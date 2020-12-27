FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2319 постов • 1018 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Родители разыграли детей с подарком к Рождеству, и даже даже чайлдфри признали, что это было жестоко

Родители разыграли детей с подарком к Рождеству, и даже даже чайлдфри признали, что это было жестоко (8 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: PS5   PlayStation 5   Игровые приставки   жестоко   отец и дети   подарки   рождество   розыгрыши   
1816
8
1
Американцы решили проучить своих сыновей, одержимых компьютерными играми и приставками, и вручили подарок, который оказался не тем, что дети ожидали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: PS5   PlayStation 5   Игровые приставки   жестоко   отец и дети   подарки   рождество   розыгрыши   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ivan Час назад
Если они не залипнут в приставку-пойдут на улицу толкать дурь и нарушать закон! Ниггеры же. Отец толкает своих детей чтить ниггерские традиции и стать преступниками! Одобряю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n 40 секунд назад
О! Негры... Кто бы мог сомневаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Полчаса назад
Перепись дегенератов в комментах. Арии из пердяевки решили самоутвердиться за счет неизвестных негров. Вот такое быдло и привело алоизыча к власти, а потом ползало на коленях перед Советским солдатом... Трусливое, нищее, тупорылое быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 39 минут назад
Посмотришь на таких кидов, и становишься чайлдфри. Фазер байнул им бук вместо гаджета, а они кочевряжутся. Нет чтобы ридануть бук и стать более смартными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 45 минут назад
Обезьяны, *ули с них возьмешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня 54 минуты назад
Негры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Макс 54 минуты назад
Что папа успел спереть из магаза, в то и играйте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksei Час назад
Поведение как и диких обезьян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tatyana Час назад
Пипец семейка. У мамашки смех дебильный, пацаны как обезьяны за последний банан сражаются. Единственный ценный подарок в этой коробке - книга. Но похоже, они не в курсе, как её применять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
signabk Час назад
Да и пёс с ними..!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Миша Час назад
Эти расисты совсем обнаглели, никто не нёс по улице консоль PS5.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax Час назад
Аблизьяны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали "Должно быть, сошла с ума": отец девочки удивился списку желаемых подарков к Рождеству "Должно быть, сошла с ума": отец девочки удивился списку желаемых подарков к Рождеству Американская компания вручила своим сотрудникам рождественские премии по $50к Американская компания вручила своим сотрудникам рождественские премии по $50к Необычные обычные подарки к НГ Необычные обычные подарки к НГ Реакция бесценна: женщина получила в подарок книгу, которую писала более десяти лет Реакция бесценна: женщина получила в подарок книгу, которую писала более десяти лет
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

628374



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как изменились герои знаменитых мемов
3
57
Как изменились герои знаменитых мемов
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
8
52
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Семилетний пилот из Уганды стал интернет-сенсацией
0
17
Семилетний пилот из Уганды стал интернет-сенсацией
Яркая закуска за 5 минут до прихода гостей!
2
23
Яркая закуска за 5 минут до прихода гостей!
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#интересно#интересны#коты#новости#прикольные#комментарии#СССР#картинки
#юмор#подборки#люди#в мире#рождество#россии#девушки#космос#фильмы#москва
#животные#факты#природы#автомобили#истории#сша#кино#разное#дтп#ретро

На что жалуетесь?

Вернуться