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20 необычных способов сжечь калории

20 необычных способов сжечь калории (20 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 15:56
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   калории   лишний вес   сжечь   советы   советы бывалых   способы   
597
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Оказывается, можно не убиваться в спортзале и не наматывать круги по району для того, чтобы сжечь лишние калории. Если знать несколько забавных фактов о том, какими еще способами от них можно избавиться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   калории   лишний вес   сжечь   советы   советы бывалых   способы   
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16  комментариев
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21k
Vazari Час назад
Ну и как у тебя набралось 2400 калорий за день??
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75
raael13 2 минуты назад
Меньше кушать, больше двигаться.
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7k
costa 38 минут назад
Важно помнить одно.
При потере веса человек его практически выдыхает. В том смысле что химически, при расщеплении жиров получении энергии и расходовании этой энергии углерод из жира связывается с кислородом и полученный углекислый газ - выдыхается.

Так что абсолютно все равно что именно вы будете делать что заставит вас чаще дышать. Нужно всего лишь выдохнуть больше углекислого газа в эквиваленте чем было сьедено углеводов и жиров. Поднимаетесь ли вы по лестнице, занимаетесь ли вы в это время сексом - пофиг.

Силовые виды спорта в этом плане более удобны, поскольку для восстановления мускул организм будет тратить больше энергии даже в состоянии покоя. Плюс мышцы в среднем тратят 25% энергетического баланса, удвойте мышечную массу и будет вам щастя.
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10k
Serg2001 49 минут назад
Мой самый любимый способ сжигать калории это во сне... ))
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7k
Клёст Час назад
)Короче, беспорядочная сумбурная жизнь так же стройнит как и размеренная здоровая, только она наверное будет недолгой))
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6k
sumrаknn Час назад
в небольшой пачке печенья (200гр) содержиться 1 000 000 калорий (Один миллион) если верить автору , то 30 мин секса сжигает 200, итого чтобы израсходовать их потребуется 2500 часов. От таких нагрузок и кони сдохнут.
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7k
costa sumrаknn Полчаса назад
Есть так назыаемые большие калории.
Большая калория - 1кКалория. Обычная калория - 4.2дж или энергия необходимая для повышения температуры 1г воды на один градус при Н.У..
В статье имеются в виду (как и на пачке печенья) большие калории. 200гр пачка печенья в этом случае 1000 калорий (хотя обычно 800-850Кал).
Съели пачку печенья на двоих и айда трахаться на час активного секса.
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7k
costa Полчаса назад
Вполне по студенчески получится.
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18k
SerGProS Час назад
Если подать напряжение на микрофон, то можно и станцевать.
Если подать напряжение на микрофон, то можно и станцевать.
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37k
Нанук Паналык Час назад
20 необычных способов сжечь калории
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Вот комплекс упражнений «Секс - куришь - душ - смотришь телик». Можно несколько подходов
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Опиум для народа Vladimir Taranovich Час назад
Чтобы быстрей всего похудеть надо трахаться.А чтобы потрахаться нужно похудеть.Вот такой замкнутый,с"ка,круг...)))
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