Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми

У каждого свое счастье. Для британца Саймона Киндлисайдса - это впервые погулять по пляжу со своими детьми. Пять лет назад у мужчины обнаружили серьёзное заболевание, из-за которого он остался парализованным ниже пояса. Но благодаря специальному экзоскелету Саймон смог ходить вновь - именно поэтому такие прогулки с детьми стали для него настоящим счастьем.
Пять лет назад жизнь британца Саймона Киндлисайдса кардинально изменилась. У мужчины обнаружили неоперабельную опухоль мозга, из-за которой он остался парализованным ниже пояса. Два года спустя у него случился инсульт, но благодаря щедрости анонимного незнакомца у Саймона началась новая жизнь... После того, как однажды он появился на телевидении, таинственный незнакомец заплатил 130 000 долларов за специализированный роботизированный экзоскелет ReWalk, который изготовили специально для мужчины.
Благодаря экзоскелету Саймон вновь смог ходить, проводить время со своей семьей и вдвойне радоваться жизни. Недавно 36-летний мужчина впервые прошелся со своими детьми по пляжу. Дело в том, что ранее никто не решался ходить в этой конструкции по песку из-за ее особенностей. Но связавшись с компанией-производителем, Саймон решил попробовать, и в итоге стал первым человеком, который прошелся в экзоскелете по пляжу.
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"Сначала это было немного пугающе. Я немного боялся, что утону в песке, но не позволял страху одолеть меня, и продолжал идти. Я никогда не гулял по пляжу с сыном и дочерью - обычно они ходят гулять только с моей женой, - так что это было нечто. Они были так счастливы, что я был с ними. Невероятные эмоции," - рассказывает мужчина.
"На самом деле, в мире много здоровых людей, которые принимают свою жизнь как должное, не проводя времени со своими детьми. Однако, меня настиг недуг, и я никогда не знаю, когда наступит мой последний день. Поэтому я хочу создавать воспоминания для детей. Я не хочу, чтобы дети помнили, как я лежал в постели и ныл, я хочу, чтобы они помнили, как я гулял с ними по пляжу и бросал камни в воду," - продолжает мужчина.
Кстати, это не первое достижение Саймона. В 2018 году он в том же экзоскелете преодолел Лондонский марафон. После половины дистанции он отправился спать, а после - возобновил соревнования. Ему удалось пройти 42 километра марафона за 36 часов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: болезни вдохновение видео инвалиды истории люди фото экзоскелет
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