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Крановщики... Нескучные будни строителей

Крановщики... Нескучные будни строителей (16 фото)

Автор:
17 декабря 2020 14:12
Сообщество : Юмор
Метки: автокран   башенный кран   интересное   подборка   прикол   юмор   
1310
16

Подборка того, что могло случиться (и случилось!) с крановщиками.

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Метки: автокран   башенный кран   интересное   подборка   прикол   юмор   
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7  комментариев
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64
Степан Злыгостев Полчаса назад
Это не автокран в Японии,а автовышка или АГП
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34k
Элек Мек 22 минуты назад
Похожа на Аниту Блонд.

Похожа на Аниту Блонд.
Похожа на Аниту Блонд.
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114
☣️Месть печенегов☣️ Элек Мек 8 минут назад
Если ты веришь в чудо,
Если ставишь на свою звезду,
Ты во чтобы то ни стало познакомишься с ней,
А также все, что я имею в виду,
Какой это кайф, кайф, кайф, кайф!

Крановщица!
Крановщица!
Крановщица!
Крановщица!
Крановщица!
Опца-дрыца!
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555
Владимир 24 минуты назад
Интересно куда в туалет эти будут ходить?
Интересно куда в туалет эти будут ходить?
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9k
alexis Полчаса назад
К эпилогу- нужны ещё цыгане с медведем.
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11k
Yasen_Perec 37 минут назад
И не боятся на такую верхотуру лазать.
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