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Сообщество Без кота и жизнь не та 743 поста • 341 подписчик подписаться
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15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается

15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается (16 фото)

Автор:
25 декабря 2020 21:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мурлыки   Пушистые   вздумается   переубедить   спит   факты   
1069
16

Даже ученые не станут оспаривать тот факт, что мурлыки независимы и свободолюбивы. Но есть еще одна ключевая особенность этих животных: они знают, как выбрать лучшее место для сна. И не важно, будет ли это ваш любимый цветочный горшок, компьютер или лошадиная голова. Переубедить их всё равно вряд ли получится!

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Метки: Мурлыки   Пушистые   вздумается   переубедить   спит   факты   
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andrey morozov Час назад
15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается
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Алексей 8 минут назад
15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается
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Паша Эмильевич 19 минут назад
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Viktor Pyzyrevihc Полчаса назад
Добавлю мою шкодину
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается
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