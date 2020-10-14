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Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии

Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии (4 фото)

Автор:
14 октября 2020 12:54
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Колоноскопия   в мире   врачи   медицина   наука   робот   технологии   ученые   
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Ученые изобрели роботизированную рука с искусственным интеллектом, которая может выполнять "менее болезненные" процедуры колоноскопии для обследований и диагностики рака кишечника. Авторами крупнейшего за десятилетия существования процедуры изобретения стали ученые из Университета города Лидс в Англии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колоноскопия   в мире   врачи   медицина   наука   робот   технологии   ученые   
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8  комментариев
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32k
jonnyD Час назад
Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии
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−1
Вячеслав 10 минут назад
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17k
SerGProS 51 минуту назад
Ссылка coub.com
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105
4apai Час назад
На самом деле роботы в медицине уже давно и развитие лишь на пользу человеку.
Помню как смотрел в своё время кадры операции, где оператор- хирург сидит за тысячи километров от робота и больного. Тогда сильно впечатлило. Человек склонен ошибаться, конечно и машина не безгрешна, но её можно научить и свести ошибки к нулю.
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11k
Андрей Дядя Час назад
дык давно уже создали
дык давно уже создали
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1k
Domax3000 Час назад
Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии
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2k
SSD 2 часа назад
Робот - нОгибатор!!!)))

Робот - нОгибатор!!!)))
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595
sam 2 часа назад
Ии - это громко сказано конечно, но в общем плюс
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