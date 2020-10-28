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Самое кровавое детище Флоры: красные слезы природы

Самое кровавое детище Флоры: красные слезы природы (17 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 15:02
Сообщество : Факты
Метки: дерево   интересное   кровь   природа   сок   удивительное   факты   флора   
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Вообще уже вся природа плачет кровавыми слезами, но это дерево показывает нам нашу жестокость наглядно - истекая кровью, они демонстрируют свои глубокие раны, нанесенные людьми. После такого зрелища многие не могут прийти в себя. Жаль только не те, кто все таки пилит подобную красоту...

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Метки: дерево   интересное   кровь   природа   сок   удивительное   факты   флора   
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