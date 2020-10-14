Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии

Ученые изобрели роботизированную рука с искусственным интеллектом, которая может выполнять "менее болезненные" процедуры колоноскопии для обследований и диагностики рака кишечника. Авторами крупнейшего за десятилетия существования процедуры изобретения стали ученые из Университета города Лидс в Англии.
Ученые из Университета города Лидс в Англии представили изобретение, которое существенно облегчит сложную процедуру колоноскопии (обследования внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа). Это магнитный полуавтономный эндоскоп, который управляется рукой-роботом.
За десятилетия существования процедуры традиционно использовался гибкий эндоскоп, который причинял неудобства пациентам и требовал хорошей подготовки и квалификации специалиста. Теперь же, процедура обещает стать менее дискомфортной и болезненной, а провести ее смогут менее опытные врачи и медсестры.
За десятилетия существования процедуры традиционно использовался гибкий эндоскоп, который причинял неудобства пациентам и требовал хорошей подготовки и квалификации специалиста. Теперь же, процедура обещает стать менее дискомфортной и болезненной, а провести ее смогут менее опытные врачи и медсестры.
"Колоноскопия дает врачам представление о состоянии человеческого тела, и она играет жизненно важную роль в диагностике таких заболеваний, как колоректальный рак, - сказал автор статьи и робототехник Пьетро Вальдастри из Лидского университета. - То, что мы разработали - это система, которая облегчает процедуру для врачей и медсестер, и менее болезненна для пациентов. Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать колоноскопию более доступной".
Установка по-прежнему использует эндоскопический зонд, как и при традиционной колоноскопии, но новая версия гораздо меньше по размеру. Врач вводит его в прямую кишку пациента, а затем зонд перемещается под влиянием магнита в роботизированной руке, которая в это время находится над пациентом. Принцип работы системы основан на методе магнитного контроля. Управлять роботизированной рукой можно и вручную, и с помощью пульта.
Исследователи успешно протестировали новый метод на искусственной толстой кишке и на двух свиньях. Они заключили, что процедура с использованием роботизированной руки станет менее болезненной для пациентов, чем обычная колоноскопия, а также может применяться без использования седативных средств. Испытания системы на пациентах могут начаться уже в следующем году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Помню как смотрел в своё время кадры операции, где оператор- хирург сидит за тысячи километров от робота и больного. Тогда сильно впечатлило. Человек склонен ошибаться, конечно и машина не безгрешна, но её можно научить и свести ошибки к нулю.