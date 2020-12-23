HBO Max собирается выпустить продолжение "Секса в большом городе"

Издание Page Six сообщило о том, что HBO Max рассматривает возможность выпуска продолжения знаменитого сериала "Секс в большом городе". В нем согласились принять участие все актрисы, кроме Ким Кэтролл. Так что мы увидим Кэрри, Шарлотту и Миранду и их новые приключения, но Саманты, увы, с ними не будет. Считается, что дело в давней вражде между Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер.
Ким Кэттрол уже не раз говорила о том, что больше не хочет играть Саманту Джонс и давно попрощалась с этой ролью. По ее словам, ей интереснее рассказывать совсем другие истории.
Напомним, оригинальный сериал "Секс в большом городе" завершился в 2004 году. Затем, в 2008 г. и в 2010 г., появились два одноименных фильма - к сожалению, не столь успешные. Планировался и третий фильм, но до него дело так и не дошло из-за многолетнего конфликта между Паркер и Кэтролл.
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А теперь Сара Джессика Паркер говорит, что снова не прочь оказаться в шкуре Кэрри Брэдшоу - спустя десять лет - и посмотреть, что изменилось в судьбе героини. Ведь мир вокруг нас довольно сильно изменился за эти годы - появились новые технологии, огромное развитие получили социальные сети, появились такие движение, как #MeToo и Time’s Up. Наверняка Кэрри, Миранде и Шарлотте тоже есть что сказать по этому поводу.
Трейлер фильма "Секс в большом городе" - 2010 г.
В сентябре 2019 года Сара Джессика Паркер сказала в интервью изданию Entertainment Tonight, что она заинтересована в съемках "некоторых эпизодов "Секса в большом городе", хотя и отвергает термин "перезагрузка".
"Я бы не назвала это перезагрузкой, я бы назвала это повторным посещением", - пояснила она. И продолжила: "Я хотела бы увидеть, где они все сейчас, что думают и что чувствуют".
"Я бы не назвала это перезагрузкой, я бы назвала это повторным посещением", - пояснила она. И продолжила: "Я хотела бы увидеть, где они все сейчас, что думают и что чувствуют".
Даже если Ким Кэтролл вдруг захотела бы вернуться, из этого вряд ли бы что-то получилось. Уж слишком далеко зашла их публичная вражда с Паркер.
Самый громкий публичный конфликт случился в 2018 году в Инстаграме, когда Сара Джессика Паркер выразила соболезнования Ким Кэтролл в связи со смертью ее брата. На что Кэтролл отреагировала очень агрессивно и даже сделала по этому поводу отдельный пост, обвинив бывшую коллегу по съемочной площадке в лицемерии и жестокости. "Твои регулярные комментарии в мой адрес - болезненное напоминание о том, как ты была жестока тогда и как жестока сейчас. Позволь мне прояснить это раз и навсегда, если я еще этого не сделала. Ты не моя семья. Ты мне не друг", - написала она.
Самый громкий публичный конфликт случился в 2018 году в Инстаграме, когда Сара Джессика Паркер выразила соболезнования Ким Кэтролл в связи со смертью ее брата. На что Кэтролл отреагировала очень агрессивно и даже сделала по этому поводу отдельный пост, обвинив бывшую коллегу по съемочной площадке в лицемерии и жестокости. "Твои регулярные комментарии в мой адрес - болезненное напоминание о том, как ты была жестока тогда и как жестока сейчас. Позволь мне прояснить это раз и навсегда, если я еще этого не сделала. Ты не моя семья. Ты мне не друг", - написала она.
Известно, что основной причиной многолетней вражды актрис был финансовый вопрос. Паркер всегда получала больше. В 2008 году она получила кредит исполнительного продюсера (который не обязательно подразумевает какие-либо дополнительные обязанности или творческий контроль), что увеличило ее зарплату еще на 300 000 долларов. Ким Кэтролл попыталась выбить из студии Warner Bros. более высокую зарплату, что, в свою очередь, возмутило остальных актрис. В итоге с ней даже перестали разговаривать. История закончилась тем, что Ким отказалась сниматься в третьем фильме "Секс в большом городе", который в то время как раз обсуждался.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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