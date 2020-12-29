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Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми

Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми (6 фото)

Автор:
29 декабря 2020 15:22
Сообщество : Истории
Метки: болезни   вдохновение   видео   инвалиды   истории   люди   фото   экзоскелет   
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У каждого свое счастье. Для британца Саймона Киндлисайдса - это впервые погулять по пляжу со своими детьми. Пять лет назад у мужчины обнаружили серьёзное заболевание, из-за которого он остался парализованным ниже пояса. Но благодаря специальному экзоскелету Саймон смог ходить вновь - именно поэтому такие прогулки с детьми стали для него настоящим счастьем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезни   вдохновение   видео   инвалиды   истории   люди   фото   экзоскелет   
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Габит Калыков 2 часа назад
Совсем парализованный?!
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