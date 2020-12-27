Родители разыграли детей с подарком к Рождеству, и даже даже чайлдфри признали, что это было жестоко

Американцы решили проучить своих сыновей, одержимых компьютерными играми и приставками, и вручили подарок, который оказался не тем, что дети ожидали.
Каждый ребенок с нетерпением ожидает чудесного момента, когда сможет, наконец, распаковать свои рождественские подарки. Этим пацанам праздник запомнится надолго...
В соцсетях набрал вирусную популярность ролик, опубликованный отцом мальчиков, страстно увлеченных гаджетами. Двое подростков распаковывают праздничную упаковку, и, увидев коробку с консолью PS5, устраивают настоящую вакханалию. Похоже, родители угадали с подарком!
Они отталкивают друг друга, в стремлении побыстрее открыть долгожданную упаковку, наконец, не выдерживая, рвут ее на части.
В это время их младшая сестра рыдает, увидев вожделенный подарок. Но, как оказалось, родители деток - те еще тролли, и в коробке из-под PS5 скрывается совсем не то, что ожидали школьники.
Отец детей в комментариях под видео пояснил, что его мальчишки просто одержимы компьютерными играми, и он решился на розыгрыш исключительно в воспитательных целях.
А вот среди комментариев к видео было много осуждающих. Дескать, Рождество и Новый год - не то время, когда подобные розыгрыши уместны. А русскоязычные пользователи Сети и вовсе предрекли папаше весьма незавидное окончание жизненного пути.
Однажды они подадут стакан уксуса вместо воды...— На 3% Офuцuальный Минск (@minskrb) December 25, 2020
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