обиделся кончно)))) Он подрывал корни елки, пока мы не приехали.... Ну там отдельный человек был. Мало того, что пальнул в жопу кабану дробью, у него ещё и мартышка рязряженная оказалась.... Нашли по маяку... Ну типо на связь давно не выходил...
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Victor Chromov 3 часа назад
Мощь и ярость в деле
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