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28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии (29 фото)

Автор:
07 января 2021 14:46
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   дизайн интерьера   и смех и грех   неудачный дизайн   плохой дизайн   полный провал   фейлы   
1408
29
Хороший дизайн интерьера - это тонкий баланс между внешним видом и функциональностью. Однако всегда найдутся доморощенные дизайнеры с великими идеями, которые непременно нужно воплотить в жизнь, несмотря на то, что результат заставит всех смеяться и плакать... Вот несколько замечательных примеров таких неудач - хотя, может быть, их авторы так не считают!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   дизайн интерьера   и смех и грех   неудачный дизайн   плохой дизайн   полный провал   фейлы   
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13k
Мария Коненкова Час назад
Из всех фото только с раковиной в кухне замысел понятен - нескольких сантиметров не хватило, что нормально в линию разместить, пришлось выкручиваться. Остальное забавно, конечно, местами полная дичь.
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44k
noName 46 минут назад
Унитазы на постаменте это не дизайн,а невозможность сделать нормальное отведение."Канашка" находится намного выше уровня пола.Страдают от такого обычно цокольные помещения,которые переделывают в офисы,магазины итп
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7k
Alex Djeff 47 минут назад
Бедный копчик...
Бедный копчик...
Бедный копчик...
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11k
Денис Час назад
Как человек только что закончивший ремонт в новой квартире, примерно понимаю логику пары-тройки фоток - не от хорошей жизни, конечно.
У самого, слава Богу обошлось и всё норм.
Но вот что в голове у чела, который додумался до извилистого дверного проёма или который сортир выложил камнями... ЭТо ппц просто.
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