15 пушистых фактов, доказывающих, что кошки спят там, где им вздумается

Даже ученые не станут оспаривать тот факт, что мурлыки независимы и свободолюбивы. Но есть еще одна ключевая особенность этих животных: они знают, как выбрать лучшее место для сна. И не важно, будет ли это ваш любимый цветочный горшок, компьютер или лошадиная голова. Переубедить их всё равно вряд ли получится!
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Метки: Мурлыки Пушистые вздумается переубедить спит факты
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