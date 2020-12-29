Сын затроллил верующих родителей портретом джедая

Райан Бьюкенен из Юты вырос в религиозной семье мормонов. С детства он привык к портретам Иисуса, которые родители развешивали по всему дому. Поэтому они сочли вполне естественным рождественский подарок сына - очередной портрет Спасителя, и горячо поблагодарили за него. Теперь портрет висит на парадном месте в доме. Вот только родители Райана не догадываются, что на портрете - актер Эван Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби из "Звездных войнв классической одежде джедая.