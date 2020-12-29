Сын затроллил верующих родителей портретом джедая

Райан Бьюкенен вырос в Юте, в очень религиозной семье мормонов. Видимо, родители слишком уж докучали ему в дтстве религией, потому что, став взрослым, Райан придумал очень толстый троллинг, подсунув им портрет джедая Оби-Ван Кеноби вместо Иисуса.
Райан Бьюкенен из Юты вырос в религиозной семье мормонов. С детства он привык к портретам Иисуса, которые родители развешивали по всему дому. Поэтому они сочли вполне естественным рождественский подарок сына - очередной портрет Спасителя, и горячо поблагодарили за него. Теперь портрет висит на парадном месте в доме. Вот только родители Райана не догадываются, что на портрете - актер Эван Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби из "Звездных войнв классической одежде джедая.
Вручая подарок, Райан заранее включил камеру, чтобы запечатлеть реакцию родителей. Они были в восторге!
Рассматривая картину, родители Райана не пропустили ни одной детали, особенно отметив профессиональное исполнение картины и тот факт, что этого портрета они никогда не видели.
По словам Райана, в душе он - настоящий пранкер! И, судя по этой шутке, он недалек от истины.
Это был, кстати, не первый случай, когда Макгрегора в роли Оби-Вана Кеноби приняли за Иисуса. Один пользователь Reddit рассказал, что его брат похожим образом посмеялся над ультрарелигиозными родителями, подменив висевший в доме портрет Иисуса портретом Оби-Вана. Родители так ничего и не заметили.
Даже сама мормонская церковь, печатая одну из своизх брошюр, поместила такой же портрет актера на обложку, среди изображений Иисуса. Позднее представители церкви пытались утверждать, что знали, кто изображен на портрете, - но им не поверили.
А вот и видео, на котором родители Райана распаковывают подарок. Не правда ли, шутка удалась?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но троллинг жирный, конечно :)
Только в ответ на вопрос мамы, "где ты его взял?", надо было сказать что-то типа: "Купил в библиотеке на Корусанте"
Перейдут на светлую сторону и прибудет с ними сила! :)