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История одного дальнобойщика

История одного дальнобойщика (1 фото)

Автор:
26 декабря 2020 15:07
Метки: дальнобойщики   животные   жизни   коты   рассказы   
528
1
Он вырос огромным детиной. Под два метра ростом. И килограмм так, девяносто пять. Кулачищи размером с мою голову и каменное выражение лица. Да и характер соответствующий внешнему виду – мрачный и резкий. И вот тут я соврал. У этого жуткого на вид громилы был совершенно невозможный характер. А вернее, его не было вообще. Он остался тем самым ребёнком, который удивлялся миру с широко открытыми глазами.

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Метки: дальнобойщики   животные   жизни   коты   рассказы   
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14  комментариев
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10k
Сибирячка 55 минут назад
Победа за котом.
Победа за котом.
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6k
amrita Полчаса назад
справная женщина.... очень правильное определение по русски понятное....
Хорошо написано.
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3k
Wolf amrita 15 минут назад
Вы автор что ли? Или ярая поклонница?
Отвратительно написано, даже мурзилке понятно. История добрая, это есть.
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10k
Сибирячка 59 минут назад
пробило. сижу и рыдаю. чеслово.!!! Сама кошатница. рядом лежит еще тот мерзавец. спал на носке, а я его хотела надеть. кот и возмутился и вот результат.0 0
пробило. сижу и рыдаю. чеслово.!!! Сама кошатница. рядом лежит еще тот мерзавец. спал на носке, а я его хотела надеть. кот и возмутился и вот результат.0 0
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12k
Иван Сибирячка 45 минут назад
не обижай ребёнка

погладь кота и дай ему вкусняшку)
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189
Борис Час назад
История одного дальнобойщика
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17k
иванов дмитрий Час назад
Баян? Наверное
Фантазия? Скорее всего.
Но добро остаётся добром.
Плюсую
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79k
Taras Kozalupko Час назад
Плакали всей маршруткой
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40k
Карандаш 2 часа назад
Эх! Надо было считать сколько этот котейка засветился в разных постах.
А сколько раз ему ещё предстоит это сделать!!!
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3k
Wolf 2 часа назад
На редкость отвратительный язык повествования, про орфографию и пунктуацию даже не заикаюсь. Автор, не пиши больше, не твое оно. Даже "плаксивость" сего опуса не спасет ситуацию, дочитать до конца невозможно.
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9k
ss Wolf Час назад
Привыкайте. Это уже сейчас норма для современных писателей. Чуть ли ни каждая книга может "похвастаться" подобным изложением и орфографией.
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6k
amrita Wolf Полчаса назад
Напиши сам.... мы прочтем и оценим.
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3k
Wolf ss Полчаса назад
К сожалению, вы правы. Путем нехитрых двух/трех мышкодвижений можно увидеть автора. И, о боги, это даже есть на литрес....и это (???) кто-то покупает? Вот вырезка из одной аннотации:
"Я захожу в спальню и, срываясь с клетки, ко мне летит моя маленькая, желтая либа по кличке Кукичка. Он хватается своими острыми лапками за мою футболку и карабкается по ней вверх. Я подставляю ему руку и, перебравшись, он начинает яростно стучать по ней клювом и рассказывать мне свои попугайские истории о том, как злая тетька пыталась посадить его в клетку, но он не дался."
Восторженные отзывы также прилагаются.
Я, видимо, нихрена не понимаю в этом крюкотворчестве...
Одно радует, автор пишет о животных. Никакой чернухи, порнухи и прочей популярной тематики.
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3k
Wolf amrita 20 минут назад
Самый бессмысленный и нелепый комментарий.
Если бы "мог сам", комментарии мои были бы не на фишках.
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