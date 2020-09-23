Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги

Громкая история о кассирше из башкирского города Салават потрясла россиян. Предприимчивая дама за пару лет успела вынести из банка, где работала, около 25 миллионов рублей. Почти месяц вместе с супругом и детьми она скрывалась на съемной квартире, но воровку удалось вычислить и взять. На суде выяснялись подробности этого дела.
23 сентября в Салаватском городском суде состоялось заседание, на котором судья зачитала протокол допроса мужа Луизы Хайруллиной, которую обвиняют в присвоении 25 миллионов рублей кредитной организации.
Эта история, произошедшая летом 2019 года, долгое время была предметом обсуждения в соцсетях, форумах и СМИ.
Предприимчивая кассир банка на протяжении длительного времени выносила деньги. После она решилась на кражу большой суммы и пыталась скрыться. Спустя месяц женщину задержали.
Сдали собственные дети: сбежавшую с 23 миллионами башкирку задержали
Оказалось, что воруя, она пыталась помочь своему мужу-игроману.
Муж кассирши Хайруллиной, похитившей четверть миллиона, проиграл его в азартные игры
Марат Хайруллин рассказал, как его супруга выносила деньги из банка. Летом 2017 года в организации прошла последняя ревизия, после которой супруги поняли, что теперь проверок не будет достаточно долго. С этого времени по конец мая 2019 года Хайруллина практически еженедельно брала деньги из кассы. Суммы были разнымм - от 10000 до 100000 рублей. Иногда она выносила средства сама, иногда передавала мужу в конверте, когда тот приезжал в банк. Это было возможно, т.к. с управляющей кредитной организацией у Хайруллиной сложились доверительные отношения. По словам ее мужа, слушалась она беспрекословно, т.к. была доверчивой и наивной, а ее благоверный к тому времени накопил изрядные долги по кредитам, беря их для ставок. Игроман пробовал занимать деньги и у знакомых, но те, наученные горьким опытом, неохотно ссуживали мужчине небольшие суммы.
"Я до последнего верил, что могу отыграться", - цитируют Хайруллина СМИ, следящие за делом о незаконном присвоении 25 миллионов рублей. Согласно протоколу, любитель азартных игр продолжал делать ставки через нелегальные букмекерские конторы, даже в тот момент, когда семья скрывалась от преследования на съемной квартире. Самую крупную сумму Луиза вынесла в день побега 27 мая 2019 года - около 1 млн руб и 200 тыс. евро.
Гособвинение запросило Марату Хайруллину, обвиняемому по ч. 3 ст 33 и ч. 4 ст 160 УК РФ, семь лет колонии общего режима с ограничением свободы один год. Его жене, вынесшей из банка 25 миллионов рублей, предъявлено обвинение по ч. 4 ст 160 УК РФ и запрошено шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на год. Луиза Хайруллина попросила не давать ей реального срока, апеллируя к тому, что она полностью признала свою вину и имеет положительные характеристики с работы. «Всю незаконность своих действий я не понимала. Никакого корыстного умысла у меня не было, я не стремилась к роскоши. Я ничего не покупала, все отдавала мужу. Это все из-за своей доброты, доверчивости, ради сохранения семьи», – сказала она после того, как обвиняемой предоставили "последнее слово".
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Это из-за её красивой слезливой истории, что она помогала мужу-игроману? :)
Все для блага семьи, но наверное нужно было мужа отправить лечить, чем воровать.
Ее тоже можно понять (в каком-то смысле),
мужа не могла выгнать, т.к. наверное уже заложил все имущество, и с этим уже ничего не поделаешь.