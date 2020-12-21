Рождественские и новогодние рекламы в преддверии 2021 года, которые растопят ваше сердце

2020 год выдался тяжелым, пожалуй, для каждой семьи на планете. Многие сердца ожесточились от горя и переживаний. Но близится самый добрый праздник.
Известные бренды со всего мира сняли добрые ролики о Рождестве и Новом годе. Теперь даже самый суровый обитатель Фишек растрогается от этой милоты.
Coca-Cola
Дочка попросила папу отправить письмо Санте. Но что-то пошло не так, и папа решил сделать это самостоятельно.
Woodie's
Ирландская сеть магазинов по обустройству дома призывает помогать пожилым людям, живущим неподалёку.
Myer
В ролике австралийской сети супермаркетов спели о том, как много люди потеряли в этом году и предлагают на праздники наверстать упущенное.
Disney
В 1940 году девочке подарили плюшевого Микки-Мауса. Спустя много лет бабушка уже со своей внучкой готовятся к праздникам.
Nimbus Beds
Фирма обращает внимание на то, что в Великобритании стоит огромная проблема одиночества пожилых людей. А вынужденная изоляция во время пандемии ухудшает их состояние.
John Lewis & Partners
Английская сеть супермаркетов предлагает помогать как ближним, так и незнакомым людям.
Amazon
Молодая балерина готовится к своему первому большому выступлению. Но пандемия вносит свои коррективы.
Coop
Швейцарская сеть сняла ролик о двух братьях, которые просто вышли на улицу и спели песни, чтобы порадовать прохожих.
Hafod Hardware
Английский магазин снял забавный ролик о маленьком мальчике, который стащил мамин список покупок. Он подумал, что это письмо Санте и подготовил семье подарки.
Erste Bank
Австрийский банк рассказал историю пожилого человека, который никак не хочет привыкнуть к жизни в доме престарелых.
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