Крановщики... Нескучные будни строителей

Подборка того, что могло случиться (и случилось!) с крановщиками.
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Автокран в Японии
... и в Китае )
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Похожа на Аниту Блонд.
Если ставишь на свою звезду,
Ты во чтобы то ни стало познакомишься с ней,
А также все, что я имею в виду,
Какой это кайф, кайф, кайф, кайф!
Крановщица!
Крановщица!
Крановщица!
Крановщица!
Крановщица!
Опца-дрыца!