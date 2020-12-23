20 необычных способов сжечь калории

Оказывается, можно не убиваться в спортзале и не наматывать круги по району для того, чтобы сжечь лишние калории. Если знать несколько забавных фактов о том, какими еще способами от них можно избавиться!
Удивительно, но факт: человек среднего роста с весом 68 кг может сжечь около 2400 калорий в день, не делая никаких упражнений.
1. Пение в душе может сжигать дополнительные 10-20 калорий на песню, в зависимости от громкости и высоты вашего голоса
6. Если вы носитесь с тележкой для покупок по супермаркету в течение получаса, то сжигаете более 100 калорий. Чем больше нагрузите тележку - тем больше калорий израсходуете
11. Если мотать головой так же, как делают люди в этом клипе, то можно сжечь до 50 калорий - в зависимости от того, как постараетесь
12. Поцелуй в течение минуты поможет сжечь от 2 до 4 калорий, в зависимости от степени интимности
13. Если ходить по грязи, есть шанс сжечь на 7 процентов больше калорий, чем когда вы ходите по тротуару
18. Можно сжигать до 350 калорий в день больше, если постоянно ерзать вместо того, чтобы оставаться в покое
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ошибки в питании и спорте, которые мешают похудеть
- Студенты-физики придумали, как помешать людям закармливать местного кота
- Несколько простых советов новичкам на кухне от профессиональных поваров
- Как правильно закрыть картонную упаковку с крупой
- Уловки фотографа: когда дополнительный реквизит всегда под рукой
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
При потере веса человек его практически выдыхает. В том смысле что химически, при расщеплении жиров получении энергии и расходовании этой энергии углерод из жира связывается с кислородом и полученный углекислый газ - выдыхается.
Так что абсолютно все равно что именно вы будете делать что заставит вас чаще дышать. Нужно всего лишь выдохнуть больше углекислого газа в эквиваленте чем было сьедено углеводов и жиров. Поднимаетесь ли вы по лестнице, занимаетесь ли вы в это время сексом - пофиг.
Силовые виды спорта в этом плане более удобны, поскольку для восстановления мускул организм будет тратить больше энергии даже в состоянии покоя. Плюс мышцы в среднем тратят 25% энергетического баланса, удвойте мышечную массу и будет вам щастя.
Большая калория - 1кКалория. Обычная калория - 4.2дж или энергия необходимая для повышения температуры 1г воды на один градус при Н.У..
В статье имеются в виду (как и на пачке печенья) большие калории. 200гр пачка печенья в этом случае 1000 калорий (хотя обычно 800-850Кал).
Съели пачку печенья на двоих и айда трахаться на час активного секса.