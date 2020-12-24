Из главного здания МИД России украли миллион долларов, который лежал в коробке из-под водки

Только не смейтесь: деньги прислали диппочтой из Ирана в пакетах и коробке из под
обуви алкоголя. А сотрудница, обвиняемая в хищении, деньги не вернула и, скорее всего, получит условный срок.
Из главного здания Министерства иностранных дел России в Москве украли миллион долларов, а предполагаемую похитительницу выпустили на свободу, сообщает Рен ТВ.
Кража произошла год назад. В 2019 году из Тегерана в Москву диппочтой были отправлены деньги в двух пакетах и коробке из-под водки "Абсолют". 29 ноября 2019 года опечатанные сургучными печатями с гербом пакеты и коробка были доставлены в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой.
Однако, когда деньги нужно было относить в банк, сотрудники пришли с проверкой, но денежных средств не нашли, обнаружив недостачу в 1 066 638 долларов. Сообщается, что кража произошла с 16 по 19 декабря 2019 года. На записях камер наблюдения видно, как Агальцова с двумя пакетами выходит из своего кабинета.
Агальцову и ее сожителя задержали практически сразу после пропажи денег. На допросе она заявила, что обнаружила несовпадение сумм, хотя вопреки инструкциям в одиночку вскрыла опечатанную коробку. Агальцова уверяла, что в коробке только верхний слой пачек состоял из 100 долларовых купюр, а остальные были "куклами" номиналом в 1 доллар. Увидев такое она, конечно, запаниковала.
Испугавшись тюрьмы, она якобы пыталась покрыть недостачу за счет кредита и собственных сбережений в 200 тысяч долларов. А когда поняла, что этих денег не хватит, попыталась свести счеты с жизнью. Но это с ее слов. Сожитель Агальцовой Василий Маковоз, позднее ставший свидетелем, рассказал на допросе, что Агальцова однажды пришла с работы в расстроенном состоянии и с крупной суммой денег (149 тысяч долларов), которые якобы были ее сбережениями.
Эти деньги Агальцова и Маковоз передали соседу, попросив его подержать коробку у себя. В ходе следственных мероприятий оперативники нашли коробку с деньгами в сейфе у соседа пары, который даже не знал, что в ней находится.
Сосед Агальцовой и Маковоза Валерий Вуколов, рассказал все что, знает о коробке с деньгами
18 сентября 2020 года уголовная статья была переквалифицирована на более мягкую - со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Тогда же Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Как утверждает источник Рен ТВ, Агальцова уверена, что получит условный срок. Куда пропали деньги установить так и не удалось.
Источник:
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Как пример. ВОРЫ-ВЛАСТЬ ЭТО НАШЕ ВСЁ
говноахтар
идиот.
"Тогда же Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Как утверждает источник Рен ТВ, Агальцова уверена, что получит условный срок. Куда пропали деньги установить так и не удалось."