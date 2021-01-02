Что стало бы с русским, если бы за ночь он стал немецким?

1. У нас осталось бы всего 4 падежа – Nominativ, Genetiv, Dativ, Akkusativ



2. Все Существительные всегда писались бы с большой буквы



Мама готовит Суп из Помидоров и Моркови в Кастрюле.

Mutti kocht die Suppe aus Tomaten und Möhren in einem Topf.



3. У нас появились бы отделяемые приставки



Они ехали в новую квартиру пере.

Sie sind in eine neue Wohnung umgezogen.



4. мы отправляли бы инфинитив в конец предложения (рамочная конструкция)



Я могу, может быть, сегодня вечером к тебе с бутылкой итальянского вина из моей последней поездки по Италии зайти.

Ich kann vielleicht zu dir heute Abend mit einer Flasche italienischer Wein aus meiner letzten Italienreise kommen.



5. В большей части придаточных предложений глагол уходил бы в самый конец.



Я не уверена, ли я все правила грамматики правильно понимаю.

Ich bin nicht sicher, dass ich alle grammatischen Regel richtig vestehe.



6. В неопределенно–личных и безличных предложениях всегда бы присутствовал формальный субъект:



Оно дождит. (Es regnet)



7. Отрицая существительные, мы бы всегда употребляли слово «никакой»:



Он cлушает совсем никакой рок.

Er hört gar keinen Rock.



Я имею никакие цветы.

Ich habe keine Blumen.



8. Точка – не всегда обозначала бы конец предложения, а могла стоять в середине предложения после порядкового числительного.



Друзья Андреаса пришли на его 22. День Рождения.

Andreas’ Freunde sind zu seinem 22. Geburtstag gekommen.



9. Отрицание действия приходилось бы искать в конце предложения



Этот фильм идет сегодня по телевизору нет.

Dieser Film läuft im Fernsehen heute nicht.



9. И конечно же — невероятнобесконечныечислительные, произносимые задом наперед



девятнадцатьсотенпятьидевяностый (год) –1995



10. и другие бесконечнодлинные и странные слова



компаниязанимающаяся предоставлениемуслугвсферемассовойкоммуникации

— das Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen



СПУТНИКНАКУСОКЖИЗНИ (Lebensabschnittsgefährte) — временный партнёр



САЛОЗАБОТЫ Kummerspeck — лишний вес из–за забот