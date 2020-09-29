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8 полезных свойств чайного гриба

8 полезных свойств чайного гриба (10 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:26
Сообщество : Народная медицина
Метки: Комбуча   гриб   народная медицина   полезно   факты   фото   чайный гриб   
531
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Комбуча – это древний напиток на основе чайного гриба, применяемый в народной медицине. При систематическом употреблении наблюдается улучшение здоровья пищеварительного тракта, предупреждение развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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Метки: Комбуча   гриб   народная медицина   полезно   факты   фото   чайный гриб   
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25k
Игорь 2 часа назад
"улучшение здоровья пищеварительного тракта, предупреждение развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний."
======
Забыли добавить - "но это не точно!"
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33k
dima423 Час назад
да главное он вкусный) ...у меня теща помню раньше делала, я прям с удовольствием его пил, такой квасок легонький)
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3k
Летучий Мыш dima423 46 минут назад
Это он легонький, когда свеженький. Если "забыть " его на подольше, там такой вырви глаз получается, ууу.
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