Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей

В Омске 14 летня девочка обвинила своих одноклассников, что они её изнасиловали. Сам факт изнасилования (если он был) произошел в 2019 году. Девочка заявила, что над ней надругались двое одноклассников и их друг. Обвинение подросткам выдвинуто по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».
Потерпевшая сторона подала иск о возмещении морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
Потерпевшая сторона подала иск о возмещении морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
По версии следствия, школьница вечером шла домой, когда на нее напали трое подростков 13, 14 и 15 лет, учащихся той же школы. Мальчики затащили девочку в безлюдное место, после чего изнасиловали. Так написала в своем заявлении девочка.
Сами обвиняемые уверяют, что девочку никто никуда насильно не уводил. Подростки дружной компанией играли на желания в «бытылочку». При этом инициатива исходила от девочек, да и желания были «обычные»: обнять соседа или поцеловать.
«Они играли во взрослую жизнь. Дети. Мы ответственные за это. Но привлекать детей по особо тяжким статьям — это ломать судьбы детей на корню. Накажите нас, родителей», — отметила одна из мам обвиняемых в видеообращении
Сами обвиняемые уверяют, что девочку никто никуда насильно не уводил. Подростки дружной компанией играли на желания в «бытылочку». При этом инициатива исходила от девочек, да и желания были «обычные»: обнять соседа или поцеловать.
«Они играли во взрослую жизнь. Дети. Мы ответственные за это. Но привлекать детей по особо тяжким статьям — это ломать судьбы детей на корню. Накажите нас, родителей», — отметила одна из мам обвиняемых в видеообращении
Сейчас начался суд над подростками. Пацаны говорят, что не было никакого изнасилования, и что их оговорили. Сейчас двух подозреваемых подростков заключили под стражу, их 13-летнего подельника — в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Матери обвиняемых в изнасиловании подростков опубликовали в сети видеообращение, в котором уверяют, что их детей подставили ради наживы. При этом никаких доказательств того, что девочка была изнасилована, до сих пор нет.
"Сыну предъявлено обвинение по двум особо тяжким статьям, где в доказательной базе нет ничего, кроме заявления девочки и первоначальных показаний ребят. По результатам экспертиз, девочка — девственница. На ней нет ни царапины. Также геном-экспертиза ДНК установила, что на девочке нет следов ни одного из ребят, так же как на ребятах нет следов этой девочки», — говорит мама одного из обвиняемых и делает вывод, что эта история — лишь попытка заработать денег на ложном изнасиловании.
«У неё сестра имела такой опыт уже. То есть девочки мама, у неё есть сестра, которая писала ложное заявление тоже в милицию. Потом забрала заявление и получила деньги. По-видимому, решили на дочери так заработать», — уверена мать другого школьника."
"Сыну предъявлено обвинение по двум особо тяжким статьям, где в доказательной базе нет ничего, кроме заявления девочки и первоначальных показаний ребят. По результатам экспертиз, девочка — девственница. На ней нет ни царапины. Также геном-экспертиза ДНК установила, что на девочке нет следов ни одного из ребят, так же как на ребятах нет следов этой девочки», — говорит мама одного из обвиняемых и делает вывод, что эта история — лишь попытка заработать денег на ложном изнасиловании.
«У неё сестра имела такой опыт уже. То есть девочки мама, у неё есть сестра, которая писала ложное заявление тоже в милицию. Потом забрала заявление и получила деньги. По-видимому, решили на дочери так заработать», — уверена мать другого школьника."
Не исключено, что и оговор пацанов возможен. И если девочка девственна, то как можно обвинять парней в изнасиловании?! Если нет выводов экспертизы, что изнасилование вообще имело место быть. Однако пацанов теперь судят по статье и по очень серьезной статье.
В местном паблике тоже сомневаются, что изнасилование вообще было, что пацанов судят по ложному и не на чем не основанному обвинению. И что всему причиной-желание "срубить" денег с родителей обвиняемых пацанов.
Сейчас следствие закончено, а дело передано в Таврический районный суд для рассмотрения.
В местном паблике тоже сомневаются, что изнасилование вообще было, что пацанов судят по ложному и не на чем не основанному обвинению. И что всему причиной-желание "срубить" денег с родителей обвиняемых пацанов.
Сейчас следствие закончено, а дело передано в Таврический районный суд для рассмотрения.
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Метки: дети криминал омск размышления
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наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Так что ничем не рискует она несовершеннолетняя.
Но деталей не будет из-за несовершеннолетних.