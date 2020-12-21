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Рождественские и новогодние рекламы в преддверии 2021 года, которые растопят ваше сердце

Рождественские и новогодние рекламы в преддверии 2021 года, которые растопят ваше сердце (1 фото + 10 видео)

Автор:
21 декабря 2020 15:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2021   Amazon   дисней   новый год   реклама   рождество   ролики   
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2020 год выдался тяжелым, пожалуй, для каждой семьи на планете. Многие сердца ожесточились от горя и переживаний. Но близится самый добрый праздник.

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Метки: 2021   Amazon   дисней   новый год   реклама   рождество   ролики   
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