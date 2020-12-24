FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 425 постов • 215 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Из главного здания МИД России украли миллион долларов, который лежал в коробке из-под водки

Из главного здания МИД России украли миллион долларов, который лежал в коробке из-под водки (3 фото)

Автор:
24 декабря 2020 14:32
Сообщество : Криминал
Метки: МИД РФ   кража   курьезы   миллион   расследование   статья   
1978
3

Только не смейтесь: деньги прислали диппочтой из Ирана в пакетах и коробке из под обуви алкоголя. А сотрудница, обвиняемая в хищении, деньги не вернула и, скорее всего, получит условный срок.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: МИД РФ   кража   курьезы   миллион   расследование   статья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
385
Serg Dex Час назад
Выручка за кокс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
евгений Минуту назад
Как у них все просто и быстро) брал деньги? -не брал деньги. свободен))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser 15 минут назад
Мля... какие мелочи.
Как пример. ВОРЫ-ВЛАСТЬ ЭТО НАШЕ ВСЁ
Мля... какие мелочи. Как пример. ВОРЫ-ВЛАСТЬ ЭТО НАШЕ ВСЁ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юр21 15 минут назад
Очередная ересь от рептилоидов с РЕН.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Алксандр Шевченко 17 минут назад
Какая растрата, это чаевые были, просто сначала не разобрались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
841
Никита Сергеевич 19 минут назад
Не, ну если РенТВ сказало, то конечно всё так и есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ЛунныйКотэ 39 минут назад
статья присвоение и растрата, должна быть в 10 раз жесче чем кража.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 40 минут назад
А вообще это нормально, что в МИД-е охрененно великой державы (как мы себя позиционируем) тусуются какие-то лямы баксов в коробках из под водки? Это вообще МИД? Или "офис" Медельинского картеля? Или Черкизон времен Исмаилова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin 44 минуты назад
Настало время ошуительных историй. И кот с лампой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* 48 минут назад
Источник рентв, это конечно надёжная информация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 50 минут назад
Читал подробности чуть раньше... не покидало ощущение, что дебил решил написать детектив. Но, ска, это явь! Сюр, но на самом деле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной 53 минуты назад
В тему!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Hairy. Час назад
Чего только нашей диппочтой не возят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 Час назад
Из главного здания МИД России украли миллион долларов, который лежал в коробке из-под водки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Соломей Час назад
Рен тв, отличный источник.
говноахтар
идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Час назад
Божечки, где же я не там свернул???!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АнтонПолднев Час назад
Твою ж дивизию, когда вы нажрётесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Час назад
как скучно я живу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Час назад
Дело Васильевой живёт и процветает.

"Тогда же Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Как утверждает источник Рен ТВ, Агальцова уверена, что получит условный срок. Куда пропали деньги установить так и не удалось."

Дело Васильевой живёт и процветает. "Тогда же Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Как утверждает источник Рен ТВ, Агальцова уверена, что получит условный срок. Куда пропали деньги установить так и не удалось."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Просто баба поделилась с кем надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AH_94 Час назад
Не поделились, вот и заметили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками “Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками Дочь миллионера выбросилась из окна Дочь миллионера выбросилась из окна Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ "Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении "Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в... Ради наследства: житель Сочи заказал убийство родителей и 10-летней сестры Ради наследства: житель Сочи заказал убийство родителей и 10-летней сестры Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256348



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
5
44
Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели
Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана
3
374
Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
0
10
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
0
30
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#россии#авария#в мире#интересно#люди#СССР#забавно#полиция#ямал
#приколы#животные#дтп#интересное#история#москва#шоу бизнес#комментарии#самолеты#на различный вкус
#фото#подборка#авто авария#факты#прикольные#новости#авария дня#новый год#смешные#австралия

На что жалуетесь?

Вернуться