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Жизненные цитаты из фильма «О чем говорят мужчины»

Жизненные цитаты из фильма «О чем говорят мужчины» (3 фото)

Автор:
23 декабря 2020 05:39
Метки: о чем говорят мужчины   фильм   цитаты   
410
3
Фильм «Квартета И» смело можно назвать одной из лучших комедий современного российского кинематографа. Вкусный коктейль из ненавязчивого сценария, добротной игры актеров, отличного юмора нашел отклик не только у мужской аудитории, которой он предназначен, но и у женской, являющейся по большей части объектом этого самого юмора.

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Метки: о чем говорят мужчины   фильм   цитаты   
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6  комментариев
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7k
Клёст Час назад
Фу, бл@!
Даже не дочитал это, и, кстати, недосмотрел этот лажовый фильм.
Рафинад какой-то...
,,Цитаты,,© прости, Господи
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272
Виталий Касандров Час назад
Ну зря -прикольный фильм . Инфантильный конечно больше бы подошло название" О чем сплетничают москвичи " но все равно прикольный .
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20k
Ваня 23 минуты назад
весь фильм один - ...
весь фильм один - ...
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