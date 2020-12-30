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«Бумбараш» - фильм 1972 года. Кого так обидела милая музыкальная комедия?

«Бумбараш» - фильм 1972 года. Кого так обидела милая музыкальная комедия? (7 фото)

Автор:
30 декабря 2020 13:27
Метки: актеры   история фильма   кино   
1362
7

Этот музыкальный фильм в 1972 году никого не оставил равнодушным. Причем мнения о фильме были самые противоположные, начиная от восторга, и заканчивая гневными заявлениями, что двадцать лет назад за этот фильм всех создателей поставили бы к стенке, и это было бы самым верным решением!

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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20  комментариев
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9k
Антон Семёныч 5 часов назад
Сколько раз смотрел...не понял , что это комедия. В каком месте смешно? Где Яшку живым закопали?
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5k
SR 58 минут назад
Идиотский фильм.
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9k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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28k
LEPA Андрей Ватрушкин Час назад
Слова и музыка Юлия Кима.
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1k
алексей 2 часа назад
А почему в посте нет копии данного письма ? или как у дудя -верьте на слово про мороженщицу и серпантинку ?
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5k
vitenok 3 часа назад
Димон, что у тебя, как советское, так всё под расстрелом было, запрещено, один негатив?
Почему бы не сказать, что к этим письмам с юмором относились, как к анекдоту? Обязательно надо внедрить в головы, что там, где советский, там расстрел, тюрьма, НКВД, страх и ужас?
Почему бы не сделать акцент на том, что после развала СССР нынешняя творческая либерда даже близко не смогла приблизиться к уровню советских фильмов?
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523
ezh28 4 часа назад
"Давайте вместе подуем на свечу!"
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3k
TirAn 4 часа назад
Нормальное кино. Красные - хорошие. Белые и бандиты - плохие.
С таким же успехом при такой же логике можно расстрелять и за "Крепкий орешек" с Соломиным
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11k
Serg2001 4 часа назад
Почтим все песни из фильма в моей "золотой коллекции"... Ходют кони, Наплявать, Журавль по небу летит и др... В детстве, кстати, фильм не особо нравился... А сейчас всё больше...
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4k
Александр Зотов 4 часа назад
и даже успел юношей повоевать с контрреволюционными бандами в Тамбовской области в начале двадцатых годов.
-----
под началом Тухачевского крестьян тамбовских мочил?
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8k
Nero Александр Зотов 4 часа назад
Автор слегка напутал.
Да что там слегка - он даже фамилию с ошибкой написал:
Аркадий НародИцкий.
Из биографии: В 1919 году боец отряда по борьбе с бандитизмом в Гомельской губернии.
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4k
Александр Зотов Nero 3 часа назад
хм, да. Где Гомель и где Тамбов)
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18k
Альберт Nero Час назад
"В 1941-42 гг. на фронте. Боец истребительного отряда."

"С 1943 года сценарист, режиссёр центрального объединения АКС в Алма-Ате и Ашхабаде."

"Ветеран Ташкентского фронта"
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33k
parallax 5 часов назад
Старые пердуны-маразматики, мыслили шаблонами и лозунгами. Любое отклонение от "устава" принималось в штыки.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
917
akurys 5 часов назад
Более тупого и унылого гавна, чем этот фильм, в то время было трудно найти...
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28k
LEPA akurys Час назад
Сочувствую вашей утрате!
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3k
cfhfwby 5 часов назад
Автор, свои измышления о попытке запретить фильм засунь себе в задний проход. Измышления больного одинокого человека, не являлись гос. политикой в отношении данного фильма. Народ смотрел фильм с удовольствием и показан он был многократно.
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8k
ГородДомов 5 часов назад
наплявать наплявать надоело воевать
.... а мне фильм нравится . ...и да . песня Ходят кони , супер
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8k
Nero 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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