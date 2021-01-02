25 дурацких снимков из фотобанков, на которых происходит непонятно что

Стоковые фотографии - это профессиональные снимки, которые размещаются в онлайн-фотобанках и используются в коммерческих целях - для рекламы или публикаций. И иногда они бывают настолько странными, что люди не могут не задаться вопросом: "А что тут вообще происходит?". Благодаря сабреддиту WTF Stock Photos мы тоже можем задать этот вопрос и как следует посмеяться.
×
3. Почему на девушке в центре сразу 5 кофт? Что остальные девицы с ней пытаются сделать? Звучит тревожная музыка!
7. Ну отчего бы не прогуляться на лыжах, раз я в бикини и беременная, да и погодка вроде ничего
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 16 странных фото из серии "Что здесь происходит?"
- Как выглядят сейчас герои мема про неверного парня
- Та самая "сердитая девушка" и её новое амплуа
- Весело живем! За это и любим Россию, что тут не соскучишься
- 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали
Метки: Дурацкие фото придумай подпись к картинке стоковые фото стоковые фотографии что за бред что за ерунда что тут происходит
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...