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Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей

Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 декабря 2020 04:36
Метки: дети   криминал   омск   размышления   
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В Омске 14 летня девочка обвинила своих одноклассников, что они её изнасиловали. Сам факт изнасилования (если он был) произошел в 2019 году. Девочка заявила, что над ней надругались двое одноклассников и их друг. Обвинение подросткам выдвинуто по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».
Потерпевшая сторона подала иск о возмещении морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

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Метки: дети   криминал   омск   размышления   
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11k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Чет как-то все странно: телко-целко, ДНК следов нет, а пацанов судят. Либо автор статьи чего-то не договаривает, либо 3.14здит.
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2k
sers 42 минуты назад
Тут либо изнасилование либо клевета. 128 Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Так что ничем не рискует она несовершеннолетняя.
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328
Дмитрий 45 минут назад
Как всегда "версия" одной из сторон. Версии второй стороны нет. Мамы есть мамы. Когда уже всем все ясно, все все признали, мамы будут стоять на своем! "Сыночка не виноват, он играл во взрослую жись!"......Доигрался.
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2k
V2.Smirnov Час назад
Простить они могут много. Только вот правоприменительная практика в России - моральный ущерб дают не больше МРОТ.
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2k
Андрей 3 часа назад
Я может и задрот, но начал жить уже в институте на курсе 3, одноклассницы уже лет в 13 кичились, что они женщины. Сложная тема эти "изнасилования"
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29k
Azesh 3 часа назад
материалов дела не предоставил, одни эмоции. Пусть суд решает, подождем трусами махать.
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8k
Владимир Azesh 2 часа назад
Скорее всего это https://tavrichcourt--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=112712865&case_uid=b1c8d08f-0881-4b71-8444-4db529be5695&delo_id=1540006&_token=59151426-e330-419b-a9e3-7f83a7868a1ahttps://tavrichcourt--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=112712865&case_uid=b1c8d08f-0881-4b71-8444-4db529be5695&delo_id=1540006&_token=59151426-e330-419b-a9e3-7f83a7868a1a
Но деталей не будет из-за несовершеннолетних.
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