8 полезных свойств чайного гриба

Комбуча – это древний напиток на основе чайного гриба, применяемый в народной медицине. При систематическом употреблении наблюдается улучшение здоровья пищеварительного тракта, предупреждение развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Чайный гриб также содержит массу ценных пробиотиков и обладает противомикробной активностью в отношении возбудителей многих инфекционных патологий.
В этом материале мы поговорим о пользе чайного гриба и потенциальном вреде для организма, а также о процессе приготовления напитка комбучи на его основе.
В этом материале мы поговорим о пользе чайного гриба и потенциальном вреде для организма, а также о процессе приготовления напитка комбучи на его основе.
Что такое чайный гриб?
Чайный гриб – это обобщённое название нескольких вариантов симбиоза (совместного сожительства) дрожжевого гриба с бактериями. На его основе изготавливается один из крайне популярных газированных прохладительных напитков – «комбуча» или «чайный квас».
Первые упоминания относительно комбучи датируются 220 годом до нашей эры. В то время в Китае она использовалась в качестве напитка, наполняющего организм энергией и выводящего вредные вещества. В 20 веке (в годы Второй мировой войны) получила распространение на территории нынешней России и стран Европы.
Первые упоминания относительно комбучи датируются 220 годом до нашей эры. В то время в Китае она использовалась в качестве напитка, наполняющего организм энергией и выводящего вредные вещества. В 20 веке (в годы Второй мировой войны) получила распространение на территории нынешней России и стран Европы.
Состав
С научной точки зрения точный состав чайного гриба не может быть назван, так как он значительно различается в зависимости от происхождения. Дрожжевые грибы крайне вариабельны и могут принадлежать более чем к десяти различным родам. Среди бактерий чаще всего встречаются Acetobacter и Gluconobacter.
Напиток на основе чайного гриба богат различными ценными питательными веществами и витаминами.
Например, 450 мл готовой комбучи содержит примерно:
60 калорий;
14 г углеводов;
20 мг ионов натрия;
100 мкг фолата (25 % от суточной нормы);
0,34 г витамина В2 (20 % от суточной нормы);
0,4 мг витамина В6 (20 % от суточной нормы);
0,3 мг витамина В1 (20 % от суточной нормы);
4 мг витамина В3 (20 % от суточной нормы);
1,2 мкг витамина В12 (20 % от суточной нормы).
Важно отметить, что в напитке присутствует этанол, содержание которого может достигать 5,5 г/л.
Напиток на основе чайного гриба богат различными ценными питательными веществами и витаминами.
Например, 450 мл готовой комбучи содержит примерно:
60 калорий;
14 г углеводов;
20 мг ионов натрия;
100 мкг фолата (25 % от суточной нормы);
0,34 г витамина В2 (20 % от суточной нормы);
0,4 мг витамина В6 (20 % от суточной нормы);
0,3 мг витамина В1 (20 % от суточной нормы);
4 мг витамина В3 (20 % от суточной нормы);
1,2 мкг витамина В12 (20 % от суточной нормы).
Важно отметить, что в напитке присутствует этанол, содержание которого может достигать 5,5 г/л.
8 лечебных свойств
Комбуча обладает внушительным набором целебных свойств для организма человека. Она способна оказывать влияние практически на все виды обмена веществ и предотвращать развитие ряда крайне опасных патологий.
Ниже рассмотрены 8 главных полезных свойств и возможные противопоказания чайного гриба, а также напитка на его основе — Комбучи.
Ниже рассмотрены 8 главных полезных свойств и возможные противопоказания чайного гриба, а также напитка на его основе — Комбучи.
1. Насыщает организм пробиотиками
Как известно, чайный гриб изготавливается путём добавления определённых штампов бактерий и дрожжей к чёрному или зелёному чаю с сахаром. В последующем продукт подвергается брожению в течение 1-2 недель.
Во время приготовления на поверхности образуется грибовидная плёнка, представляющая собой скопление бактерий и дрожжей. Именно поэтому напиток часто называют «грибной чай».
В процессе ферментации образуется большое скопление полезных для организма бактерий (пробиотиков), которые необходимы для поддержания адекватной микрофлоры, укрепления местного иммунитета в просвете пищеварительной трубки и обеспечения полноценного ферментативного расщепления пищевых частиц.
По данным ирландских учёных, в «грибном чае» содержатся следующие роды бактерий (по убыванию частоты встречаемости):
Gluconacetobacter – около 85 %;
Lactobacillus – около 30 %;
Acetobacter – менее 2 %.
Также во время ферментации образуется уксусная кислота и ряд других кислотных соединений, которые делают напиток газированным. Скопление газовых пузырьков улучшает условия существования пробиотических бактериальных агентов.
Как известно, чайный гриб изготавливается путём добавления определённых штампов бактерий и дрожжей к чёрному или зелёному чаю с сахаром. В последующем продукт подвергается брожению в течение 1-2 недель.
Во время приготовления на поверхности образуется грибовидная плёнка, представляющая собой скопление бактерий и дрожжей. Именно поэтому напиток часто называют «грибной чай».
В процессе ферментации образуется большое скопление полезных для организма бактерий (пробиотиков), которые необходимы для поддержания адекватной микрофлоры, укрепления местного иммунитета в просвете пищеварительной трубки и обеспечения полноценного ферментативного расщепления пищевых частиц.
По данным ирландских учёных, в «грибном чае» содержатся следующие роды бактерий (по убыванию частоты встречаемости):
Gluconacetobacter – около 85 %;
Lactobacillus – около 30 %;
Acetobacter – менее 2 %.
Также во время ферментации образуется уксусная кислота и ряд других кислотных соединений, которые делают напиток газированным. Скопление газовых пузырьков улучшает условия существования пробиотических бактериальных агентов.
2. Является антиоксидантом и защищает печень
Рекомендуется изготавливать комбучу на основе зелёного чая, который содержит множество биологически активных соединений (полифенолы), обладающих антиоксидантной активностью. Комбуча, изготовленная на основе зелёного чая, только усиливает положительные качества последнего.
Эксперименты, проведённые на грызунах индийскими учёными, демонстрируют, что чайный гриб на основе зелёного чая обладает выраженным гепатопротекторным действием. Он защищает клетки печени от любых токсических и аутоиммунных повреждений. Данное свойство может быть использовано для лечения большого спектра патологий печени.
Рекомендуется изготавливать комбучу на основе зелёного чая, который содержит множество биологически активных соединений (полифенолы), обладающих антиоксидантной активностью. Комбуча, изготовленная на основе зелёного чая, только усиливает положительные качества последнего.
Эксперименты, проведённые на грызунах индийскими учёными, демонстрируют, что чайный гриб на основе зелёного чая обладает выраженным гепатопротекторным действием. Он защищает клетки печени от любых токсических и аутоиммунных повреждений. Данное свойство может быть использовано для лечения большого спектра патологий печени.
3. Обладает противобактериальным действием
Уксусная кислота, которая образуется в процессе брожения, обладает сильным противомикробным эффектом.
По данным исследований, проведённых в Нидерландах, комбуча угнетает жизнедеятельность золотистого стафилококка, эшерихий, шигелл, иерсиний, синегнойной палочки, энтеробактерий, кампилобактерий, листерий и прочих микроорганизмов. Описанные возбудители вызывают большой спектр заболеваний. При этом действие не ограничивается желудочно-кишечным трактом.
Также доказано, что чайный гриб обладает активностью в отношении грибов рода Candida. Продукт может быть использовать в качестве средства дополнительной терапии грибковых заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта, а также для лечения грибка ногтей и кожных покровов.
Комбуча, хоть и обладает значительной противомикробной активностью, не угнетает рост и размножение представителей полезной микрофлоры, а, следовательно, не наносит вреда организму человека.
По данным исследований, проведённых в Нидерландах, комбуча угнетает жизнедеятельность золотистого стафилококка, эшерихий, шигелл, иерсиний, синегнойной палочки, энтеробактерий, кампилобактерий, листерий и прочих микроорганизмов. Описанные возбудители вызывают большой спектр заболеваний. При этом действие не ограничивается желудочно-кишечным трактом.
Также доказано, что чайный гриб обладает активностью в отношении грибов рода Candida. Продукт может быть использовать в качестве средства дополнительной терапии грибковых заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта, а также для лечения грибка ногтей и кожных покровов.
Комбуча, хоть и обладает значительной противомикробной активностью, не угнетает рост и размножение представителей полезной микрофлоры, а, следовательно, не наносит вреда организму человека.
4. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Заболевания органов сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной потери трудоспособности и смертности во всём мире. Например, перенесённые инфаркт миокарда или инсульт (в ситуации, если человек выживет), позволяют полностью восстановиться организму человека только в 8 % случаев.
Зарубежные эксперименты на грызунах показывают, что комбуча способствует снижению концентрации «вредного» холестерина (ЛПНП и ТАГ), а также вызывает повышение «полезного» холестерина (ЛПВП) в крови.
Подобные эффекты предотвращают формирование атеросклеротических наложений на стенках крупных сосудов и уменьшают риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, хроническая ишемия мозга, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей и т.п.
Учёные из Туниса обнаружили, что систематическое потребление «чайного кваса» снижает интенсивность окисления ЛПНП, а также степень разрушения внутренней стенки сосудов, которые являются важными факторами риска развития атеросклероза.
При этом напиток никак не влияет на артериальное давление и может использоваться в том числе при гипертонии.
Зарубежные эксперименты на грызунах показывают, что комбуча способствует снижению концентрации «вредного» холестерина (ЛПНП и ТАГ), а также вызывает повышение «полезного» холестерина (ЛПВП) в крови.
Подобные эффекты предотвращают формирование атеросклеротических наложений на стенках крупных сосудов и уменьшают риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, хроническая ишемия мозга, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей и т.п.
Учёные из Туниса обнаружили, что систематическое потребление «чайного кваса» снижает интенсивность окисления ЛПНП, а также степень разрушения внутренней стенки сосудов, которые являются важными факторами риска развития атеросклероза.
При этом напиток никак не влияет на артериальное давление и может использоваться в том числе при гипертонии.
5. Снижает риск развития сахарного диабета II типа
По данным статистики в мире насчитывается свыше 300 млн человек, страдающих сахарным диабетом II типа.
Зарубежные эксперты утверждают, что чайный питьевой гриб значительно замедляет скорость расщепления и всасывания углеводов из просвета кишечника. Это приводит к медленному подъёму уровня глюкозы в крови после приема пищи и значительно снижает риск диабетического поражения печени, почек и органов зрения.
Одно крупное китайское исследование выявило выраженную противодиабетическую активность напитка комбучи, приготовленного на основе зелёного чая. Было доказано, что у людей, систематически употребляющих данный продукт вероятность манифестации сахарного диабета II типа на 18 % ниже.
Зарубежные эксперты утверждают, что чайный питьевой гриб значительно замедляет скорость расщепления и всасывания углеводов из просвета кишечника. Это приводит к медленному подъёму уровня глюкозы в крови после приема пищи и значительно снижает риск диабетического поражения печени, почек и органов зрения.
Одно крупное китайское исследование выявило выраженную противодиабетическую активность напитка комбучи, приготовленного на основе зелёного чая. Было доказано, что у людей, систематически употребляющих данный продукт вероятность манифестации сахарного диабета II типа на 18 % ниже.
6. Предотвращает развитие рака
Онкологические заболевания входят в список ведущих причин смерти во всём мире (занимают 2-е и 3-е места).
Отдельные исследования, проведённые в различных странах, выявили способность чайного гриба тормозить рост и метастазирование раковых клеток. Например, учёные из Сербии выявили, что большой объём антиоксидантов позволяет ингибировать пролиферацию злокачественных опухолей и уничтожать около 20 % чужеродных клеток.
Японские ученые доказали, что употребление напитка снижает вероятность появления рака предстательной железы. При этом, чем выше объём попавшего в организм напитка, тем более выражен эффект.
Также обнаружено снижение частоты встречаемости рака толстой и прямой кишки, злокачественного перерождения клеток молочной железы при использовании продукта в рационе.
Отдельные исследования, проведённые в различных странах, выявили способность чайного гриба тормозить рост и метастазирование раковых клеток. Например, учёные из Сербии выявили, что большой объём антиоксидантов позволяет ингибировать пролиферацию злокачественных опухолей и уничтожать около 20 % чужеродных клеток.
Японские ученые доказали, что употребление напитка снижает вероятность появления рака предстательной железы. При этом, чем выше объём попавшего в организм напитка, тем более выражен эффект.
Также обнаружено снижение частоты встречаемости рака толстой и прямой кишки, злокачественного перерождения клеток молочной железы при использовании продукта в рационе.
7. Поддерживает здоровье пищеварительной системы
Чайный гриб содержит много ценных аминокислот, ферментов и пробиотиков, которые нормализуют работу желудочно-кишечного аппарата и улучшают пищеварение.
Исследования показали, что питьевой гриб предотвращает развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Эффект обеспечивается за счёт увеличения секреции слизи (с бикарбонатами), которая защищает слизистую оболочку желудка от воздействия любых факторов агрессии (соляная кислота, выделяемая клетками желудка, погрешности в диете, длительное голодание и т.п.).
Чайный гриб также снижает вероятность развития острых кишечных инфекций и ряда хронических заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, угнетает жизнедеятельность гельминтов.
За счёт содержания ферментов и полезных микроорганизмов, комбуча улучшает течение процессов расщепления и всасывания пищи, повышает биологическую доступность любого съеденного продукта питания.
Исследования показали, что питьевой гриб предотвращает развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Эффект обеспечивается за счёт увеличения секреции слизи (с бикарбонатами), которая защищает слизистую оболочку желудка от воздействия любых факторов агрессии (соляная кислота, выделяемая клетками желудка, погрешности в диете, длительное голодание и т.п.).
Чайный гриб также снижает вероятность развития острых кишечных инфекций и ряда хронических заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, угнетает жизнедеятельность гельминтов.
За счёт содержания ферментов и полезных микроорганизмов, комбуча улучшает течение процессов расщепления и всасывания пищи, повышает биологическую доступность любого съеденного продукта питания.
8. Защищает легкие от вредного воздействия
Китайские учёные обнаружили, что вдыхание частиц чайного гриба защищает лёгкие от воздействия опасных пылевых частиц (соединения кремния; пыль, образующаяся при обработке каменного угля и т.п.).
Подобные данные позволяют использовать напиток в качестве средства профилактики развития профессиональных заболеваний со стороны дыхательного аппарата, которые крайне распространены у работников горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности.
Подобные данные позволяют использовать напиток в качестве средства профилактики развития профессиональных заболеваний со стороны дыхательного аппарата, которые крайне распространены у работников горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности.
Как приготовить?
Рецепт приготовления напитка на основе чайного гриба достаточно прост.
Ниже представлена подробная инструкция:
Приготовить зелёный (рекомендуется) или чёрный чай. Для этого необходимо залить 2 ч.л. листьев чая 1000 мл кипящей воды и добавить 5-6 ст. л. сахара. Напиток должен настояться в течение 15-20 минут.
Процедить и остудить до комнатной температуры (около 20 градусов).
Поместить ранее выращенный или купленный в магазине чайный гриб в стеклянную банку вместе с заваренным чаем. Вместо крышки сосуд нужно накрыть марлей и поставить в тёплое место на 5-10 суток.
Извлечь гриб и переложить в другую банку с заранее приготовленным чаем. Напиток готов.
С целью повышения «газированности» продукта его необходимо плотно закрыть крышкой (после извлечения чайного гриба) и поставить в прохладное место на 4-6 суток.
Процесс приготовления в домашних условиях имеет множество тонкостей:
Запрещено использовать любые металлические ёмкости (кроме нержавеющей стали). Это позволит избежать нежелательных химических реакций.
Гриб обязательно должен иметь доступ к комнатному воздуху. Категорически воспрещается закрывать банку плотными крышками.
Соблюдение температуры. Оптимальной является температура от 18 до 25 градусов.
Отсутствие солнечных лучей. Прямое воздействие солнца вызывает образование водорослей на поверхности.
Следует полностью растворять сахар в чае. Воздействие цельных кристалликов может вызвать ожоги на поверхности гриба и привести к гибели. Аналогичным негативным эффектом обладают частички чая.
Ниже представлена подробная инструкция:
Приготовить зелёный (рекомендуется) или чёрный чай. Для этого необходимо залить 2 ч.л. листьев чая 1000 мл кипящей воды и добавить 5-6 ст. л. сахара. Напиток должен настояться в течение 15-20 минут.
Процедить и остудить до комнатной температуры (около 20 градусов).
Поместить ранее выращенный или купленный в магазине чайный гриб в стеклянную банку вместе с заваренным чаем. Вместо крышки сосуд нужно накрыть марлей и поставить в тёплое место на 5-10 суток.
Извлечь гриб и переложить в другую банку с заранее приготовленным чаем. Напиток готов.
С целью повышения «газированности» продукта его необходимо плотно закрыть крышкой (после извлечения чайного гриба) и поставить в прохладное место на 4-6 суток.
Процесс приготовления в домашних условиях имеет множество тонкостей:
Запрещено использовать любые металлические ёмкости (кроме нержавеющей стали). Это позволит избежать нежелательных химических реакций.
Гриб обязательно должен иметь доступ к комнатному воздуху. Категорически воспрещается закрывать банку плотными крышками.
Соблюдение температуры. Оптимальной является температура от 18 до 25 градусов.
Отсутствие солнечных лучей. Прямое воздействие солнца вызывает образование водорослей на поверхности.
Следует полностью растворять сахар в чае. Воздействие цельных кристалликов может вызвать ожоги на поверхности гриба и привести к гибели. Аналогичным негативным эффектом обладают частички чая.
Как правильно принимать?
Комбучу нужно пить отдельно от еды. В идеальном варианте – за 1-3 часа до приёма пищи, или 1-1,5 часа после.
Рекомендуемая доза – 200-300 мл напитка 2-3 раза в сутки как для женщин, так и для мужчин. Длительность приема должна составлять от 7 до 14 дней. Превышение нормы может вызвать появление побочных реакций. Детям принимать не рекомендуется.
Рекомендуемая доза – 200-300 мл напитка 2-3 раза в сутки как для женщин, так и для мужчин. Длительность приема должна составлять от 7 до 14 дней. Превышение нормы может вызвать появление побочных реакций. Детям принимать не рекомендуется.
Особенности хранения
При отсутствии активного использования гриба его следует высушить, чтобы обеспечить длительное хранение. Для этого следует:
Выложить гриб на любую сухую поверхность, накрыть марлей.
В таком виде продукт должен пролежать при комнатной температуре в течение 10-15 дней (до полного высыхания). Рекомендуется переворачивать его каждые 24-36 часов. Важно защищать гриб от воздействия любых насекомых (мошки, комары).
После полного высыхания завернуть гриб в бумагу и хранить в сухом, недоступном для солнечных лучей месте. Длительность хранения – до 2 лет.
Выложить гриб на любую сухую поверхность, накрыть марлей.
В таком виде продукт должен пролежать при комнатной температуре в течение 10-15 дней (до полного высыхания). Рекомендуется переворачивать его каждые 24-36 часов. Важно защищать гриб от воздействия любых насекомых (мошки, комары).
После полного высыхания завернуть гриб в бумагу и хранить в сухом, недоступном для солнечных лучей месте. Длительность хранения – до 2 лет.
Противопоказания и вред
Чайный гриб обладает большим набором положительных свойств, однако практически все эксперименты проводились на животных, а если и изучалось воздействие продукта на организм человека, то срок наблюдения был незначительным.
Многие учёные утверждают, что на сегодняшний день нет достоверных свидетельств воздействия комбучи на человека.
История описывает множество определённых и загадочных смертей, вызванных чайным грибом. Например, по информации американских исследователей, он может вызывать лактоацидоз. В 1995 году Центр по контролю и профилактике заболеваний (США) даже запретил употреблять напиток на основе чайного гриба ввиду его вредных свойств.
Среди основных побочных эффектов можно выделить следующие:
Развитие аллергических реакций на компоненты состава напитка. Обусловлены повышенной сенсибилизацией организма. Аллергпатологии могут проявиться по-разному и встречаются почти в 5 % случаев.
Поражение печени с синдромом желтухи.
Диспепсические расстройства. Согласно исследованиям, чаще всего встречается повышенное газообразование, тошнота и рвота.
Головные и мышечные (в области шеи) боли.
Ухудшение здоровья зубов. Чайный гриб содержит кислоты, которые разрушают эмаль зубов и вызывают преждевременное выпадение пломб и активацию кариозных процессов. Рекомендуется прополоскать рот обычной водой после потребления напитка.
Лактоацидоз. Наблюдается при длительном систематическом употреблении напитка, однако описаны только единичные случаи.
Развитие смертельно опасных инфекций и сепсиса. Подобные осложнения характерны для больных с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-инфекция, длительный приём цитостатиков и глюкокортикостероидов). Чайный гриб содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые, при ослабленном иммунитете, с лёгкостью проникают через любой тканевой барьер и вызывают инфекционно-воспалительные патологии.
Взаимодействие с лекарственными препаратами. Выявлено снижение эффективности медикаментов при совместном использовании чайного гриба с нестероидными противовоспалительными препаратами, антибиотиками и наркотическими анальгетиками.
Многие учёные утверждают, что на сегодняшний день нет достоверных свидетельств воздействия комбучи на человека.
История описывает множество определённых и загадочных смертей, вызванных чайным грибом. Например, по информации американских исследователей, он может вызывать лактоацидоз. В 1995 году Центр по контролю и профилактике заболеваний (США) даже запретил употреблять напиток на основе чайного гриба ввиду его вредных свойств.
Среди основных побочных эффектов можно выделить следующие:
Развитие аллергических реакций на компоненты состава напитка. Обусловлены повышенной сенсибилизацией организма. Аллергпатологии могут проявиться по-разному и встречаются почти в 5 % случаев.
Поражение печени с синдромом желтухи.
Диспепсические расстройства. Согласно исследованиям, чаще всего встречается повышенное газообразование, тошнота и рвота.
Головные и мышечные (в области шеи) боли.
Ухудшение здоровья зубов. Чайный гриб содержит кислоты, которые разрушают эмаль зубов и вызывают преждевременное выпадение пломб и активацию кариозных процессов. Рекомендуется прополоскать рот обычной водой после потребления напитка.
Лактоацидоз. Наблюдается при длительном систематическом употреблении напитка, однако описаны только единичные случаи.
Развитие смертельно опасных инфекций и сепсиса. Подобные осложнения характерны для больных с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-инфекция, длительный приём цитостатиков и глюкокортикостероидов). Чайный гриб содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые, при ослабленном иммунитете, с лёгкостью проникают через любой тканевой барьер и вызывают инфекционно-воспалительные патологии.
Взаимодействие с лекарственными препаратами. Выявлено снижение эффективности медикаментов при совместном использовании чайного гриба с нестероидными противовоспалительными препаратами, антибиотиками и наркотическими анальгетиками.
Заключение
Таким образом, чайный гриб является полезным, но недостаточно изученным продуктом, который воздействует на многие системы организма. Процесс приготовления и последующего ухода за грибом не представляет больших сложностей и финансовых затрат, следовательно, доступен любому человеку.
К приёму напитка следует подходить грамотно, так как высок риск развития различных осложнений. Предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.
К приёму напитка следует подходить грамотно, так как высок риск развития различных осложнений. Предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.
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