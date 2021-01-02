Что стало бы с русским, если бы за ночь он стал немецким?

Если бы грамматика, синтаксис, словообразование — в общем, всё в русском языке стало функционировать по немецким канонам?
Только представь:
Только представь:
1. У нас осталось бы всего 4 падежа – Nominativ, Genetiv, Dativ, Akkusativ
2. Все Существительные всегда писались бы с большой буквы
Мама готовит Суп из Помидоров и Моркови в Кастрюле.
Mutti kocht die Suppe aus Tomaten und Möhren in einem Topf.
3. У нас появились бы отделяемые приставки
Они ехали в новую квартиру пере.
Sie sind in eine neue Wohnung umgezogen.
4. мы отправляли бы инфинитив в конец предложения (рамочная конструкция)
Я могу, может быть, сегодня вечером к тебе с бутылкой итальянского вина из моей последней поездки по Италии зайти.
Ich kann vielleicht zu dir heute Abend mit einer Flasche italienischer Wein aus meiner letzten Italienreise kommen.
5. В большей части придаточных предложений глагол уходил бы в самый конец.
Я не уверена, ли я все правила грамматики правильно понимаю.
Ich bin nicht sicher, dass ich alle grammatischen Regel richtig vestehe.
6. В неопределенно–личных и безличных предложениях всегда бы присутствовал формальный субъект:
Оно дождит. (Es regnet)
7. Отрицая существительные, мы бы всегда употребляли слово «никакой»:
Он cлушает совсем никакой рок.
Er hört gar keinen Rock.
Я имею никакие цветы.
Ich habe keine Blumen.
8. Точка – не всегда обозначала бы конец предложения, а могла стоять в середине предложения после порядкового числительного.
Друзья Андреаса пришли на его 22. День Рождения.
Andreas’ Freunde sind zu seinem 22. Geburtstag gekommen.
9. Отрицание действия приходилось бы искать в конце предложения
Этот фильм идет сегодня по телевизору нет.
Dieser Film läuft im Fernsehen heute nicht.
9. И конечно же — невероятнобесконечныечислительные, произносимые задом наперед
девятнадцатьсотенпятьидевяностый (год) –1995
10. и другие бесконечнодлинные и странные слова
компаниязанимающаяся предоставлениемуслугвсферемассовойкоммуникации
— das Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen
СПУТНИКНАКУСОКЖИЗНИ (Lebensabschnittsgefährte) — временный партнёр
САЛОЗАБОТЫ Kummerspeck — лишний вес из–за забот
2. Все Существительные всегда писались бы с большой буквы
Мама готовит Суп из Помидоров и Моркови в Кастрюле.
Mutti kocht die Suppe aus Tomaten und Möhren in einem Topf.
3. У нас появились бы отделяемые приставки
Они ехали в новую квартиру пере.
Sie sind in eine neue Wohnung umgezogen.
4. мы отправляли бы инфинитив в конец предложения (рамочная конструкция)
Я могу, может быть, сегодня вечером к тебе с бутылкой итальянского вина из моей последней поездки по Италии зайти.
Ich kann vielleicht zu dir heute Abend mit einer Flasche italienischer Wein aus meiner letzten Italienreise kommen.
5. В большей части придаточных предложений глагол уходил бы в самый конец.
Я не уверена, ли я все правила грамматики правильно понимаю.
Ich bin nicht sicher, dass ich alle grammatischen Regel richtig vestehe.
6. В неопределенно–личных и безличных предложениях всегда бы присутствовал формальный субъект:
Оно дождит. (Es regnet)
7. Отрицая существительные, мы бы всегда употребляли слово «никакой»:
Он cлушает совсем никакой рок.
Er hört gar keinen Rock.
Я имею никакие цветы.
Ich habe keine Blumen.
8. Точка – не всегда обозначала бы конец предложения, а могла стоять в середине предложения после порядкового числительного.
Друзья Андреаса пришли на его 22. День Рождения.
Andreas’ Freunde sind zu seinem 22. Geburtstag gekommen.
9. Отрицание действия приходилось бы искать в конце предложения
Этот фильм идет сегодня по телевизору нет.
Dieser Film läuft im Fernsehen heute nicht.
9. И конечно же — невероятнобесконечныечислительные, произносимые задом наперед
девятнадцатьсотенпятьидевяностый (год) –1995
10. и другие бесконечнодлинные и странные слова
компаниязанимающаяся предоставлениемуслугвсферемассовойкоммуникации
— das Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen
СПУТНИКНАКУСОКЖИЗНИ (Lebensabschnittsgefährte) — временный партнёр
САЛОЗАБОТЫ Kummerspeck — лишний вес из–за забот
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