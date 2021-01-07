28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

Хороший дизайн интерьера - это тонкий баланс между внешним видом и функциональностью. Однако всегда найдутся доморощенные дизайнеры с великими идеями, которые непременно нужно воплотить в жизнь, несмотря на то, что результат заставит всех смеяться и плакать... Вот несколько замечательных примеров таких неудач - хотя, может быть, их авторы так не считают!
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4. Туалет "под лестницей", в котором унитаз стоит по диагонали и частично встроен в стену (обитую ковролином)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Горе дизайнеры дизайн интерьера и смех и грех неудачный дизайн плохой дизайн полный провал фейлы
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У самого, слава Богу обошлось и всё норм.
Но вот что в голове у чела, который додумался до извилистого дверного проёма или который сортир выложил камнями... ЭТо ппц просто.