Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей

Матери обвиняемых в изнасиловании подростков опубликовали в сети видеообращение, в котором уверяют, что их детей подставили ради наживы. При этом никаких доказательств того, что девочка была изнасилована, до сих пор нет.



"Сыну предъявлено обвинение по двум особо тяжким статьям, где в доказательной базе нет ничего, кроме заявления девочки и первоначальных показаний ребят. По результатам экспертиз, девочка — девственница. На ней нет ни царапины. Также геном-экспертиза ДНК установила, что на девочке нет следов ни одного из ребят, так же как на ребятах нет следов этой девочки», — говорит мама одного из обвиняемых и делает вывод, что эта история — лишь попытка заработать денег на ложном изнасиловании.



«У неё сестра имела такой опыт уже. То есть девочки мама, у неё есть сестра, которая писала ложное заявление тоже в милицию. Потом забрала заявление и получила деньги. По-видимому, решили на дочери так заработать», — уверена мать другого школьника."