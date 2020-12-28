Быстрые, сытные и оригинальные закуски на новогодний стол

Впереди долгие новогодние праздники. Хотите удивить гостей и облегчить себе готовку? Мы собрали различные закуски, которыми хозяйки могут не только накормить, но и порадовать гостей. Сохраняйте и воплощайте!
1. Елочки на крекере - простая и быстрая закуска. Основу смешиваем в блендере: это может быть творожный сыр с зеленью, затем отправляем в обычный пакет и выдавливаем елочку
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2. Очень популярны сегодня брускетты: это те же бутерброды, только поджаренные и с разными начинками
19. Рулетики из лаваша - сытные и быстрые закуски, можно даже ненадолго отправить в духовку перед подачей
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Наверное из сёмги?