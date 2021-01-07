28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

Хороший дизайн интерьера - это тонкий баланс между внешним видом и функциональностью. Однако всегда найдутся доморощенные дизайнеры с великими идеями, которые непременно нужно воплотить в жизнь, несмотря на то, что результат заставит всех смеяться и плакать... Вот несколько замечательных примеров таких неудач - хотя, может быть, их авторы так не считают!

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1. Ступеньки, которые не видны 0 Источник:

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2. Слив выше уровня пола 0 Источник:

3. Туалет со стеклянной перегородкой и без дверей, прямо при входе в квартиру 0 Источник:

4. Туалет "под лестницей", в котором унитаз стоит по диагонали и частично встроен в стену (обитую ковролином) 0 Источник:

5. Как теперь перестать думать об этой раковине? 0 Источник:

6. Кухонный гарнитур с диванной обивкой? 0 Источник:

7. Как это всё отмывать? 0 Источник:

8. Есть один плюс: не надо далеко тянуться 0 Источник:

9. Неоновый шик 0 Источник:

10. Не хватает только музыкального автомата и автомата с газировкой 0 Источник:

11. С какой целью здесь лежит эта доска? 0 Источник:

12. Для тех, кому не терпится сломать ногу 0 Источник:

13. Королевский туалетный трон 0 Источник:

14. Ковролин в ванной комнате, которым обита даже ванна 0 Источник:

15. Опасная лестница 0 Источник:

16. Чем больше - тем лучше 0 Источник:

17. Это не зеркало, это дверной проем 0 Источник:

18. Вписался как миленький! 0 Источник:

19. Что это? 0 Источник:

20. Интересно, трясется ли весь дом, когда эта стиральная машинка начинает отжимать 0 Источник:

21. Для тех, кто не ищет легких путей 0 Источник:

22. Результат перепланировки кухни 0 Источник:

23. Только для непьющих 0 Источник:

24. Великолепно! 0 Источник:

25. Туалет - вниз по лестнице 0 Источник:

26. Чистый вход в квартиру 0 Источник:

27. Как этим пользоваться? 0 Источник: