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Прививка немецкого менталитета для мигранта

Прививка немецкого менталитета для мигранта (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Германия   евро   мигрант   пластик   пластиковая бутылка   тара   урна   
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Ники Джей выложил забавное видео в соцсети. Мужчина подписал, что пересмотрел свои приоритеты за год, проведённый в стране.

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Метки: Германия   евро   мигрант   пластик   пластиковая бутылка   тара   урна   
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9k
ss 2 часа назад
"...его можно обналичить или получить скидку в магазине"
-
Нет. Скидкок никаких не будет. Просто этим чеком можно оплатить товар. А скидка - это когда товар стоил 5 евро, а его продали за 4,50. А данном же случае человек заплатит те же 5 евро, только из своих он отдаст 4,80 и приложит чек на 0,2.
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3k
Aleksandr Kovaljov 6 минут назад
Мляяя. Комментарии выгоду искать бросились. Видимо, что природу не загрязняют при "залоговой таре" - это, вообще, не существенно.
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2k
Max Lu 13 минут назад
неужели принцип ещё не понятен? тут нет никакой выгоды и нет никаких скидок. и стоит это не 0,2,а 0,25 евро

покупая такую бутылку, ты платишь за неё 25 центов,а когда сдаёшь тару, получаешь эти деньги обратно!
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11k
Денис Полчаса назад
Ахххааа..
ещё через полгода после "прививки немецкого менталитета"
Ахххааа.. ещё через полгода после "прививки немецкого менталитета"
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3k
aleksei 53 минуты назад
В эстонии тара стоит 0.1€ и её можно обменять просто на деньги
https://eestipandipakend.ee/wp-content/uploads/2015/12/Infokiri_2015_vene-keeles.pdfhttps://eestipandipakend.ee/wp-content/uploads/2015/12/Infokiri_2015_vene-keeles.pdf
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880
Медвежья Ферма 59 минут назад
У нас бомжи берут штрихкод от бутылки, разрезают его вдоль и приклеивают на пластиковые стаканчики. Говорят, что один штрих код можно разрезат на 12 частей, так что выгода налицо.
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−24
Мадагаскар Час назад
Жилье я им не сдаю и помещение под бар. Они у меня часто меняются. Ну там бар рокмаг и тату салон
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328
Атомный Крот Час назад
Никакой специальной "выгоды" в сдаче пустых бутылок в Германии нет.

Цена пустой бутылки изначально заложена в цену продажи продукта в ней. Иногда еще и в явном виде указана на ценнике ("стоимость продукта" + "стоимость тары") Сдавая тару обратно, просто возвращаешь СВОИ же потраченные деньги. Причем получаешь их не в виде живых монет, а в виде бумажного купона на отоваривание именно в том магазине, в котором сдал посуду.

Хотя, купон, в принципе, можно и обналичить на кассе, если не собираешься ничего в данном магазине покупать, но для этого придется все равно отстоять общую очередь.

Цена посуды зависит от материала и объема. Пластиковые - легко и приятно сдавать. 0.25 евро за полторашку. А стеклянные часто вообще не принимают - винные бутылки, например.
А пивные стоят всего 8 центов за стандартную бутылку. Иногда проще выкинуть, чем тащить сдавать 1-2 бутылки. Но если брать пиво ящиками, то - да, еще и за ящик залог обратно получишь.
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1k
просто программист Атомный Крот 59 минут назад
Пивные бывают и дороже, я (имбирное пиво) сдавал по 0,25
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328
Атомный Крот просто программист 49 минут назад
Бывают, конечно. Дороже, например, те, которые со специальной накидывающейся пробкой продаются.
Бывают, конечно. Дороже, например, те, которые со специальной накидывающейся пробкой продаются.
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2k
glazz_19 Атомный Крот 9 минут назад
Ну выгода есть, причем явная для тех, кто именно собирает бутылки из мусорки :) Само собой, если ты купил напиток, выпил и сдал бутылку, то выгоды нет. Но когда кто-то выпил, выбросил бутылку, а ты ее взял и сдал, то считай почти на халяву денег получил.
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4k
Regerald Атомный Крот 4 минуты назад
А если ты подобрал чужую банку, кем-то выкинутую, со ты эти центы заработал :)

PS: Финляндия: Полторашки по 40 центов, 0.5 по 20 центов, банки по 15 центов и всё стекло по 10 центов.
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0
Ведомый демонами. Атомный Крот Минуту назад
Зато можно 20 км пройти и ни одной такой валяющейся бутылки не увидеть, а в России их просто в лес вывозят.
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6k
klop Час назад
Сейчас этого Нику обвинят что он опыты на неграх проводит.
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3k
karamba Час назад
25 сентов. И расчитатся в том магазине где сдал посуду. Более настырные негритенки требуют отдать наличкой.
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−24
Мадагаскар Час назад
Меня регулярно штрафуют на €500 потому что я никогда неграм и мусульманам не сдаю. Я открытый расист. Даже в тюрьме сидел за насилие
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525
MrMopnex Мадагаскар Час назад
Что ты им не сдаёшь? Бутылки? Ремба клавиатурная
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525
MrMopnex Мадагаскар Час назад
И как связан "открытый расизм" и мусульманство?
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11k
Денис MrMopnex Полчаса назад
Не мешайте человеку быть злым. Ну попутал он не терпимость к иным конфессиям и расизм. Ну бывает :)
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