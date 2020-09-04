Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит

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P.S. Без черного юмора не обошлось и на этот раз!
P.S. Без черного юмора не обошлось и на этот раз!
1. Интеллектуальный юмор - он такой
2. Вот когда действительно неожиданно
3. Как думаете, оценит ли шутку кассирша из "Пятерочки"?
4. Креатив в маркетинге - он такой
5. Встречайте, шутки за 100
6. Учительницы геометрии, ничего лишнего
7. Минутка черного юмора
8.
9.
10. Да что вы знаете о каламбуре
11.
12. Ассортимент в книжных магазинах сейчас просто шикарный
13. И номинации "Лучший каламбур этого года" побеждает...
14. И смех и грех
15.
16. Уберите детей от экранов
17. Питер, канал Грибоедова
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Вспоминается древний шедевр: ...И даже к финским скалам бурым Я обращаюсь с каламбуром" (Д.Д.Минаев) )
--- И парочка ответов, менее древних:
1. Как гордый брит - оскалом буров, Я был застигнут каламбуром.
2. В мозги железным колом, буром Нахально лезли каламбуры.
3. Сопротивляясь каламбурам, Я дал отпор нахалам бурным.
4. О, не кидайся калом бурым, Когда приду я с каламбуром!
Кассирша: "Апельсины"
Моя: "Мандарины"
Я, решил подыграть, думал в цитрусовые играем: "Грейпфрут!"
Вот там была шутка уместна, а тут набор утренних похмельных ситуаций.