Самое кровавое детище Флоры: красные слезы природы

Вообще уже вся природа плачет кровавыми слезами, но это дерево показывает нам нашу жестокость наглядно - истекая кровью, они демонстрируют свои глубокие раны, нанесенные людьми. После такого зрелища многие не могут прийти в себя. Жаль только не те, кто все таки пилит подобную красоту...
Но оно также известно как кровавая древесина пустыни - это вид деревьев, который произрастает южной части Африки, в Анголе, Мозамбике, Намибии, Южной Африке, Свазиленде, Танзании, Заире, Зимбабве и Замбии
Стоит отломить/ спилить его ветку или нанести другую рану, как дерево тут же начинает "плакать" кровавыми слезами
В Африке этот красный сок традиционно используется в качестве натурального красителя для самых разных нужд. Его, например, смешивают с животным жиром и разукрашивают этой смесью лица и тела.
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Авторский пост
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Метки: дерево интересное кровь природа сок удивительное факты флора
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