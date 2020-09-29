8 полезных свойств чайного гриба

Чайный гриб обладает большим набором положительных свойств, однако практически все эксперименты проводились на животных, а если и изучалось воздействие продукта на организм человека, то срок наблюдения был незначительным.



Многие учёные утверждают, что на сегодняшний день нет достоверных свидетельств воздействия комбучи на человека.



История описывает множество определённых и загадочных смертей, вызванных чайным грибом. Например, по информации американских исследователей, он может вызывать лактоацидоз. В 1995 году Центр по контролю и профилактике заболеваний (США) даже запретил употреблять напиток на основе чайного гриба ввиду его вредных свойств.



Среди основных побочных эффектов можно выделить следующие:



Развитие аллергических реакций на компоненты состава напитка. Обусловлены повышенной сенсибилизацией организма. Аллергпатологии могут проявиться по-разному и встречаются почти в 5 % случаев.

Поражение печени с синдромом желтухи.

Диспепсические расстройства. Согласно исследованиям, чаще всего встречается повышенное газообразование, тошнота и рвота.

Головные и мышечные (в области шеи) боли.

Ухудшение здоровья зубов. Чайный гриб содержит кислоты, которые разрушают эмаль зубов и вызывают преждевременное выпадение пломб и активацию кариозных процессов. Рекомендуется прополоскать рот обычной водой после потребления напитка.

Лактоацидоз. Наблюдается при длительном систематическом употреблении напитка, однако описаны только единичные случаи.

Развитие смертельно опасных инфекций и сепсиса. Подобные осложнения характерны для больных с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-инфекция, длительный приём цитостатиков и глюкокортикостероидов). Чайный гриб содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые, при ослабленном иммунитете, с лёгкостью проникают через любой тканевой барьер и вызывают инфекционно-воспалительные патологии.

Взаимодействие с лекарственными препаратами. Выявлено снижение эффективности медикаментов при совместном использовании чайного гриба с нестероидными противовоспалительными препаратами, антибиотиками и наркотическими анальгетиками.