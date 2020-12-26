Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда)

19.

Страшный пожар случился 23 февраля 1991 года в гостинице "Ленинград". Сотрудники гостиницы сначала пытались сами потушить огонь, но безрезультатно - а когда вызвали пожарных, то было потеряно много времени.

В результате погибли 16 человек, из которых 9 были пожарными.

На верхних этажах люди были отрезаны от выходов и спускались по связанным простыням, так из огня спаслась Марина Влади.