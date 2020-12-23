20 необычных способов сжечь калории

Оказывается, можно не убиваться в спортзале и не наматывать круги по району для того, чтобы сжечь лишние калории. Если знать несколько забавных фактов о том, какими еще способами от них можно избавиться!

0 Источник: Удивительно, но факт: человек среднего роста с весом 68 кг может сжечь около 2400 калорий в день, не делая никаких упражнений.

1. Пение в душе может сжигать дополнительные 10-20 калорий на песню, в зависимости от громкости и высоты вашего голоса 0 Источник:

2. Смех в течение 10 минут поможет сжечь от 20 до 40 калорий 0 Источник:

3. За 30 минут активного секса вы сжигаете около 200 калорий 0 Источник:

4. Если биться головой о стену в течение часа - можно израсходовать 150 калорий 0 Источник:

5. Чистка зубов в течение трех минут сжигает, в среднем, 10 калорий 0 Источник:

6. Если вы носитесь с тележкой для покупок по супермаркету в течение получаса, то сжигаете более 100 калорий. Чем больше нагрузите тележку - тем больше калорий израсходуете 0 Источник:

7. Один час сидения перед телевизором сжигает около 65 калорий 0 Источник:

8. Курение сигареты сжигает примерно 10 калорий 0 Источник:

9. Танцы на танцевальном коврике в течение 10 минут - минус 50-60 калорий 0 Источник:

10. Теплые объятия в течение одного часа помогут сжечь 70 калорий 0 Источник:

11. Если мотать головой так же, как делают люди в этом клипе, то можно сжечь до 50 калорий - в зависимости от того, как постараетесь

12. Поцелуй в течение минуты поможет сжечь от 2 до 4 калорий, в зависимости от степени интимности 0 Источник:

13. Если ходить по грязи, есть шанс сжечь на 7 процентов больше калорий, чем когда вы ходите по тротуару 0 Источник:

14. Когда вы грызете сельдерей, то сжигаете больше калорий, чем потребляете 0 Источник:

15. Получасовая прогулка с собакой - в среднем минус 100 калорий 0 Источник:

16. Проводя время на холоде, вы сжигаете больше калорий, чем в тепле 0 Источник:

17. Жевательная резинка - минус 11 калорий в час 0 Источник:

18. Можно сжигать до 350 калорий в день больше, если постоянно ерзать вместо того, чтобы оставаться в покое 0 Источник:

19. Бессонная ночь заставляет организм сжигать дополнительно 161 калорию 0 Источник: