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Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги

Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги (7 фото)

Автор:
23 сентября 2020 16:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Башкирия   Салават   Хайруллина   банк   ограбление   последнее слово   суд   
1426
7
Громкая история о кассирше из башкирского города Салават потрясла россиян. Предприимчивая дама за пару лет успела вынести из банка, где работала, около 25 миллионов рублей. Почти месяц вместе с супругом и детьми она скрывалась на съемной квартире, но воровку удалось вычислить и взять. На суде выяснялись подробности этого дела.

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Метки: Башкирия   Салават   Хайруллина   банк   ограбление   последнее слово   суд   
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17k
Vital Idol 45 минут назад
Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги
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8k
Денис Полминуты назад
Не понял, а почему ему больше чем ей дали?
Это из-за её красивой слезливой истории, что она помогала мужу-игроману? :)
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292
dogz 5 минут назад
Вот это Женщина!!
Все для блага семьи, но наверное нужно было мужа отправить лечить, чем воровать.
Ее тоже можно понять (в каком-то смысле),
мужа не могла выгнать, т.к. наверное уже заложил все имущество, и с этим уже ничего не поделаешь.
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8k
Великий Кормчий 14 минут назад
Просто отрубить им руки и отпустить.
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44k
Albert GER 17 минут назад
красивая
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Настоящая жена-на все готова ради мужа
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679
Дудкин 45 минут назад
Что-то я не понял, сидеть 1 год? Это как на одной ноге простоять, а если ещё под следствием содержалась в сизо, получается, что и сидеть не нужно уже? Подфартило ) Я на стороне тётки, молодец! )
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Буратино Дудкин 41 минуту назад
про 6 лет колонии не заметил?
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Андрей 34рус 46 минут назад
"Никакого корыстного умысла у меня не было"....все, занавес, титры ))
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Буратино Андрей 34рус 41 минуту назад
"всю незаконность действий я не понимала" - это круче и щитаю))))
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807
Лёха 53 минуты назад
Я про Наб(е)булину
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Лёха 54 минуты назад
Мало с3,14здила. Вот, например, [мат] ...до сих пор...
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