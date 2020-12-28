FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1228 постов • 520 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Быстрые, сытные и оригинальные закуски на новогодний стол

Быстрые, сытные и оригинальные закуски на новогодний стол (22 фото)

Автор:
28 декабря 2020 11:37
Сообщество : Еда
Метки: Новым годом   еда на новый год   закуски на новый год   новогодние закуски   праздничный стол   
820
22
Впереди долгие новогодние праздники. Хотите удивить гостей и облегчить себе готовку? Мы собрали различные закуски, которыми хозяйки могут не только накормить, но и порадовать гостей. Сохраняйте и воплощайте!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Новым годом   еда на новый год   закуски на новый год   новогодние закуски   праздничный стол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
5
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz 41 минуту назад
В мое доме никто не любит заморачиваться, поэтому на рождество было два салата и картошка с отбивными, а на нг будут роллы :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
19k
Mike Miller 2 минуты назад
Адназначна будем делать рулеты из лаваша с разными начинками. И, очень вероятно, тупо вместо салатов. Ну и канапешек с оливками и сыром. Только мы их не выкладываем вот так аккуратно, а тупо валом в салатницу наваливаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
uutb Полчаса назад
11. Рулетики из огурцов, семки и сыра с кунжутом. Почти роллы на скорую руку
===============
Наверное из сёмги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем "Какой год - такая елка": в российских городах жалуются на зеленых новогодних калек "Какой год - такая елка": в российских городах жалуются на зеленых новогодних калек Новый Айфон и машину дров: чего хотят от Деда Мороза современные дети Новый Айфон и машину дров: чего хотят от Деда Мороза современные дети Королевы новогодних корпоративов 2021, которые уже показали себя Королевы новогодних корпоративов 2021, которые уже показали себя 33 пошлых и дурацких новогодних украшений 33 пошлых и дурацких новогодних украшений Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465661



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что стало с главным героем фильма «Курьер»
1
129
Что стало с главным героем фильма «Курьер»
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
1
46
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На какой руке принято носить часы?
2
58
На какой руке принято носить часы?
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
1
71
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks!
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмора#приколы#подборки#коты#россии#космос#кино#разный#китай#красоты
#фото#животные#прикольные#люди#истории#сша#природы#на различный вкус#комментарии#наука
#интересно#факты#интересны#рождество#картинки#фильмы#смешные#дети#кражи#новости

На что жалуетесь?

Вернуться