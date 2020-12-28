Фотографии невероятных зданий времён СССР

17.

«Тарелка на Лыбедской», которая была театром в здании института, а теперь из неё делают развлекательный комплекс. В 2020 году внесли в реестр культурного наследия. Киев, Украина.



У фотографов принято романтизировать атмосферу упадка, который настиг страны постсоветского пространства. Сухие панельные дома, заржавевшие парки, покинутые санатории.

Однако мало кто обращал внимание на редкие, но особые здания. Даже сами жители советских стран. Для многих из них наследство СССР выглядит привычным и скучным.



Поэтому, когда фотограф интересовался происхождением или просто пытался заснять такие сооружения, местные удивлялись, что в них видят что-то особенное.



Как рассказывает Шобэн, жители считают, что в их городах на таких домах просто странные бесполезные украшательства, единственные в своём роде. Якобы других больше нигде не было, и это не может быть частью чего-то большего.



Частично такое разнообразие стилей и количество декора можно объяснить тем, что почти все здания из подборки заложили с 1970-е по 1990-е годы. В это время стальная хватка единого курса постепенно начала слабеть. Чем дальше от Москвы, тем больше свободы росло в регионах.