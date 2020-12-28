Фотографии невероятных зданий времён СССР

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки В центре Грозного боевики напали на полицейских В центре Грозного боевики напали на полицейских Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона Не стоит лазить в длинной юбке по заборам Не стоит лазить в длинной юбке по заборам Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные... Покупатель наказал хама за длинный язык Покупатель наказал хама за длинный язык Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Вот почему фисташки такие дорогие Вот почему фисташки такие дорогие Забавная встреча рыбака с голодными песцами Забавная встреча рыбака с голодными песцами Какая погода на планетах Солнечной системы? Какая погода на планетах Солнечной системы? Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной... Стоматологическое: зубы болят — мочи нет Стоматологическое: зубы болят — мочи нет "Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы "Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до... Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько... Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу несколько независимых государств По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу...
Фотографии невероятных зданий времён СССР

Фотографии невероятных зданий времён СССР (25 фото)

Автор:
28 декабря 2020 20:49
Метки: СССР   Фотографии.   архитектура   интересно   
1297
25
Несмотря на то, что в СССР был курс на максимальную простоту и рациональность в быту, культурную часть жизни компартия развивала именно за счёт архитектурного разнообразия.
ЗАГСы, санатории, цирки, научные базы возводили для того, чтобы те впечатляли размахом и притягивали декором.
После развала сверхдержавы политикам было не до красоты, и потому выжили только самые популярные здания.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   Фотографии.   архитектура   интересно   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Core 3 часа назад
вот это я понимаю, архитектурные проекты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 Час назад
Таких проектов было море .
Просто та архитектуры была для спальных районов .
Кишинёв написано с ошибкой . У слову Цирк в Кишинёве заброшен почти 30 лет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 Час назад
Например : Ромашка !
Например : Ромашка !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Тверь. Бывшая гостиница "Тверь", в простонародье "Рюмка".
Тверь. Бывшая гостиница "Тверь", в простонародье "Рюмка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Peter Griffin 2 часа назад
Фотографии невероятных зданий времён СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Максим Максимов 2 часа назад
Пансионат «Курпаты» в Ялте - прообраз "летающих тарелок" из первой части "Людей в чёрном" ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464k
Alexey Berestenko 3 часа назад
Военкомат в Зеленограде, постСССР

Военкомат в Зеленограде, постСССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 3 часа назад
Гостиница Казахстан, г. Алматы
Гостиница Казахстан, г. Алматы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
Maximir Lovels Travel Час назад
Я в ней неделю жил, в начале 90х. 20й этаж, красотища!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Прораб 3 часа назад
Посольство СССР в Гаване

Посольство СССР в Гаване
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто 3 часа назад
Аманауз не достроен из за жадности владельца.
Сам не вывозит, а брать кого-то в долю чтобы потом барыши делить - менталитет не позволяет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 3 часа назад
20. "Молодца" лабасня - снесли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Андрей au3 36 минут назад
Открой глаза. Тупо снесли старый навес А садик перед ним с новыми окнами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить Архитектурные сооружения, которые оказались вовсе не тем, чем кажутся на вид Архитектурные сооружения, которые оказались вовсе не тем, чем кажутся на вид В Лондоне продают самый узкий дом города В Лондоне продают самый узкий дом города 14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными архитектурными решениями 14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными архитектурными решениями Копенгаген открывает мини-парки на воде Копенгаген открывает мини-парки на воде
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

405234



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа
0
13
Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа
Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда)
1
13
Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год...
﻿
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks!
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#приколы#интересны#россии#Новым годом#кино#подборки#дтп#смешные#пандемия
#юмора#факты#аварии#истории#прикольные#китай#автомобили#космос#сша#фильмы
#интересно#животные#люди#коты#картинки#рождество#дети#наука#авто аварии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться