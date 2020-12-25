15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается

Даже ученые не станут оспаривать тот факт, что мурлыки независимы и свободолюбивы. Но есть еще одна ключевая особенность этих животных: они знают, как выбрать лучшее место для сна. И не важно, будет ли это ваш любимый цветочный горшок, компьютер или лошадиная голова. Переубедить их всё равно вряд ли получится!