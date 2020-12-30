«Бумбараш» - фильм 1972 года. Кого так обидела милая музыкальная комедия?

Письмо написал некий полковник в отставке, член партии с 1919 года, заслуженный ветеран НКВД и т.д. Причем в шапке письма, как и положено для официальных обращений, он указал, что копии были направлены в ЦК КПСС, в Гостелерадио, в МВД и еще куда-то, я уже не помню. И как мне сказали, оно было далеко не единственным.

И ведь такое писали уже в брежневские семидесятые годы! И особое кощунство эти пожилые борцы за коммунизм увидели в том, что премьера фильма состоялась первого мая, в их святой праздник.