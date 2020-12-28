В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев

При этом, по мнению большинства членов жюри, подсудимый заслуживает снисхождения.
Присяжные при ответе на вопрос о виновности рядового были единодушны. Они ответили утвердительно. При этом разошлись во мнении по поводу того, заслуживает ли Рамиль Шамсутдинов снисхождения.
Присяжные при ответе на вопрос о виновности рядового были единодушны. Они ответили утвердительно. При этом разошлись во мнении по поводу того, заслуживает ли Рамиль Шамсутдинов снисхождения.
За это в итоге высказались пятеро членов коллегии, против были трое. Решение означает, что срочник не отправится за решётку до конца жизни. Этого опасался Шамсутдинов, который объяснял стрельбу по сослуживцам дедовщиной и издевательствами, а также его адвокат. Максимум, что теперь могут дать обвиняемому, 13 лет заключения. Присяжные сочли, что солдат совершил преступление на почве конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, убитым в числе других. На издевательства с его стороны жаловался Шамсутдинов.
Говорил, что тот пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, и не давал спать несколько суток перед трагедией, заставляя учить устав. Подсудимый добивался, чтобы его дело во Втором окружном военном суде Читы рассматривали с участием присяжных. Коллегию сформировали не сразу, только со второй попытки это удалось сделать. Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил, что в суде подтвердилось: над подзащитным жестоко издевались. Такие показания дали военные части, где служил обвиняемый.
ЧП в военной части посёлка Горный в Забайкалье произошло в октябре прошлого года. Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь по сослуживцам, он убил восемь человек и ещё двух ранил. Стрелял по словам очевидцев почти без разбора, во всех подряд. В последнем слове обвиняемый сказал, что его довели до этого, он раскаивается в том, что сделал. Шамсутдинов попросил прощения у родных погибших, но не стал извиняться перед вдовой убитого им Пьянкова. Ожидается, что судья объявит срок для Шамсутдинова завтра.
В марте этого года рядовой той же части Руслан Мухатов получил два года условно по делу о дедовщине. Шамсутдинов проходил по нему потерпевшим.
В марте этого года рядовой той же части Руслан Мухатов получил два года условно по делу о дедовщине. Шамсутдинов проходил по нему потерпевшим.
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Снисхождение за что? - за то что боялся сообщить куда надо, что бы не стать стукачём?
Стал убийцей. Сакалаускас-2019
Вот это по справедливости.
Ну что за гнилой народ!!!
Я просто напоминаю - когда разбился ТУ154 с ансамблем Александрова, погибли люди, свидомые открыто выражали свою радость.
Как и тут.
И да, уверен, что офицеры все знали, просто клали болт. Жаль, что никто из них не ответит за это.
...
Данное ЧП не искоренит дедовщину в армии.
Но если из десяти отморозков, которые впредь задумают издевательство над солдатом, хоть один подумает о своей шкуре, которую ему жертва прострелит насквозь, значит Шамсутдинов не зря стрелял.
Подобные эпизоды неуставщины, очень сильно опускают авторитет вооруженных сил. Многие родители и так не хотят службы их детей в армии. А после ТАКОГО, отмазы и откосы от армии усиливаются многократно. Все видят живой пример перед глазами.
Абсолютно невиновных.
Ты бы хотел быть среди этих семерых?
В тот самый момент, они его не трогали.
Но не факт, что не знали об унижениях раньше и не молчали при этом. И своим молчанием поощряли дедовщину.
То есть всех причастных к ДТП с Ефремовым расстрелять?
а до завра подождать невмоготу-лайков хочется сегодня.