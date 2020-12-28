В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев

ЧП в военной части посёлка Горный в Забайкалье произошло в октябре прошлого года. Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь по сослуживцам, он убил восемь человек и ещё двух ранил. Стрелял по словам очевидцев почти без разбора, во всех подряд. В последнем слове обвиняемый сказал, что его довели до этого, он раскаивается в том, что сделал. Шамсутдинов попросил прощения у родных погибших, но не стал извиняться перед вдовой убитого им Пьянкова. Ожидается, что судья объявит срок для Шамсутдинова завтра.

В марте этого года рядовой той же части Руслан Мухатов получил два года условно по делу о дедовщине. Шамсутдинов проходил по нему потерпевшим.