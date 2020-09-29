От чего помогает касторовое масло

Касторовое масло – действенное слабительное средство, известное еще нашим прабабушкам. Именно благодаря этим возможностям данное масло приобрело такую известность. Все знают, что обычно касторку прописывают как слабительное при запорах.



Касторка действует не сию минуту, а лишь через определенное время. Доктора советуют принять это масло примерно за 1 час до еды, либо по прошествии 2-3 часов после еды. Нужно не забывать, что касторка – это необычайно действенное средство. И нужно быть внимательными с дозировкой. Иначе вас может ожидать обратный запору эффект работы кишечника.



Подсказка. Рассчитать дозировку касторового масла как слабительного можно таким образом: на 1 кг веса человека необходимо 1 гр касторового масла. Принимать масло надо 1 раз в день в продолжение трех дней. Касторка не прописывается, если запор продолжительный по времени или причина его – так называемая механическая непроходимость кишечника. С подобной (и довольно серьезной) проблемой нужно сразу обращаться к доктору, искать причину проблемы, назначать персональное лечение больному. Касторовое масло тут не поможет.



При обычных запорах вполне достаточно принять 1 ст. ложку касторки (употреблять ее следует перед сном). Касторка «работает» очень быстро. Она в считанные часы освободит кишечник от скопившихся там всевозможных вредных шлаков и токсинов (о ее эффективном воздействии говорилось выше).



Детям возраста до 12 лет касторку при запорах давать не рекомендуется. Для лечения запора именно этим средством необходимо получить назначение педиатра. Детям возраста старше 12 лет можно давать при запоре по 1 ч. ложке масла 1 раз в день.



Лекарство можно давать на ночь, либо за полчаса до приема пищи.



Многие считают, что касторовое масло обладает не слишком приятным (мягко говоря) вкусом и запахом. Но, как говорится, цель оправдывает средства. Преимуществ у касторки намного больше.



Важно! Когда запор наблюдается у ребенка, лучше суметь обойтись более щадящими средствами, не прибегая к помощи касторки.



Касторовое масло очищает человеческий организм

Полиненасыщенные кислоты, входящие в состав касторки, способствуют метаболизму липидов на клеточном уровне. Иначе говоря, касторка стимулирует обмен полезных веществ в организме человека. А это очень благотворно сказывается на функции печени.



Касторовое масло целесообразно использовать от мозолей

Одна из знакомых многим людям проблем – мозоли и натоптыши на ногах.



Касторовое масло поможет облегчить проблему и даже избежать хирургической помощи. Необходимо 2 раза в день - утром и перед сном - смазывать кожу на подошвах и пальцев ног данным маслом. Можно после процедуры надеть на ночь хлопковые носки.



Если на подошвах появляются микротрещины, ранки, можно обрабатывать касторкой соответствующие места.



Касторовое масло борется пигментными пятнами и веснушками

Пигментация кожи доставляет немало огорчений своим обладателям. Как избавиться от этого косметического дефекта? Небольшой объем масла, подогретого до температуры человеческого тела (можно просто согреть баночку в руках в течение трех - пяти минут), налить немного на ватный тампон и приложить его к проблемному участку (можно зафиксировать простым пластырем). Процедуру рекомендуется проделывать 2 раза в 7 дней, оставляя тампон на всю ночь.



Если у вас склонная к жирности кожа, достаточно проделывать процедуру 1 раз в неделю. Если кожа слишком чувствительна, касторовое масло не следует использовать в натуральном (чистом) виде. Можно смешать его и масло облепихи в одинаковых долях.