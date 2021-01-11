Прививка немецкого менталитета для мигранта

Ники Джей выложил забавное видео в соцсети. Мужчина подписал, что пересмотрел свои приоритеты за год, проведённый в стране.
На видео мы можем увидеть негра, который в первый день нахождения в стране выкидывает пластиковую бутылку в мусорку. Через месяц мужчина, допив воду, забирает бутылку с собой. А через год он берёт из урны пару бутылок.
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Видео, конечно, шуточное. Но в Германии действительно очень выгодно сдавать тару. Специальные автоматы стоят прямо в магазинах. Стоимость тары входит в цену продукта, но если сдать пластиковую бутылку в автомат, то гражданам дают чек на 0,2 евро – его можно обналичить или получить скидку в магазине.
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Нет. Скидкок никаких не будет. Просто этим чеком можно оплатить товар. А скидка - это когда товар стоил 5 евро, а его продали за 4,50. А данном же случае человек заплатит те же 5 евро, только из своих он отдаст 4,80 и приложит чек на 0,2.
покупая такую бутылку, ты платишь за неё 25 центов,а когда сдаёшь тару, получаешь эти деньги обратно!
ещё через полгода после "прививки немецкого менталитета"
https://eestipandipakend.ee/wp-content/uploads/2015/12/Infokiri_2015_vene-keeles.pdfhttps://eestipandipakend.ee/wp-content/uploads/2015/12/Infokiri_2015_vene-keeles.pdf
Цена пустой бутылки изначально заложена в цену продажи продукта в ней. Иногда еще и в явном виде указана на ценнике ("стоимость продукта" + "стоимость тары") Сдавая тару обратно, просто возвращаешь СВОИ же потраченные деньги. Причем получаешь их не в виде живых монет, а в виде бумажного купона на отоваривание именно в том магазине, в котором сдал посуду.
Хотя, купон, в принципе, можно и обналичить на кассе, если не собираешься ничего в данном магазине покупать, но для этого придется все равно отстоять общую очередь.
Цена посуды зависит от материала и объема. Пластиковые - легко и приятно сдавать. 0.25 евро за полторашку. А стеклянные часто вообще не принимают - винные бутылки, например.
А пивные стоят всего 8 центов за стандартную бутылку. Иногда проще выкинуть, чем тащить сдавать 1-2 бутылки. Но если брать пиво ящиками, то - да, еще и за ящик залог обратно получишь.
PS: Финляндия: Полторашки по 40 центов, 0.5 по 20 центов, банки по 15 центов и всё стекло по 10 центов.