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Хоккеиста Радулова кинули на 1,5 миллиарда рублей

Хоккеиста Радулова кинули на 1,5 миллиарда рублей (2 фото)

Автор:
27 декабря 2020 08:24
Сообщество : Спорт
Метки: банк   радулов   хоккеисты   
332
2
Я конечно знал, что успешные спортсмены очень богатые люди, но даже не думал, что на столько.
Сейчас в новостях рассказывают, что еще в 2010 Радулов (играя еще в российской лиге) вложил в банк, где директором был его друг 1,5 миллиарда рублей, а потом через пять лет у банка отобрали лицензию и "друг" Радулова начал всячески "морозиться".

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Метки: банк   радулов   хоккеисты   
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1k
Ильдар Суюндиков 2 часа назад
Вернули вроде деньги, даже крутое кино сняли на эту тему. Брат-2 называется.
Вернули вроде деньги, даже крутое кино сняли на эту тему. Брат-2 называется.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Что такое деньги? Бумага резаная. Суета сует, и опять же суета. Еще заработает. Главное, что этот спортсмен защищает честь России за рубежом. Не скурвился, не стал гражданином США, а продолжает быть россияненцом.
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2k
RoseM Frank Borman Минуту назад
Чью честь он там защищает?

Ты с дуба рухнул, что ле?

Он там деньги зарабатывает (я не осуждаю).

Не нужно путать мух с котлетами.
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37k
Сергей 44 минуты назад
Народная мудрость: дружба, дружбой, а денежки-врозь!
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29k
Alex 58 минут назад
А банкиры всегда были пид*сами и продажными тварями
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29k
Alex 58 минут назад
В переводе на доллар, это около 20 млн $ Хоккеист НХЛ в год вполне до 10 млн $ может заработать. Так что все относительно.
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9k
KOSTELLO Час назад
Автор, зависть-плохое чуство
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15k
Lynx 2 часа назад
Полтора арбуза зачем столько или на фоне ничегнонезначащего рубля это много смотрится.
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380
arcush 2 часа назад
Ну ума нет, считай калека! Каким дураком надо быть что бы доверить деньги нашему отечеству! Я на карте деньги не храню. Помню кунштюки сбербанка! А сейчас центробанк... раз и в квас и деньги в унитаз!
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5k
Divergent?!? 2 часа назад
Я понимаю, что перепечатка, и к Ивану Кемерову вопросов нет. Если Радулов просто положил в русский банк на сберегательный счет под типа 5% годовых против типичного 1% в США или Канаде - все понятно. Овечкин заработал и потратил значительно больше.
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