Самое кровавое детище Флоры: красные слезы природы

Вообще уже вся природа плачет кровавыми слезами, но это дерево показывает нам нашу жестокость наглядно - истекая кровью, они демонстрируют свои глубокие раны, нанесенные людьми. После такого зрелища многие не могут прийти в себя. Жаль только не те, кто все таки пилит подобную красоту...