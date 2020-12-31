FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9434 поста • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Фотограф кормит птиц с ладони и снимает их на камеру в замедленном движении

Фотограф кормит птиц с ладони и снимает их на камеру в замедленном движении (39 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:45
Сообщество : Животные
Метки: животный мир   кормление с руки   красивые фотографии   приручение   птицы   птицы зимой   фотографии птиц   
123
39
Джоселин Андерсон - "птичий фотограф". У нее особый подход к съемке пернатых: Джоселин кормит птиц с ладони и параллельно снимает их на камеру, причем делает замедленную съемку - чтобы птичек можно было как следует рассмотреть. Результат потрясающий! Кто бы мог подумать, что наблюдение за тем, как едят птицы, может быть таким приятным и расслабляющим.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животный мир   кормление с руки   красивые фотографии   приручение   птицы   птицы зимой   фотографии птиц   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Борис Полчаса назад
Этот трюк не только с птичками работает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Olga Raudis 8 минут назад
Наблюдения за птицами очень залипательные. Утром в кормушку семечек засыплю и на пару часов могу залипнуть, глядя как синицы, поползни и прочая мелочь кормится. Никакой сериал не сравнится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) Женщина установила камеру на кормушку, и умилилась результату Женщина установила камеру на кормушку, и умилилась результату Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Удобно устроились! Гнёзда в необычных местах Удобно устроились! Гнёзда в необычных местах Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020 Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020 И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

470132



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
66
Скажи спасибо 2020 году
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
4
28
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как сдержанный немецкий BMW стал разудалым российским «бумером»?
1
34
Как сдержанный немецкий BMW стал разудалым российским «бумером»?
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
1
86
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#СССР#аварии#люди#прикольные#в мире#автомир#забавно
#Юмор#факты#интересное#история#зима#позитив#подборка#праздник#Россия#истории
#животные#новый год#дтп#приколы#кино#авто аварии#природа#красота#девушки#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться