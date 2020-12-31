Фотограф кормит птиц с ладони и снимает их на камеру в замедленном движении

Джоселин Андерсон - "птичий фотограф". У нее особый подход к съемке пернатых: Джоселин кормит птиц с ладони и параллельно снимает их на камеру, причем делает замедленную съемку - чтобы птичек можно было как следует рассмотреть. Результат потрясающий! Кто бы мог подумать, что наблюдение за тем, как едят птицы, может быть таким приятным и расслабляющим.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: животный мир кормление с руки красивые фотографии приручение птицы птицы зимой фотографии птиц
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