От чего помогает касторовое масло

Касторовое масло – действенное слабительное средство, известное еще нашим прабабушкам. Именно благодаря этим свойствам данное масло приобрело известность. Но касторку можно использовать в самых разных целях для красоты и здоровья.
Касторовое масло (в просторечье его называют забавным словом «касторка») продается в каждой аптеке. И выступает касторка в разных ипостасях: это средство действительно универсально – и косметическое, и оздоровительное, и профилактическое, и даже может вполне использоваться в бытовых целях. Почему же это совсем не дорогое и доступное для всех масло так популярно (особенно у представителей мудрого старшего поколения)? Давайте узнаем прямо сейчас.
Немного о ценных свойствах касторового масла
Касторовое масло люди использовали с самых давних времен. Это исключительно натуральный продукт (масло растительного происхождения), обладающий рядом ценных и уникальных свойств. Получают касторовое масло в результате процесса отжима из плодов растения клещевины.
Какими же свойствами обладает это самое масло?
Касторовое масло не поглощает влагу из атмосферы.
Касторка не воздействует как агрессивный агент на кожу человека.
Касторовое масло присутствует в списке ингредиентов большого перечня мазей и кремов (касторка – один из ингредиентов известной всем без исключения мази Вишневского).
Благодаря своим смазывающим свойствам касторка оказывает даже антикоррозийный эффект.
Касторовое масло, применяемое в медицине, имеет довольно длительный срок использования – пять лет.
Касторка не воздействует как агрессивный агент на кожу человека.
Касторовое масло присутствует в списке ингредиентов большого перечня мазей и кремов (касторка – один из ингредиентов известной всем без исключения мази Вишневского).
Благодаря своим смазывающим свойствам касторка оказывает даже антикоррозийный эффект.
Касторовое масло, применяемое в медицине, имеет довольно длительный срок использования – пять лет.
Где и как именно применяется касторовое масло
Касторовое масло – действенное слабительное средство, известное еще нашим прабабушкам. Именно благодаря этим возможностям данное масло приобрело такую известность. Все знают, что обычно касторку прописывают как слабительное при запорах.
Касторка действует не сию минуту, а лишь через определенное время. Доктора советуют принять это масло примерно за 1 час до еды, либо по прошествии 2-3 часов после еды. Нужно не забывать, что касторка – это необычайно действенное средство. И нужно быть внимательными с дозировкой. Иначе вас может ожидать обратный запору эффект работы кишечника.
Подсказка. Рассчитать дозировку касторового масла как слабительного можно таким образом: на 1 кг веса человека необходимо 1 гр касторового масла. Принимать масло надо 1 раз в день в продолжение трех дней. Касторка не прописывается, если запор продолжительный по времени или причина его – так называемая механическая непроходимость кишечника. С подобной (и довольно серьезной) проблемой нужно сразу обращаться к доктору, искать причину проблемы, назначать персональное лечение больному. Касторовое масло тут не поможет.
При обычных запорах вполне достаточно принять 1 ст. ложку касторки (употреблять ее следует перед сном). Касторка «работает» очень быстро. Она в считанные часы освободит кишечник от скопившихся там всевозможных вредных шлаков и токсинов (о ее эффективном воздействии говорилось выше).
Детям возраста до 12 лет касторку при запорах давать не рекомендуется. Для лечения запора именно этим средством необходимо получить назначение педиатра. Детям возраста старше 12 лет можно давать при запоре по 1 ч. ложке масла 1 раз в день.
Лекарство можно давать на ночь, либо за полчаса до приема пищи.
Многие считают, что касторовое масло обладает не слишком приятным (мягко говоря) вкусом и запахом. Но, как говорится, цель оправдывает средства. Преимуществ у касторки намного больше.
Важно! Когда запор наблюдается у ребенка, лучше суметь обойтись более щадящими средствами, не прибегая к помощи касторки.
Касторовое масло очищает человеческий организм
Полиненасыщенные кислоты, входящие в состав касторки, способствуют метаболизму липидов на клеточном уровне. Иначе говоря, касторка стимулирует обмен полезных веществ в организме человека. А это очень благотворно сказывается на функции печени.
Касторовое масло целесообразно использовать от мозолей
Одна из знакомых многим людям проблем – мозоли и натоптыши на ногах.
Касторовое масло поможет облегчить проблему и даже избежать хирургической помощи. Необходимо 2 раза в день - утром и перед сном - смазывать кожу на подошвах и пальцев ног данным маслом. Можно после процедуры надеть на ночь хлопковые носки.
Если на подошвах появляются микротрещины, ранки, можно обрабатывать касторкой соответствующие места.
Касторовое масло борется пигментными пятнами и веснушками
Пигментация кожи доставляет немало огорчений своим обладателям. Как избавиться от этого косметического дефекта? Небольшой объем масла, подогретого до температуры человеческого тела (можно просто согреть баночку в руках в течение трех - пяти минут), налить немного на ватный тампон и приложить его к проблемному участку (можно зафиксировать простым пластырем). Процедуру рекомендуется проделывать 2 раза в 7 дней, оставляя тампон на всю ночь.
Если у вас склонная к жирности кожа, достаточно проделывать процедуру 1 раз в неделю. Если кожа слишком чувствительна, касторовое масло не следует использовать в натуральном (чистом) виде. Можно смешать его и масло облепихи в одинаковых долях.
Касторка действует не сию минуту, а лишь через определенное время. Доктора советуют принять это масло примерно за 1 час до еды, либо по прошествии 2-3 часов после еды. Нужно не забывать, что касторка – это необычайно действенное средство. И нужно быть внимательными с дозировкой. Иначе вас может ожидать обратный запору эффект работы кишечника.
Подсказка. Рассчитать дозировку касторового масла как слабительного можно таким образом: на 1 кг веса человека необходимо 1 гр касторового масла. Принимать масло надо 1 раз в день в продолжение трех дней. Касторка не прописывается, если запор продолжительный по времени или причина его – так называемая механическая непроходимость кишечника. С подобной (и довольно серьезной) проблемой нужно сразу обращаться к доктору, искать причину проблемы, назначать персональное лечение больному. Касторовое масло тут не поможет.
При обычных запорах вполне достаточно принять 1 ст. ложку касторки (употреблять ее следует перед сном). Касторка «работает» очень быстро. Она в считанные часы освободит кишечник от скопившихся там всевозможных вредных шлаков и токсинов (о ее эффективном воздействии говорилось выше).
Детям возраста до 12 лет касторку при запорах давать не рекомендуется. Для лечения запора именно этим средством необходимо получить назначение педиатра. Детям возраста старше 12 лет можно давать при запоре по 1 ч. ложке масла 1 раз в день.
Лекарство можно давать на ночь, либо за полчаса до приема пищи.
Многие считают, что касторовое масло обладает не слишком приятным (мягко говоря) вкусом и запахом. Но, как говорится, цель оправдывает средства. Преимуществ у касторки намного больше.
Важно! Когда запор наблюдается у ребенка, лучше суметь обойтись более щадящими средствами, не прибегая к помощи касторки.
Касторовое масло очищает человеческий организм
Полиненасыщенные кислоты, входящие в состав касторки, способствуют метаболизму липидов на клеточном уровне. Иначе говоря, касторка стимулирует обмен полезных веществ в организме человека. А это очень благотворно сказывается на функции печени.
Касторовое масло целесообразно использовать от мозолей
Одна из знакомых многим людям проблем – мозоли и натоптыши на ногах.
Касторовое масло поможет облегчить проблему и даже избежать хирургической помощи. Необходимо 2 раза в день - утром и перед сном - смазывать кожу на подошвах и пальцев ног данным маслом. Можно после процедуры надеть на ночь хлопковые носки.
Если на подошвах появляются микротрещины, ранки, можно обрабатывать касторкой соответствующие места.
Касторовое масло борется пигментными пятнами и веснушками
Пигментация кожи доставляет немало огорчений своим обладателям. Как избавиться от этого косметического дефекта? Небольшой объем масла, подогретого до температуры человеческого тела (можно просто согреть баночку в руках в течение трех - пяти минут), налить немного на ватный тампон и приложить его к проблемному участку (можно зафиксировать простым пластырем). Процедуру рекомендуется проделывать 2 раза в 7 дней, оставляя тампон на всю ночь.
Если у вас склонная к жирности кожа, достаточно проделывать процедуру 1 раз в неделю. Если кожа слишком чувствительна, касторовое масло не следует использовать в натуральном (чистом) виде. Можно смешать его и масло облепихи в одинаковых долях.
Касторовое масло борется с сухостью кожи
Приготовьте смесь из двух ингредиентов: оливкового и масла касторки. В раствор не лишне добавить чуть-чуть персикового масла, что придаст составу приятный косметический аромат. Смесь следует подогреть на водяной бане, затем нанести ее на соответствующие места. Смыть масла спустя четверть часа.
Процедуру разрешается повторять 2 раза в день.
Касторовое масло успешно борется с бородавками и папилломами
Бородавка, как и папиллома, - это доброкачественные новообразования, иначе говоря, особые микроорганизмы. Чтобы эти микроорганизмы погибли, надо прекратить поступление к ним кислорода. В этом может помочь касторовое масло.
Чтобы избавиться от доброкачественных новообразований, нужно касторовое масло втирать легкими движениями в бородавку или папиллому некоторое время (до 20 минут, не дольше). Перед тем как начать эти мероприятия по удалению бородавок, не лишне показаться дерматологу, чтобы он определил, можно ли механически воздействовать на кожное новообразование, не принесет ли это вреда.
Касторовое масло для красоты ваших ресниц и бровей
Как наносить на ресницы касторовое масло. Касторовое масло легкими движениями распределить на ресницах верхнего и нижнего века щеточкой или простой ватной палочкой. Обработка ресниц этим маслом имеет еще один полезный момент. Немного масла во время процедуры невольно попадает в глаза. А это неплохая профилактика таких серьезных глазных недугов как катаракта и глаукома. Существует даже специальная методика лечения, которая предусматривает закапывание по капле касторки в каждый глаз при воспалении слизистой глаз.
Важно! Не исключена индивидуальная непереносимость кислот в составе касторового масла, поэтому советуем сначала обработать глаз минимально дозировано. Если появилась аллергия в виде зуда или легкого покраснения – это средство вам не подходит.
Если у вас чрезмерно чувствительная кожа, касторовое масло в натуральном виде не подходит для ухода за ресницами. Можно приготовить смесь касторки с такими маслами как оливковое, репейное в долях один к одному.
На брови касторовое масло наносится также ватной палочкой или маленькой щеточкой. Если вы нанесли на брови больше масла, чем нужно, просто слегка промокните их обычной салфеткой. Излишки масла в нее впитаются.
Касторовое масло для роста и укрепления корней волос
Как применять: кончиками пальцев старательно втереть масло в кожу головы и оставить эту субстанцию на волосах на всю ночь. Чтобы не испачкать маслом постель, на голову рекомендуется надеть полиэтиленовый пакет или шапочку для купания.
Укрепляющая маска для волос. Налить в емкость немного масла (количество подобрать в зависимости от густоты и длины ваших волос). Слегка подогреть масло на водяной бане. Втирать касторку сначала в корни, переходя к кончикам. Надеть шапочку для купания. Можно оставить маску на ночь. Минимальное же время воздействия - не менее 40 минут. Смыть под теплой проточной водой с шампунем несколько раз.
Делать маску достаточно 1 раз в 7 дней в течение двух-трех месяцев. Результат не заставит себя долго ждать. Ваши волосы «оживут», станут сияющими и крепкими.
Приготовьте смесь из двух ингредиентов: оливкового и масла касторки. В раствор не лишне добавить чуть-чуть персикового масла, что придаст составу приятный косметический аромат. Смесь следует подогреть на водяной бане, затем нанести ее на соответствующие места. Смыть масла спустя четверть часа.
Процедуру разрешается повторять 2 раза в день.
Касторовое масло успешно борется с бородавками и папилломами
Бородавка, как и папиллома, - это доброкачественные новообразования, иначе говоря, особые микроорганизмы. Чтобы эти микроорганизмы погибли, надо прекратить поступление к ним кислорода. В этом может помочь касторовое масло.
Чтобы избавиться от доброкачественных новообразований, нужно касторовое масло втирать легкими движениями в бородавку или папиллому некоторое время (до 20 минут, не дольше). Перед тем как начать эти мероприятия по удалению бородавок, не лишне показаться дерматологу, чтобы он определил, можно ли механически воздействовать на кожное новообразование, не принесет ли это вреда.
Касторовое масло для красоты ваших ресниц и бровей
Как наносить на ресницы касторовое масло. Касторовое масло легкими движениями распределить на ресницах верхнего и нижнего века щеточкой или простой ватной палочкой. Обработка ресниц этим маслом имеет еще один полезный момент. Немного масла во время процедуры невольно попадает в глаза. А это неплохая профилактика таких серьезных глазных недугов как катаракта и глаукома. Существует даже специальная методика лечения, которая предусматривает закапывание по капле касторки в каждый глаз при воспалении слизистой глаз.
Важно! Не исключена индивидуальная непереносимость кислот в составе касторового масла, поэтому советуем сначала обработать глаз минимально дозировано. Если появилась аллергия в виде зуда или легкого покраснения – это средство вам не подходит.
Если у вас чрезмерно чувствительная кожа, касторовое масло в натуральном виде не подходит для ухода за ресницами. Можно приготовить смесь касторки с такими маслами как оливковое, репейное в долях один к одному.
На брови касторовое масло наносится также ватной палочкой или маленькой щеточкой. Если вы нанесли на брови больше масла, чем нужно, просто слегка промокните их обычной салфеткой. Излишки масла в нее впитаются.
Касторовое масло для роста и укрепления корней волос
Как применять: кончиками пальцев старательно втереть масло в кожу головы и оставить эту субстанцию на волосах на всю ночь. Чтобы не испачкать маслом постель, на голову рекомендуется надеть полиэтиленовый пакет или шапочку для купания.
Укрепляющая маска для волос. Налить в емкость немного масла (количество подобрать в зависимости от густоты и длины ваших волос). Слегка подогреть масло на водяной бане. Втирать касторку сначала в корни, переходя к кончикам. Надеть шапочку для купания. Можно оставить маску на ночь. Минимальное же время воздействия - не менее 40 минут. Смыть под теплой проточной водой с шампунем несколько раз.
Делать маску достаточно 1 раз в 7 дней в течение двух-трех месяцев. Результат не заставит себя долго ждать. Ваши волосы «оживут», станут сияющими и крепкими.
Дополнительные возможности касторового масла
При бронхите касторку втирают ладонями в грудь больного. Это масло перед втиранием нужно смешать со скипидаром в долях один к одному. Втирать следует легкими движениями
А компресс из касторового масла со скипидаром подойдет и при болях в горле - ставить на ночь.
При головной боли тоже хорошо использовать компресс касторки со скипидаром.
Касторовое масло помогает разглаживать рубцы на коже. Конечно, не стоит ожидать мгновенного результата. Но вы просто попробуйте нанести немного масла на рубец или шрам и втирайте легкими движениями в кожу, пока, например, смотрите фильм. Через некоторое время вы заметите позитивные изменения.
Также помогает масло и при порезах, царапинах и других повреждениях кожи. Наносите ее тонким слоем на поврежденный участок. Можно оставить открытым, а можно приложить ватный тампон и закрепить на некоторое время пластырем.
Касторовое масло облегчает боли в мышцах и суставах, при артрите. Нужно нанести небольшое количество на болезненный участок и втирать легкими движениями.
Касторовое масло укрепляет ногти: можно просто аккуратно втирать его в кутикулу и в ноготь непосредственно, а можно приготовить специально на водяной бане смесь из двух-трех видов масел (в объеме примерно 80 мл). Можно добавить 5-7 капель обычного йода. Делать ванночки нужно, опустив в емкость с подготовленным раствором кончики пальцев на 15 минут.
При геморрое рекомендуется смазывать анальное отверстие перед дефекацией для «смягчения» процесса (кстати, для этой цели подойдет и облепиховое масло).
А компресс из касторового масла со скипидаром подойдет и при болях в горле - ставить на ночь.
При головной боли тоже хорошо использовать компресс касторки со скипидаром.
Касторовое масло помогает разглаживать рубцы на коже. Конечно, не стоит ожидать мгновенного результата. Но вы просто попробуйте нанести немного масла на рубец или шрам и втирайте легкими движениями в кожу, пока, например, смотрите фильм. Через некоторое время вы заметите позитивные изменения.
Также помогает масло и при порезах, царапинах и других повреждениях кожи. Наносите ее тонким слоем на поврежденный участок. Можно оставить открытым, а можно приложить ватный тампон и закрепить на некоторое время пластырем.
Касторовое масло облегчает боли в мышцах и суставах, при артрите. Нужно нанести небольшое количество на болезненный участок и втирать легкими движениями.
Касторовое масло укрепляет ногти: можно просто аккуратно втирать его в кутикулу и в ноготь непосредственно, а можно приготовить специально на водяной бане смесь из двух-трех видов масел (в объеме примерно 80 мл). Можно добавить 5-7 капель обычного йода. Делать ванночки нужно, опустив в емкость с подготовленным раствором кончики пальцев на 15 минут.
При геморрое рекомендуется смазывать анальное отверстие перед дефекацией для «смягчения» процесса (кстати, для этой цели подойдет и облепиховое масло).
Предостережения
Безусловно, как и любое средство, используемое с медицинской целью, касторовое масло имеет ряд определенных противопоказания. Нужно помнить, что на него возможна аллергическая реакция (и это лишь один момент). Поэтому, перед использованием масла наружно, проведите соответствующий тест на небольшом участке кожи, будет ли у вас аллергическая реакция на касторовое масло. Ну, а если вы собрались принимать его внутрь как целебное (или слабительное) средство, предварительно не мешало бы проконсультироваться с доктором.
Также, что уже отмечалось выше, касторку не рекомендуется давать в качестве слабительного детям в возрасте до 12 лет.
И еще: постарайтесь не переусердствовать, когда будете использовать это масло (как, впрочем, и любое другое), нанося его на волосы и ресницы. Чрезмерное его количество на ресницах доставит вам дискомфорт, а на волосах – сделает сложным процесс мытья вашей шевелюры.
Будьте здоровы и воспользуйтесь предложенной вам информацией с пользой для себя! Надеемся, что сегодня вы узнали много нового и полезного про такой тривиальный и доступный всем продукт как касторовое масло. Теперь, если вы зайдете в ближайшую аптеку, не забудьте приобрести пузырек этого ценного продукта.
И еще: постарайтесь не переусердствовать, когда будете использовать это масло (как, впрочем, и любое другое), нанося его на волосы и ресницы. Чрезмерное его количество на ресницах доставит вам дискомфорт, а на волосах – сделает сложным процесс мытья вашей шевелюры.
Будьте здоровы и воспользуйтесь предложенной вам информацией с пользой для себя! Надеемся, что сегодня вы узнали много нового и полезного про такой тривиальный и доступный всем продукт как касторовое масло. Теперь, если вы зайдете в ближайшую аптеку, не забудьте приобрести пузырек этого ценного продукта.
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