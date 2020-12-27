Хоккеиста Радулова кинули на 1,5 миллиарда рублей

И вот только сейчас, в 2020 Радулов приехал в Россию (сейчас он играет в NHL) и подал в правоохранительные органы заявление на так называемого друга.



Т.е. 10 лет Радулов совершенно не бедствовал и эти не 1,5 миллиона, а 1,5 МИЛЛИАРДА рублей просто были у него лишние. Он их положил в банк. Пусть полежат.



Потом он пять лет пытался позвонить этому другу и спросить "ну как там мои деньги?". Тот ему мычал что то невразумительное. Пять лет. И вот только сейчас, не по нужде, а так сказать в поисках справедливости Радулов приехал спасать свои деньги. Круто.



Я теперь прикидываю, сколько вообще денег умудряются заработать еще более известные спортсмены.



Если говорить про крупных бизнесменов, то часто слышу про то, что все их состояние в основном в каких-то активах. Вот так миллиардами точно не лежат и вытащить им крупную сумму не всегда реально в короткие сроки. А тут "ну просто были пока не нужны". Конечно же вы скажете, что считать чужие деньги не стоит, но вот такие истории слушаешь как фэнтезийные романы про что-то волшебное и происходящее на другой планете.



Банк так обманул нескольких спортсменов. Несколько лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли – обманщики убедили клиентов, что деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.



«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие.



Банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединенных Штатах. По мнению адвоката, это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги.



«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: «Дураки, что ли?» Мы приняли решение это осветить», – объяснил адвокат пострадавшего.



Всё что нужно знать о банковской системе в России и о российских спортсменах, финансовая грамотность большинства которых находится где-то между табуретом и аквариумной рыбкой.



Вообще патриотично поступил Радулов конечно. Работая в США, переводил зарплату в российский банк, поддерживая экономику.