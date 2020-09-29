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Сообщество Народная медицина 26 постов • 55 подписчиков подписаться
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От чего помогает касторовое масло

От чего помогает касторовое масло (5 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:57
Сообщество : Народная медицина
Метки: касторовое масло   масло   народная медицина   помощь   факты   фото   
237
5
Касторовое масло – действенное слабительное средство, известное еще нашим прабабушкам. Именно благодаря этим свойствам данное масло приобрело известность. Но касторку можно использовать в самых разных целях для красоты и здоровья.

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Метки: касторовое масло   масло   народная медицина   помощь   факты   фото   
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2k
ваня панкин 2 часа назад
в детстве пичкали касторкой и рыбьем жиром... отвратно до сих пор... хотя по мере надобности иногда пользуюсь...
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
Лучше всего оно помогает от головной боли. Выпить три столовые ложки - и о головной боли думать забудешь!
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