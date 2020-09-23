Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги

Марат Хайруллин рассказал, как его супруга выносила деньги из банка. Летом 2017 года в организации прошла последняя ревизия, после которой супруги поняли, что теперь проверок не будет достаточно долго. С этого времени по конец мая 2019 года Хайруллина практически еженедельно брала деньги из кассы. Суммы были разнымм - от 10000 до 100000 рублей. Иногда она выносила средства сама, иногда передавала мужу в конверте, когда тот приезжал в банк. Это было возможно, т.к. с управляющей кредитной организацией у Хайруллиной сложились доверительные отношения. По словам ее мужа, слушалась она беспрекословно, т.к. была доверчивой и наивной, а ее благоверный к тому времени накопил изрядные долги по кредитам, беря их для ставок. Игроман пробовал занимать деньги и у знакомых, но те, наученные горьким опытом, неохотно ссуживали мужчине небольшие суммы.