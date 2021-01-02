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Что стало бы с русским, если бы за ночь он стал немецким?

Что стало бы с русским, если бы за ночь он стал немецким? (2 фото)

Автор:
02 января 2021 09:57
Метки: немецкий   русский   язык   
284
2
Если бы грамматика, синтаксис, словообразование — в общем, всё в русском языке стало функционировать по немецким канонам?
Только представь:

Источник:

Метки: немецкий   русский   язык   
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6  комментариев
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52k
Петр 59 минут назад
Что стало бы с русским, если бы за ночь он стал немецким?
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 12 минут назад
Если бы у бабушки были яйца .....
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Вишенка Крокодилова 41 минуту назад
Для такого поста многовато ошибок. В примере на отделяемую приставку отделяемой приставки нет. В слове vestehe буква пропущена и т.д.
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Вишенка Крокодилова 22 минуты назад
Нихт ферштейн.
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11k
U55R 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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51k
Андрей 57 минут назад
Судя по некоторым пунктам, Йода был немцем.
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Иван Кемеров

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