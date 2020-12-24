Из главного здания МИД России украли миллион долларов, который лежал в коробке из-под водки

Из главного здания Министерства иностранных дел России в Москве украли миллион долларов, а предполагаемую похитительницу выпустили на свободу, сообщает Рен ТВ.

Кража произошла год назад. В 2019 году из Тегерана в Москву диппочтой были отправлены деньги в двух пакетах и коробке из-под водки "Абсолют". 29 ноября 2019 года опечатанные сургучными печатями с гербом пакеты и коробка были доставлены в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой.

Однако, когда деньги нужно было относить в банк, сотрудники пришли с проверкой, но денежных средств не нашли, обнаружив недостачу в 1 066 638 долларов. Сообщается, что кража произошла с 16 по 19 декабря 2019 года. На записях камер наблюдения видно, как Агальцова с двумя пакетами выходит из своего кабинета.