В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения В центре Грозного боевики напали на полицейских В центре Грозного боевики напали на полицейских Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Покупатель наказал хама за длинный язык Покупатель наказал хама за длинный язык Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные... Картинки с надписями Картинки с надписями Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Вот почему фисташки такие дорогие Вот почему фисташки такие дорогие Забавная встреча рыбака с голодными песцами Забавная встреча рыбака с голодными песцами 15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое 15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое Не стоит лазить в длинной юбке по заборам Не стоит лазить в длинной юбке по заборам Какая погода на планетах Солнечной системы? Какая погода на планетах Солнечной системы? Стоматологическое: зубы болят — мочи нет Стоматологическое: зубы болят — мочи нет Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной... "Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы "Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до... Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько... Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей
В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев

В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев (4 фото)

Автор:
28 декабря 2020 19:24
Метки: армии   дедовщина   расстрелы   
760
4
При этом, по мнению большинства членов жюри, подсудимый заслуживает снисхождения.
Присяжные при ответе на вопрос о виновности рядового были единодушны. Они ответили утвердительно. При этом разошлись во мнении по поводу того, заслуживает ли Рамиль Шамсутдинов снисхождения.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: армии   дедовщина   расстрелы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
283
vmsoroka 3 часа назад
У меня только один вопрос - кто из офицеров сядет вместе с ним и когда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Натяжные Потолки 13 минут назад
Шикарно, довёл дедовщиной до убийства получил два года условно, на нарах должен быть начальник части, потому что проглядел. Те, кто издевался, ну кто остался в живых, они все должны поделить срок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth Полчаса назад
Вот интересно: могли ли присяжные признать Рамиля Шамсутдинова НЕвиновным в убийстве? Ну, хотя бы теоретически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 38 минут назад
урок идиотам не думающим наперёд и честь свою защитил. точка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn Час назад
Если лейтенант не давал ему спать несколько дней, значит и сам не спал. Сомнительно.
Снисхождение за что? - за то что боялся сообщить куда надо, что бы не стать стукачём?
Стал убийцей. Сакалаускас-2019
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
За каждого убитого ему 13 лет.
Вот это по справедливости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo 2 часа назад
Опять свидомый дерьмо на российский ресурс тащит, наслаждаясь трагедией.
Ну что за гнилой народ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul albedo 43 минуты назад
он где то приврал или тебе просто не нравится когда про Россию пишут , хоть и правдивые, но плохие новости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo Schandmaul Полчаса назад
Мне не нравится, когда смакуют плохие новости. Тем более не касающиеся свидомых.
Я просто напоминаю - когда разбился ТУ154 с ансамблем Александрова, погибли люди, свидомые открыто выражали свою радость.
Как и тут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig albedo 13 минут назад
Описал довольно подробно, но без злорадства, я лично не вижу смакования. У тебя к авторору так называемая "личная неприязнь"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Я, наверное, никогда не пойму, на сколько нужно быть безмозглым, чтоб издеваться над человеком, у которого есть доступ к оружию. О чем думают эти имбецилы, устраивая эту вот дедовщину....?
И да, уверен, что офицеры все знали, просто клали болт. Жаль, что никто из них не ответит за это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
fanatik115 2 часа назад
сажать его лет на 50
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 3 часа назад
Хороший солдат бы из него получился, а из за каких то отморозков жизнь насмарку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
Боец постоял за себя. Как мог, так и постоял. Окуевшее офицерье-зверье, получило по заслугам. Еще зам.полита на зону лет на 15 отправить. За то, что совершенно не занимался работой с личным составом. Воинская служба для него была только источником халявного денежного довольствия. За душевным состоянием солдат и атмосферой в коллективе он не следил ни куя.
...
Данное ЧП не искоренит дедовщину в армии.
Но если из десяти отморозков, которые впредь задумают издевательство над солдатом, хоть один подумает о своей шкуре, которую ему жертва прострелит насквозь, значит Шамсутдинов не зря стрелял.
Подобные эпизоды неуставщины, очень сильно опускают авторитет вооруженных сил. Многие родители и так не хотят службы их детей в армии. А после ТАКОГО, отмазы и откосы от армии усиливаются многократно. Все видят живой пример перед глазами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Он помимо обидчика, еще СЕМЬ человек убил.
Абсолютно невиновных.
Ты бы хотел быть среди этих семерых?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин albedo Час назад
На счет АБСОЛЮТНО, спорно.
В тот самый момент, они его не трогали.
Но не факт, что не знали об унижениях раньше и не молчали при этом. И своим молчанием поощряли дедовщину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo Шура ОсЕчкин Час назад
За это смерть?!
То есть всех причастных к ДТП с Ефремовым расстрелять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Караганда 3 часа назад
Ожидается, что судья объявит срок для Шамсутдинова завтра.
а до завра подождать невмоготу-лайков хочется сегодня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Элек Мек 3 часа назад
Если человек который сидел в СИЗО выглядит лучше чем на на тех фото когда он служил в армии,то нах.у.й нужна такая армия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
143k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Путин должен уйти, Шамсутдинова должны были оправдать?
Путин должен уйти, Шамсутдинова должны были оправдать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
143k
☭Cheкаво☭ Чиуауа 3 часа назад
А либерасне я вот такой календарик нашел, распечатайте на принтере, и повесьте на стену, где вы там обитаете, враги России.
А либерасне я вот такой календарик нашел, распечатайте на принтере, и повесьте на стену, где вы там обитаете, враги России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
bobobo ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Ну Армию точно не Шасутдинов развалил. В следующий раз дебилы подумают прежде чем над человеком издеваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143k
☭Cheкаво☭ bobobo 3 часа назад
Российская Армия сейчас в хлам, ни то что в "святых 90х"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
bobobo ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Причём тут девяностые? Вы ещё времена Ивана Калиты вспомните.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Элек Мек Чиуауа 2 часа назад
В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Видео: армейская собака не отпускает своего наставника, у которого закончился срок службы Видео: армейская собака не отпускает своего наставника, у которого закончился срок службы "Иначе я не мог": тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, пообщался с отцом в СИЗО "Иначе я не мог": тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, пообщался с отцом в СИЗО Выстрелил за отказ познакомиться: неизвестный выпустил две пули в москвичку около ее дома Выстрелил за отказ познакомиться: неизвестный выпустил две пули в москвичку около ее дома Солдат-срочник, расстрелявший восьмерых, публично попросил прощения Солдат-срочник, расстрелявший восьмерых, публично попросил прощения "Несчастная любовь": в Воронеже искалеченного перед смертью солдата признали суицидником "Несчастная любовь": в Воронеже искалеченного перед смертью солдата признали суицидником
Чиуауа
ну...я!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2303



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
0
59
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
5
28
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
﻿
Набирающие популярность
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
1
46
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
0
12
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#интересны#россии#Новым годом#китай#автомобили#кино#смешные#пандемия
#юмора#факты#аварии#истории#прикольные#рождество#дети#космос#сша#фильмы
#интересно#животные#люди#коты#картинки#подборки#дтп#наука#авто аварии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться