Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми

"На самом деле, в мире много здоровых людей, которые принимают свою жизнь как должное, не проводя времени со своими детьми. Однако, меня настиг недуг, и я никогда не знаю, когда наступит мой последний день. Поэтому я хочу создавать воспоминания для детей. Я не хочу, чтобы дети помнили, как я лежал в постели и ныл, я хочу, чтобы они помнили, как я гулял с ними по пляжу и бросал камни в воду," - продолжает мужчина.