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Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит

Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит (20 фото)

Автор:
04 сентября 2020 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Каламбур   маркетинг   намек   прикол   смех   сообщение   юмор   
1105
20
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P.S. Без черного юмора не обошлось и на этот раз!

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Метки: Каламбур   маркетинг   намек   прикол   смех   сообщение   юмор   
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3  комментария
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62k
Вит Вит 38 минут назад
Бывает конечно,когда шутка не удачная,Но здесь %издец как всё не удачно.....
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20k
Е-Лена 8 минут назад
Мдя...
Вспоминается древний шедевр: ...И даже к финским скалам бурым Я обращаюсь с каламбуром" (Д.Д.Минаев) )
--- И парочка ответов, менее древних:
1. Как гордый брит - оскалом буров, Я был застигнут каламбуром.
2. В мозги железным колом, буром Нахально лезли каламбуры.
3. Сопротивляясь каламбурам, Я дал отпор нахалам бурным.
4. О, не кидайся калом бурым, Когда приду я с каламбуром!
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918
Тимур Экгардт 11 минут назад
Сегодня в Пятёрке со своей на кассе.
Кассирша: "Апельсины"
Моя: "Мандарины"
Я, решил подыграть, думал в цитрусовые играем: "Грейпфрут!"
Вот там была шутка уместна, а тут набор утренних похмельных ситуаций.
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