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Сын затроллил верующих родителей портретом джедая

Сын затроллил верующих родителей портретом джедая (8 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: забавно   история   мормоны   оби ван кеноби   отцы и дети   смешно   толстый троллинг   юта   
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Райан Бьюкенен вырос в Юте, в очень религиозной семье мормонов. Видимо, родители слишком уж докучали ему в дтстве религией, потому что, став взрослым, Райан придумал очень толстый троллинг, подсунув им портрет джедая Оби-Ван Кеноби вместо Иисуса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   история   мормоны   оби ван кеноби   отцы и дети   смешно   толстый троллинг   юта   
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Александр 56 минут назад
Вся суть верующих
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Domax3000 3 минуты назад
Сын затроллил верующих родителей портретом джедая
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Сын затроллил верующих родителей портретом джедая
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10k
Денис Час назад
Интересно, что будет, когда его родители узнают, что это портрет Кеноби.
Но троллинг жирный, конечно :)
Только в ответ на вопрос мамы, "где ты его взял?", надо было сказать что-то типа: "Купил в библиотеке на Корусанте"
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8k
Kasatik Денис 10 секунд назад
Что будет?
Перейдут на светлую сторону и прибудет с ними сила! :)
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