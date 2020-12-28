Фотографии невероятных зданий времён СССР

Несмотря на то, что в СССР был курс на максимальную простоту и рациональность в быту, культурную часть жизни компартия развивала именно за счёт архитектурного разнообразия.
ЗАГСы, санатории, цирки, научные базы возводили для того, чтобы те впечатляли размахом и притягивали декором.
После развала сверхдержавы политикам было не до красоты, и потому выжили только самые популярные здания.
ЗАГСы, санатории, цирки, научные базы возводили для того, чтобы те впечатляли размахом и притягивали декором.
После развала сверхдержавы политикам было не до красоты, и потому выжили только самые популярные здания.
1.
Пансионат «Курпаты» в Ялте, сейчас работает.
Большинство в лучшем случае попытались отремонтировать самым дешёвым ремонтом, в худшем – оставили разваливаться или снесли.
Большинство в лучшем случае попытались отремонтировать самым дешёвым ремонтом, в худшем – оставили разваливаться или снесли.
2.
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси, Грузия.
В 2003 году французский журналист и фотограф Фредерик Шобэн (Frédéric Chaubin) случайно наткнулся на такие в Грузии, а затем начал распутывать эту историю.
За 7 лет он отснял больше 90 брутальных, но в то же время изящных структур. А в 2011 году выпустил книгу «CCCP» с фотографиями зданий из 13 стран бывшего Союза.
Сборник расшифровывается как Cosmic Communist Constructions Photographed или «Фотографии советских космических сооружений».
С космосом постройки связаны не прямо, а только визуально, на уровне ассоциаций и близостью с периодом космической гонки в 1970-х годах. Почти все здания с фото служили для других целей.
В книгу попали самые невероятные структуры, которые плохо вяжутся со всеобщими представлениями о «панельных» городах СССР и государственной инициативе об устранении излишеств в строительстве.
Одни сооружения фотограф нашёл, хотя слышал, что их уничтожили. Другие снесли сразу после того, как Фредерик Шобэн сделал снимки.
Посмотрите на некоторые из них.
В 2003 году французский журналист и фотограф Фредерик Шобэн (Frédéric Chaubin) случайно наткнулся на такие в Грузии, а затем начал распутывать эту историю.
За 7 лет он отснял больше 90 брутальных, но в то же время изящных структур. А в 2011 году выпустил книгу «CCCP» с фотографиями зданий из 13 стран бывшего Союза.
Сборник расшифровывается как Cosmic Communist Constructions Photographed или «Фотографии советских космических сооружений».
С космосом постройки связаны не прямо, а только визуально, на уровне ассоциаций и близостью с периодом космической гонки в 1970-х годах. Почти все здания с фото служили для других целей.
В книгу попали самые невероятные структуры, которые плохо вяжутся со всеобщими представлениями о «панельных» городах СССР и государственной инициативе об устранении излишеств в строительстве.
Одни сооружения фотограф нашёл, хотя слышал, что их уничтожили. Другие снесли сразу после того, как Фредерик Шобэн сделал снимки.
Посмотрите на некоторые из них.
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3.
Здание коммерческого Банка Грузии, Тбилиси, Грузия. Изначально его строили для Министерства автомобильных дорог
17.
«Тарелка на Лыбедской», которая была театром в здании института, а теперь из неё делают развлекательный комплекс. В 2020 году внесли в реестр культурного наследия. Киев, Украина.
У фотографов принято романтизировать атмосферу упадка, который настиг страны постсоветского пространства. Сухие панельные дома, заржавевшие парки, покинутые санатории.
Однако мало кто обращал внимание на редкие, но особые здания. Даже сами жители советских стран. Для многих из них наследство СССР выглядит привычным и скучным.
Поэтому, когда фотограф интересовался происхождением или просто пытался заснять такие сооружения, местные удивлялись, что в них видят что-то особенное.
Как рассказывает Шобэн, жители считают, что в их городах на таких домах просто странные бесполезные украшательства, единственные в своём роде. Якобы других больше нигде не было, и это не может быть частью чего-то большего.
Частично такое разнообразие стилей и количество декора можно объяснить тем, что почти все здания из подборки заложили с 1970-е по 1990-е годы. В это время стальная хватка единого курса постепенно начала слабеть. Чем дальше от Москвы, тем больше свободы росло в регионах.
У фотографов принято романтизировать атмосферу упадка, который настиг страны постсоветского пространства. Сухие панельные дома, заржавевшие парки, покинутые санатории.
Однако мало кто обращал внимание на редкие, но особые здания. Даже сами жители советских стран. Для многих из них наследство СССР выглядит привычным и скучным.
Поэтому, когда фотограф интересовался происхождением или просто пытался заснять такие сооружения, местные удивлялись, что в них видят что-то особенное.
Как рассказывает Шобэн, жители считают, что в их городах на таких домах просто странные бесполезные украшательства, единственные в своём роде. Якобы других больше нигде не было, и это не может быть частью чего-то большего.
Частично такое разнообразие стилей и количество декора можно объяснить тем, что почти все здания из подборки заложили с 1970-е по 1990-е годы. В это время стальная хватка единого курса постепенно начала слабеть. Чем дальше от Москвы, тем больше свободы росло в регионах.
24.
Но иногда здания устраивают под современные нужды с максимальной экономией. Это, например, случилось с физиотерапевтической лечебницей в литовском Друскининкае. Сейчас его превратили в аквапарк.
Здание пережило развал, но былой шарм изящных линий и эстетику чистых фасадов перекрыли дешёвой плиткой, застроили пластиковыми трубами для спуска. Теперь бывшую лечебницу почти невозможно узнать на современных фото.
Здание пережило развал, но былой шарм изящных линий и эстетику чистых фасадов перекрыли дешёвой плиткой, застроили пластиковыми трубами для спуска. Теперь бывшую лечебницу почти невозможно узнать на современных фото.
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Метки: СССР Фотографии. архитектура интересно
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Просто та архитектуры была для спальных районов .
Кишинёв написано с ошибкой . У слову Цирк в Кишинёве заброшен почти 30 лет .
Сам не вывозит, а брать кого-то в долю чтобы потом барыши делить - менталитет не позволяет.