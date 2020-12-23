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HBO Max собирается выпустить продолжение "Секса в большом городе"

HBO Max собирается выпустить продолжение "Секса в большом городе" (6 фото)

Автор:
23 декабря 2020 16:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ким Кэтролл   Сара Джессика Паркер   Секс в большом городе   вражда   киноиндустрия   продолжение фильма   шоу бизнес   шоу бизнес знаменитости   
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Издание Page Six сообщило о том, что HBO Max рассматривает возможность выпуска продолжения знаменитого сериала "Секс в большом городе". В нем согласились принять участие все актрисы, кроме Ким Кэтролл. Так что мы увидим Кэрри, Шарлотту и Миранду и их новые приключения, но Саманты, увы, с ними не будет. Считается, что дело в давней вражде между Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ким Кэтролл   Сара Джессика Паркер   Секс в большом городе   вражда   киноиндустрия   продолжение фильма   шоу бизнес   шоу бизнес знаменитости   
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Владимир 2 часа назад
Нафталином повеяло
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79k
Taras Kozalupko 53 секунды назад
Злоипучие бабки
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8k
kirpal Полчаса назад
HBO Max собирается выпустить продолжение "Секса в большом городе"Посмотреть
HBO Max собирается выпустить продолжение "Секса в большом городе"
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153
Alexander 55 минут назад
Я так понимаю шо бабушкам на хлебушек перестало хватать, решили пердануть, ой, извините, тряхнуть стариной
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
фига се , а по сколько же им лет то ?
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1k
Alex Час назад
"Секс с бабушками в большом городе".
"Секс с бабушками в большом городе".
"Секс с бабушками в большом городе".
"Секс с бабушками в большом городе".
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153
Alexander Alex Полчаса назад
Гы
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Vladimir Taranovich 2 часа назад
они тогда еще страшные были, а сейчас, вообще, наверное полный п.и.здец
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