Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии

"Колоноскопия дает врачам представление о состоянии человеческого тела, и она играет жизненно важную роль в диагностике таких заболеваний, как колоректальный рак, - сказал автор статьи и робототехник Пьетро Вальдастри из Лидского университета. - То, что мы разработали - это система, которая облегчает процедуру для врачей и медсестер, и менее болезненна для пациентов. Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать колоноскопию более доступной".