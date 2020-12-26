История одного дальнобойщика

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Ну, бывает такое. Не вырос. Остался там. В детстве. Короче говоря, всю жизнь из него верёвки вили. Сперва, родители и сёстры, потом жены и знакомые. Так что, в конце концов устроился он работать дальнобойщиком. Во-первых, с людьми не надо контактировать. А во-вторых, просто нравилось ему колесить по бесконечной полосе дорог, постоянно находя что-то новое.Нашлась и на его долю хорошая женщина, в конце концов. Ну, как хорошая. Справная, как он сам говорил. Прописал её в своей квартире заработанной лютым трудом и стали жить. Она за ним ухаживала. Да. Стирала, убирала, готовила вкусно. Ну, говорю же – справная. И дальнобой расслабился. Выпустил, как говориться душу на волю.А чего же? Зарплата и подработка у него были вполне себе. Он из рейсов не вылазил. Домой приезжал только в конце недели на пару дней и опять в рейс. Справная женщина ремонт затеяла, перестановку. Всё как она любит.А тут, понимаешь. Такое дело. Дальнобой в одном из рейсов котёнка нашел. Маленького такого. Серенького. Он в колесо коготками вцепился и ни в какую, кричит, плачет. Ну сердце у громилы-дальнобооя и дрогнуло. А кто бы сомневался? Я уже говорил выше, что за личиной громилы скрывался самый мягкий характер из всех возможных. Ну, привёз он пушистого малыша к женщине своей. Обрадовать хотел, значит.Да не обрадовал. Бывает, такое. Котёнок вроде как не вписывался в порядок и красоту квартиры, предусмотренную справной женщиной. Ну, промолчала она. Ладно.А дальнобой вдруг вспомнил, как всё детство ему животных хотелось, а родители не разрешали. Учись, говорили. Человеком будешь. Он и учился.И привязался дальнобой к малышу, как к ребёнку своему. Да. Такое вот дело. А детей справная женщина не хотела. Они вишь ты, весь порядок и внешний вид ей могли испортить. Что дальнобоя очень расстраивало.Ну, он человек наивный и безо всяких хитростей. Просто, где-то по дороге прибился к нему ещё один котёнок. Тут уже справная женщина не стерпела и выдала ему всё, что думала по этому поводу. И что тут ему не приют кошачий, и что они беспорядок и запах разводят. И что блохи и глисты.Короче говоря, помирились они. А в последнем рейсе дальнобой завозил заказ в один из приютов для животных и увидел там парочку. Ну, такую парочку, что мимо пройти было совершенно невозможно.Огромный самого зверского вида серый котище, и рядом маленькая рыжая смешная собачка со свисающими по сторонам носа усами. Увидев их дальнобой загрохотал. Засмеялся, то есть. Очень уж потешная парочка. И тут.Тут огромный и страшный котище вдруг скукожился весь, затрясся и упав на пол спрятал морду в бок маленькой рыжей собачки, а та…Та вдруг, как подскочит. И заливаясь яростным лаем бросилась на дальнобоя. Защищать кота своего, значит. Решила, что этот здоровый дядька обижает её котика. А потом, когда успокоилась, стала вылизывать кота, который жался к ней всем телом.Восхитился дальнобой такой дружбе. Да и, честно говоря, увидел он себя самого в этом коте. Ну, не мог он бросить их в приюте. Забрал тяжело вздыхая и понимая, что будет скандал и разборки.Привёз он парочку домой. И действительно, этот случай всех горше оказался. Долго на него кричала справная женщина. Но дальнобой её успокоил. Он для ухаживания за тремя котами и собачкой соседку нанял. Ага, с нижнего этажа. Тоже женщина хорошая, но одинокая и без работы. А точнее, с работой, но без нормальной зарплаты. Так что, ей любая копейка-как манна небесная.Ну так вот, невзлюбила справная женщина серого кота и рыжую собачку с первого взгляда. Что-то эта собачка в ней такое почувствовала. И бросалась на неё, как бык на красную тряпку, стоило её только пройти рядом с серым котом.-Ах, ты, гадина. Ах, ты, пакость такая. Ну, я тебе сделаю, кричала ей справная женщина, я научу тебя, как на меня лаять.-Ты же их больше меня любишь, обвиняла она дальнобоя.-Что, больше? Что, больше? - возражал дальнобой и смущался Как так можно говорить? Это же совсем другое. Они мне как детки. Это совсем другая любовь.Ох, напрасно он про детей вспомнил. Справная женщина, как услышала это сравнение, так взвилась совсем до небес. Она решила, что он её обвиняет в том, что она детей не хочет.Уехал дальнобой в рейс, как всегда, и волновался очень. Но женщина с нижнего этажа уверила его, что будет каждый день ходить и смотреть за его питомцами. С тяжелым сердцем дальнобой уезжал, а что поделаешь? Работать то, надо.Ну, так вот. Справная женщина брата своего вызвала. Посидели, поговорили за то, за сё. И она ему пожаловалась на пушисто-кудлатую ораву. Что, значит, жить ей не дают и нервы ей все повыели. А брат у неё был ещё тот тип. И он недолго думая придумал, как избавиться от котов и собачки со смешными усами.-А давай, как будто грабители влезли, пока ты в магазины ходила. Они дверь то открытой оставили. Вот все эти и разбежались. И ты не при чем и вопрос решен.Сказано- сделано.В квартире брат бардак сотворил и повыносил кое-какие вещи у себя спрятавши. А потом котов и собачку в приют на другом конце города отвёз. И на том спасибо.Когда дальнобой домой вернулся горю его не было предела. Наплевать ему было на пропавшие вещи и деньги, он очень горевал за животными своими. И ходил по городу сутками. Всё искал их. А женщина с нижнего этажа. Дай Бог ей здоровья, очень не поверила в историю, придуманную справной женщиной. И на автобусах сама объезжала город. Объезжала пока не нашла в одном из приютов всю компанию.Тогда она и рассказала всё дальнобою, не могла скрывать. Потому, видела, как он совсем пал духом.Дальнобой то не поверил сначала, а потом. Потом сел в машину и поехал в приют этот. И сам всё увидел. А животные его как увидели, так бросились к нему. Посадил он своих котов и смешную собачку в машину и поехал к другу своему. Тоже дальнобою.-Дай, говорит, мне денег сколько можешь. Я отдам обязательно. Отработаю.Тот обрадовался. Я, говорит, копил на новый грузовик, но тебе с радостью дам. Потому как, тебе давно пора твою развалюху на новую менять. А деньги потом отдашь, я ещё подождать могу.— А мне не на машину, замялся дальнобой. Мне на другое дело.-На другое, удивился товарищ давний его. Ну-ка. Ну –ка, рассказывай и посадил его за стол.Ну дальнобой и рассказал всю историю.— Так, так, говорит его друг. Не одолжу я тебе денег. Не могу я одолжить на это дело.Совсем расстроился дальнобой. Куда теперь ему идти у кого просить денег? Ведь домой он больше возвращаться не может. А квартиру снять бесплатно не получится. Куда же ему со своими питомцами? На улицу?А друг и продолжает.-Ты говорит, почто меня так низко ставишь и оскорбляешь? Очень мне говорит твои слова обидны. Как же так? Ты, чтобы своих друзей выручить из беды у меня, твоего лучшего друга деньги в долг просишь?! Очень возмутительно это!Потому, говорит, что мы дальнобои друзей в беде не бросаем и не можешь ты меня так оскорблять. Вытащил он пачку долларов и протянул дальнобою. И сказал.-А если заикнёшься только о возврате, то не друг ты мне больше. А жить теперь будешь в моей второй квартире. И платить не надо. Смотреть за ней будешь. Чтобы, значит, воры не забрались и порядок был. Для меня это важнее любых денег.Обнял дальнобой своего друга. Потому что, дальнобои такой народ. Сурово-правильный. Своих не бросают в беде. А как иначе? А иначе, никак.Квартиру свою он справной женщине оставил и все вещи, и деньги тоже. Ему главное было с малышами своими рядом быть и знать, что с ними всё в порядке.Такой, понимаешь, дальнобой странный, честное слово. Ну, прям, как ребёнок малый. Только, большой.Ну, так вот. Женщина эта с нижнего этажа узнала уж каким-то образом, где теперь живёт дальнобой и пришла ухаживать за его питомцами. Потому как, вроде деньги плачены и работу выполнять надо. Он ясное дело обрадовался. Знакомое лицо и вообще. Сами понимаете. Очень важно, чтобы было кому поддержать в такой момент.А остальные дальнобои, как узнали про эту историю, так все и собрались у него. И кто, чем мог. Кто мебель новую, кто денег, кто плиту и холодильник.Да. И женщина эта с нижнего этажа к нему переехала. Потому как, оставить малышей его не могла. Собачка эта смешная с усами висящими, ходила за ней хвостиком и попискивала. А за собачкой, ясное дело, огромный серый кот. Куда же он без своей защитницы? Безвыходное дело я вам скажу, дамы и господа. Совершенно безвыходное. Так что, пришлось этой женщине у дальнобоя остаться.Чтобы собачку значит, не расстраивать. Так и стали жить. Хорошо жить. А вскоре и девочка у них родилась. И я вам скажу, для всех у этой самой женщины с нижнего этажа и время, и слово, и улыбка находились.Потому, как не всё то золото, что блестит. И не всё то серебро, что в кармане деньгами брякает.О чем эта история? Да Бог его знает.Так. Ни о чем. Просто о странном дальнобое. И любви.