«Бумбараш» - фильм 1972 года. Кого так обидела милая музыкальная комедия?

Этот музыкальный фильм в 1972 году никого не оставил равнодушным. Причем мнения о фильме были самые противоположные, начиная от восторга, и заканчивая гневными заявлениями, что двадцать лет назад за этот фильм всех создателей поставили бы к стенке, и это было бы самым верным решением!
Так чем же так обидела эта милая музыкальная комедия верных поклонников покойного вождя? Тем более, что сценарий был написан по мотивам повести и рассказов Аркадия Гайдара, которого всегда считали идейно-выдержанным писателем и истинным коммунистом.
Ветераны революции и гражданской войны увидели в этом фильме насмешку над их юностью и оскорбление коммунистических идей. В редакцию телевидения пачками шли ругательные письма от героев гражданской войны, которые обвиняли авторов картины в переписывании истории, в неуважении коммунистических идей, а также в контрреволюционных настроениях, которые этот фильм может зародить в сознании молодого поколения.
Вместо почитания и коленопреклонения перед теми трагическими событиями, демонстрируется музыкальная комедия, чуть ли не водевиль на святую для них тему идейной борьбы с контрреволюцией.
Мне довелось почитать одно из таких писем, которое сохранилось в архиве Первого канала. Там, после гневного вступления, прямым текстом был перечислен список из десятка фамилий (начиная от сценариста и режиссера, и заканчивая исполнителями главных ролей), которых необходимо немедленно арестовать и расстрелять, как злейших врагов советской власти. Причем автор письма не просто просили или предлагал, а требовал, чтобы это немедленно было исполнено.
Письмо написал некий полковник в отставке, член партии с 1919 года, заслуженный ветеран НКВД и т.д. Причем в шапке письма, как и положено для официальных обращений, он указал, что копии были направлены в ЦК КПСС, в Гостелерадио, в МВД и еще куда-то, я уже не помню. И как мне сказали, оно было далеко не единственным.
И ведь такое писали уже в брежневские семидесятые годы! И особое кощунство эти пожилые борцы за коммунизм увидели в том, что премьера фильма состоялась первого мая, в их святой праздник.
История появления этого фильма была и правда интересной. Первоначально он и задумывался как вполне серьезный и идейно-выдержанный фильм. Именно такой, который бы понравился тем ветеранам. Почти как второй «Ленин в Октябре». Сценарий попал к режиссеру Аркадию Народецкому.
К слову, он сам был свидетелем тех событий, и даже успел юношей повоевать с контрреволюционными бандами в Тамбовской области в начале двадцатых годов. Он предложил обычную классическую трактовку сценария, тем более что фильм готовился к первомаю.
Но художественному совету киностудии имени Довженко это показалось малоинтересным. Было принято решение добавить в концепцию фильма немного современного андеграунда. В помощь Народецкому выделили второго режиссера, недавнего выпускника ВГИКа Николая Рашеева. К удивлению многих, оба режиссера из разных поколений и школ, очень гармонично сработались.
В итоге фильм получился ярким, удивительно музыкальным, с тонким чувством юмора, и что самое главное - оптимистичным и дарящим хорошее настроение. А это было обязательным условием, так как премьера планировалась в праздник.
Прошли годы, и история всё расставила на свои места. Сегодня этот фильм безусловно входит в Золотой фонд нашего кино, а современным зрителям дает представление о тех непростых временах в истории нашей страны.
Источник:
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Почему бы не сказать, что к этим письмам с юмором относились, как к анекдоту? Обязательно надо внедрить в головы, что там, где советский, там расстрел, тюрьма, НКВД, страх и ужас?
Почему бы не сделать акцент на том, что после развала СССР нынешняя творческая либерда даже близко не смогла приблизиться к уровню советских фильмов?
С таким же успехом при такой же логике можно расстрелять и за "Крепкий орешек" с Соломиным
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под началом Тухачевского крестьян тамбовских мочил?
Да что там слегка - он даже фамилию с ошибкой написал:
Аркадий НародИцкий.
Из биографии: В 1919 году боец отряда по борьбе с бандитизмом в Гомельской губернии.
"С 1943 года сценарист, режиссёр центрального объединения АКС в Алма-Ате и Ашхабаде."
"Ветеран Ташкентского фронта"