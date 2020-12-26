Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда)

Сегодня особенный выпуск - мы добрались до 1991 года, того самого, когда города с названием Ленинград не стало. 6 сентября 1991 года город снова стал называться Санкт-Петербургом. Не меняем название рубрики, ведь большую часть года город оставался Ленинградом.
1.
Август 1991 года, огромный митинг на Дворцовой площади в поддержку демократии и против ГКЧП. Автор фото - Юрий Белинский
В 1991 году ушёл не только Ленинград, но и целая страна - 26 декабря 1991 года СССР официально не стало, а на смену ему пришло СНГ. Что ждёт страну дальше - было совершенно не понятно.
В 1991 году ушёл не только Ленинград, но и целая страна - 26 декабря 1991 года СССР официально не стало, а на смену ему пришло СНГ. Что ждёт страну дальше - было совершенно не понятно.
2.
А вот и новый избранный мэр тогда ещё Ленинграда Анатолий Собчак. Вместе с подчиненными общается на Миллионной улице с жителями города.
Ну а неприметный человек слева достаточно скоро перестанет быть неприметным.
Ну а неприметный человек слева достаточно скоро перестанет быть неприметным.
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3.
Магазин Lancome стал одним из самых модных мест в городе. Да уж, очереди там были ого-го, а спекулянтов вокруг было больше, чем обычных покупателей.(открылся в 1990 г)
9.
Уникальное сооружние - гидравлическая модель дельты Невы и Невской Губы, установленная внутри ВНИИ Гидротехники имени Веденеева. Сложно поверить, но сейчас абсолютно каждый может зайти в это помещение. Вот только модели Невы там уже не будет - сейчас здесь располагается магазин "Максидом"на улице Фаворского.
13.
Очередь в рыбный магазин в доме Мертенса на Невском проспекте. Сейчас в доме Мертенса находится магазин одежды "Zara"
16.
Уличный стенд рядом с домом 30 корпус 1 по проспекту Науки. Видно, что следить за "интенсификацией" уже никому не интересно.
Автор фото - В.Антощенков
Автор фото - В.Антощенков
17.
Митинги - митингами, а обед по расписанию. У ресторана гостиницы "Советская" на набережной Фонтанки.
19.
Страшный пожар случился 23 февраля 1991 года в гостинице "Ленинград". Сотрудники гостиницы сначала пытались сами потушить огонь, но безрезультатно - а когда вызвали пожарных, то было потеряно много времени.
В результате погибли 16 человек, из которых 9 были пожарными.
На верхних этажах люди были отрезаны от выходов и спускались по связанным простыням, так из огня спаслась Марина Влади.
В результате погибли 16 человек, из которых 9 были пожарными.
На верхних этажах люди были отрезаны от выходов и спускались по связанным простыням, так из огня спаслась Марина Влади.
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