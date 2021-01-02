Мощь и ярость в деле

Клыки животного это серьезное оружие. Они могут достигать 25 см. Вепрь с помощью клыков вырывает коренья, а так же обороняется от медведей и волков.

Питаются кабаны по большей частью растительной пищей, орехами, желудями, кореньями, но иногда могут съесть и мелких животных или падаль. В рацион так же входят ящерицы, змеи, лягушки, птицы и их яйца. Яд некоторых змей не действует на вепря. У него не очень хорошее зрение, но вот обоняние отменное. Запах пищи он способен уловить на расстоянии нескольких сотен метров.

Эти не поворотливые и грузные с виду звери достаточно проворные и отлично умеют плавать. Это животное может развить скорость до 50 км/ч.

Кабанов считают прародителем домашней свиньи. Существует легенда, что вепрь был вторым по счету животным которое сумел приручить человек.

Вепря считали символом силы, мощи, а так же отожествляли с плодородием.

В давние времена юношу начинали считать воином и мужчиной, только после того как он побеждал кабана.