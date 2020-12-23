HBO Max собирается выпустить продолжение "Секса в большом городе"

Даже если Ким Кэтролл вдруг захотела бы вернуться, из этого вряд ли бы что-то получилось. Уж слишком далеко зашла их публичная вражда с Паркер.



Самый громкий публичный конфликт случился в 2018 году в Инстаграме, когда Сара Джессика Паркер выразила соболезнования Ким Кэтролл в связи со смертью ее брата. На что Кэтролл отреагировала очень агрессивно и даже сделала по этому поводу отдельный пост, обвинив бывшую коллегу по съемочной площадке в лицемерии и жестокости. "Твои регулярные комментарии в мой адрес - болезненное напоминание о том, как ты была жестока тогда и как жестока сейчас. Позволь мне прояснить это раз и навсегда, если я еще этого не сделала. Ты не моя семья. Ты мне не друг", - написала она.