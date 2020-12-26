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Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда)

Прогулка по Ленинграду 1991 года (смотрим старые фото и вспоминаем последний год Ленинграда) (20 фото)

Автор:
26 декабря 2020 20:07
Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страны   фотографии   
441
20
Сегодня особенный выпуск - мы добрались до 1991 года, того самого, когда города с названием Ленинград не стало. 6 сентября 1991 года город снова стал называться Санкт-Петербургом. Не меняем название рубрики, ведь большую часть года город оставался Ленинградом.
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Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страны   фотографии   
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10  комментариев
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parallax 6 часов назад
Ленинград там ни каким боком. Пётр был основателем этого города, Питер его историческое название.
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