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25 дурацких снимков из фотобанков, на которых происходит непонятно что

25 дурацких снимков из фотобанков, на которых происходит непонятно что (26 фото)

Автор:
02 января 2021 14:01
Сообщество : Юмор
Метки: Дурацкие фото   придумай подпись к картинке   стоковые фото   стоковые фотографии   что за бред   что за ерунда   что тут происходит   
812
26
Стоковые фотографии - это профессиональные снимки, которые размещаются в онлайн-фотобанках и используются в коммерческих целях - для рекламы или публикаций. И иногда они бывают настолько странными, что люди не могут не задаться вопросом: "А что тут вообще происходит?". Благодаря сабреддиту WTF Stock Photos мы тоже можем задать этот вопрос и как следует посмеяться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дурацкие фото   придумай подпись к картинке   стоковые фото   стоковые фотографии   что за бред   что за ерунда   что тут происходит   
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semsi 2 часа назад
"Итальянец" больше всего удивил, не стыкуется
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479
RealNo 36 минут назад
Тут вообще похоже на начало интересной документальной короткометражки

Тут вообще похоже на начало интересной документальной короткометражки
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